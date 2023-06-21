

Por favor, antes de tomar una decisión de compra, pruebe a fondo el indicador demo en sus condiciones de trading preferidas.

Su satisfacción y confianza en su rendimiento son primordiales.



MT Magical : Una sofisticada estrategia que combina swing trading, análisis de tendencias y señales de oferta y demanda. Filtrado por expertos para mayor precisión. Desarrollado con un esfuerzo riguroso, aportando valor a los inversores serios. Indicador para operadores que prefieren el trading manual. Solicitar: PC de alto rendimiento









COMERCIO: Forex





PLAZO: H1, M30, M15 (No M5, M1)





PAR DE SÍMBOLOS: Todos los símbolos









AJUSTES:





SEÑAL: Agresiva, Media y Segura (Follow Trend y Swing Trade)

señales utiliza nuestra fórmula secreta para realizar cálculos complejos para obtener buenos resultados.





CANDLE MA: Ajuste la MA para cambiar el color de la vela para mostrar la tendencia y tomar ganancias.





NIVEL MÁGICO: Analiza el rango de precios correcto para establecer stoploss y takeprofit.





ANÁLISIS DE OPERACIONES: Analiza la tendencia probabilística para las órdenes de apertura y el medidor de zona de tendencia Multi Timeframe ( Para backtest, se requieren datos históricos para cada timeframe)





OFERTA Y DEMANDA: La demanda de venta y de compra son los factores fundamentales que afectan al precio de los bienes en el mercado.



BENEFICIO DEL ANÁLISIS: Acepta el valor que es mayor que ...punto, Si el valor es menor, se considera una pérdida. (Si utiliza esta función, el backtest sólo puede realizarse para 20.000 barras)

(Función ANALYSIS PROFIT Solicitud: PC de alto rendimiento)





ALERTA: Popup, Móvil, Sonido (Flecha y Alerta tras cierre de vela)

Alert_Type: Compra y Venta, Sólo Compra y Sólo Venta.





DETALLE FLECHA: Refine los detalles de la flecha en la pantalla. Cambiar Flecha: Icono, Gap, Tamaño y Color