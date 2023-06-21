MT Magical
- Indicadores
- Issara Seeboonrueang
- Versión: 18.0
- Actualizado: 16 diciembre 2024
- Activaciones: 9
Por favor, antes de tomar una decisión de compra, pruebe a fondo el indicador demo en sus condiciones de trading preferidas.
Su satisfacción y confianza en su rendimiento son primordiales.
Filtrado por expertos para mayor precisión. Desarrollado con un esfuerzo riguroso, aportando valor a los inversores serios.
Indicador para operadores que prefieren el trading manual.
Solicitar: PC de alto rendimiento
señales utiliza nuestra fórmula secreta para realizar cálculos complejos para obtener buenos resultados.
BENEFICIO DEL ANÁLISIS: Acepta el valor que es mayor que ...punto, Si el valor es menor, se considera una pérdida. (Si utiliza esta función, el backtest sólo puede realizarse para 20.000 barras)
(Función ANALYSIS PROFIT Solicitud: PC de alto rendimiento)
( *****SignalHighlights: No repaint, no redraw*****)
Backtest debe ejecutarse hasta 1.250 barras para que el indicador calcule el sistema completo
----------------------------------------------------------------------------
Horario comercial: De lunes a viernes, de 10:00 a 15:00
¡No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información o ayuda!
A reliable indicator and most helpful seller.