Quantum MA Grid

# Multi-Timeframe Moving Average Grid Indicator

## Product Overview Este indicador muestra múltiples líneas de medias móviles a través de diferentes marcos temporales en un solo gráfico. Incluye un panel que muestra los niveles de soporte y resistencia más cercanos basados en las medias móviles.

El indicador está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la acción del precio en relación con las medias móviles de múltiples marcos temporales simultáneamente.
hace el mismo trabajo que Money Map Grid

--- ## Características principales

### Multi-Timeframe Display - Muestra hasta 7 líneas de medias móviles con periodos basados en Fibonacci (13, 21, 34, 55, 89, 144, 233)

- Soporta 9 marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

- Las líneas se representan como curvas suaves que siguen la acción del precio

- Sistema de gradiente codificado por colores para una fácil identificación visual

### Cuadro de mandos

- Muestra el precio actual

- Muestra los niveles de soporte y resistencia más cercanos

- Calcula la distancia a cada nivel en pips

- Combina los niveles de todos los marcos temporales habilitados

- Código de colores por marco temporal para mayor claridad

### Opciones de personalización

- 4 métodos de cálculo de MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA

- Control de color individual para cada línea MA

- Colores separados para cada marco temporal

- Anchura y estilo de línea ajustables

- Posición configurable del cuadro de mandos

- Alternar etiquetas, precios y tablero de forma independiente

### Visualización de plazos adicionales

- Mostrar MAs de plazos superiores en gráficos de plazos inferiores

- Ajuste configurable de la línea mínima

- Estilo de línea punteada para plazos adicionales

- Útil para el análisis de múltiples marcos temporales

--- ## Aplicaciones de negociación El indicador se puede utilizar para varios enfoques de negociación:

### Seguimiento de Tendencias Los operadores pueden utilizar los niveles de MA como áreas potenciales de soporte o resistencia.

Cuando el precio se acerca a una media móvil, puede reaccionar a ese nivel.

### Crossover Analysis El indicador permite observar cruces rápidos y lentos de MA, que algunos operadores utilizan como potenciales señales de entrada.

### Breakout Trading Se puede monitorizar la consolidación de precios entre niveles de MA. Las rupturas de estas zonas pueden indicar posibles oportunidades de trading.

### Scalping El panel muestra las distancias exactas en pips a niveles cercanos, lo que puede ser útil para tomar decisiones de trading a corto plazo.

### Reversal Trading Los principales niveles MA (L6, L7) pueden actuar como soporte o resistencia significativa después de movimientos de precios prolongados.

--- ## Características Visuales

### Sistema de colores

- L1 (13): Amarillo - L2 (21): Oro - L3 (34): Naranja - L4 (55): Naranja oscuro - L5 (89): Rojo anaranjado - L6 (144): Rojo - L7 (233): Rojo oscuro

### Elementos del panel

- Cabecera con símbolo y marco temporal activo

- Visualización del precio actual

- Sección de resistencia que muestra los niveles por encima del precio actual

- Sección de soporte que muestra los niveles por debajo del precio actual

- Distancia en pips

--- ## Especificaciones Técnicas **Tipo de Indicador:** Superposición de Gráfico **Buffers Utilizados:** 8 **Compatible con:** Todos los pares de divisas, índices, materias primas, criptodivisas **Tiempos:** M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 **Uso de Recursos:** Optimizado para un bajo uso de CPU **Alertas:** Alertas táctiles de nivel opcionales (desactivadas por defecto)

--- ## Parámetros de entrada

### Parámetros Generales

- ShowMa : Activar o desactivar líneas MA - ShowLabels : Mostrar etiquetas de precios en las líneas - ShowDashboard : MaxLinesPerTF : Limita el número de líneas MA (1-7)

### Timeframe Selection

- UseCurrentTF : Utiliza el timeframe actual del gráfico

- SelectedTF : Elegir un marco temporal específico

- Show_M1 through Show_MN1: Habilitar marcos temporales adicionales

- MinLineForAdditionalTF : Línea mínima para plazos adicionales

### Parámetros MA - L1_Length hasta L7_Length: Periodos MA - L1_Method through L7_Method: Método de cálculo (0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA) - ma_applied_price : Tipo de precio (1=Cierre, 2=Apertura, 3=Alto, 4=Bajo)

### Colores - L1_Color a L7_Color: Colores individuales de la línea MA - M1_Color a MN1_Color: Colores adicionales del marco temporal

### Dashboard Settings - DashboardX , DashboardY: Posición en el gráfico - NearestLevelsCount : Número de niveles a mostrar (1-3)

### Configuración de Alertas - EnableAlerts : Activar alertas de toque de nivel (por defecto: false) - AlertOnScreen : Mostrar ventana emergente de alerta - AlertSound : Reproducir sonido en la alerta - AlertEmail : Enviar notificación por correo electrónico - AlertPush : Enviar notificación push - AlertSoundFile : Nombre del archivo de sonido - AlertSensitivity : Distancia de activación de la alerta en pips

--- ## Recomendaciones de uso

1. Comience sólo con el marco temporal actual antes de añadir marcos temporales adicionales

2. Los periodos de Fibonacci por defecto son de uso común en el análisis técnico

3. El método EMA proporciona una reacción más rápida a los cambios de precios en comparación con el SMA

4. El cuadro de mandos identifica automáticamente los niveles más cercanos

5. El análisis de múltiples marcos temporales puede proporcionar un contexto adicional

6. El código de colores ayuda a evaluar rápidamente la posición del precio en relación con las MA.

--- ## Adecuado para - Operadores diurnos que analizan soportes y resistencias intradía - Operadores swing que utilizan análisis de tendencias en múltiples marcos temporales - Scalpers que requieren información precisa de la distancia entre pips - Operadores de posición que siguen los principales niveles de MA - Operadores que analizan múltiples marcos temporales - Operadores principiantes y experimentados

## Comparación con Indicadores MA Estándar | Característica | MA Estándar | Este Indicador | |---------|-------------|----------------| | Múltiples Marcos de Tiempo | No | Sí (9 marcos de tiempo) | | Panel de Control | No | Sí | | Cálculo de Distancia | No | Sí (en pips) | Fibonacci por Defecto | No || Gradiente Visual | No || Representación de Línea Curva | No || Clasificación de Niveles | No | Sí (por distancia) | Sistema de Alertas | Limitado | Completo |----95

--- ## Descargo de responsabilidad El comercio de instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida. Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no proporciona señales o recomendaciones de trading. Muestra datos de medias móviles únicamente con fines informativos. Los usuarios deben: - Comprender que el rendimiento pasado no indica resultados futuros - Utilizar técnicas adecuadas de gestión de riesgos - Aplicar el tamaño de posición adecuado - Establecer stop losses en todas las operaciones - No confiar únicamente en un único indicador para tomar decisiones de trading - Probar el indicador en una cuenta demo antes de operar en vivo El autor no se hace responsable de las pérdidas de trading incurridas al utilizar este indicador.

--- ## Soporte y Actualizaciones - Autor : HIADSI - Versión : 2.0 - Actualizaciones : Mejoras regulares y correcciones de errores - Soporte : Disponible a través del sistema de mensajería MQL5 --- ## Instalación 1. Descargue el archivo del indicador Descargar el archivo del indicador 2. Copiar a MetaTrader 4 Indicadores carpeta 3. Reinicie MetaTrader 4 4. Adjuntar al gráfico 5. 5. Configurar los parámetros necesarios

--- ## Qué se incluye - Archivo del indicador (formato .ex4) - Esta guía del usuario --- **Copyright 2025 HIADSI. Todos los derechos reservados.**

**Nota:** Este indicador se proporciona tal cual, sin garantía de ningún tipo. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones comerciales.


Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
