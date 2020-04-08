Quantum MA Grid MT5

# Multi-Timeframe Moving Average Grid Indicator

## Product Overview Este indicador muestra múltiples líneas de medias móviles a través de diferentes marcos temporales en un solo gráfico. Incluye un panel que muestra los niveles de soporte y resistencia más cercanos basados en las medias móviles.

El indicador está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la acción del precio en relación con las medias móviles de múltiples marcos temporales simultáneamente.
hace el mismo trabajo que Money Map Grid

--- ## Características principales

### Multi-Timeframe Display- Muestra hasta 7 líneas de medias móviles con periodos basados en Fibonacci (13, 21, 34, 55, 89, 144, 233)

- Soporta 9 marcos temporales: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

- Las líneas se representan como curvas suaves que siguen la acción del precio

- Sistema de gradiente codificado por colores para una fácil identificación visual

### Cuadro de mandos

- Muestra el precio actual

- Muestra los niveles de soporte y resistencia más cercanos

- Calcula la distancia a cada nivel en pips

- Combina los niveles de todos los marcos temporales habilitados

- Código de colores por marco temporal para mayor claridad

### Opciones de personalización

- 4 métodos de cálculo de MA: SMA, EMA, SMMA, LWMA

- Control de color individual para cada línea MA

- Colores separados para cada marco temporal

- Anchura y estilo de línea ajustables

- Posición configurable del cuadro de mandos

- Alternar etiquetas, precios y tablero de forma independiente

### Visualización de plazos adicionales

- Mostrar MAs de plazos superiores en gráficos de plazos inferiores

- Ajuste configurable de la línea mínima

- Estilo de línea punteada para plazos adicionales

- Útil para el análisis de múltiples marcos temporales

--- ## Aplicaciones de negociación El indicador se puede utilizar para varios enfoques de negociación:

### Seguimiento de Tendencias Los operadores pueden utilizar los niveles de MA como áreas potenciales de soporte o resistencia.

Cuando el precio se acerca a una media móvil, puede reaccionar a ese nivel.

### Crossover Analysis El indicador permite observar cruces rápidos y lentos de MA, que algunos operadores utilizan como potenciales señales de entrada.

### Breakout Trading Se puede monitorizar la consolidación de precios entre niveles de MA. Las rupturas de estas zonas pueden indicar posibles oportunidades de trading.

### Scalping El panel muestra las distancias exactas en pips a niveles cercanos, lo que puede ser útil para tomar decisiones de trading a corto plazo.

### Reversal Trading Los principales niveles MA (L6, L7) pueden actuar como soporte o resistencia significativa después de movimientos de precios prolongados.

--- ## Características Visuales

### Sistema de colores

- L1 (13): Amarillo- L2 (21): Oro- L3 (34): Naranja- L4 (55): Naranja oscuro- L5 (89): Rojo anaranjado- L6 (144): Rojo- L7 (233): Rojo oscuro

### Elementos del panel

- Cabecera con símbolo y marco temporal activo

- Visualización del precio actual

- Sección de resistencia que muestra los niveles por encima del precio actual

- Sección de soporte que muestra los niveles por debajo del precio actual

- Distancia en pips

--- ## Especificaciones Técnicas **Tipo de Indicador:** Chart Overlay**Buffers Utilizados:** 8 **Compatible con:** Todos los pares de divisas, índices, materias primas, criptodivisas**Tiempos:** M1 , M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 **Uso de Recursos:** Optimizado para un bajo uso de CPU**Alertas:** Alertas táctiles de nivel opcionales (desactivadas por defecto)

--- ## Parámetros de entrada

### Parámetros Generales

- ShowMa : Activar o desactivar líneas MA- ShowLabels : Mostrar etiquetas de precios en las líneas- ShowDashboard : MaxLinesPerTF : Limita el número de líneas MA (1-7)

### Timeframe Selection

- UseCurrentTF : Utiliza el timeframe actual del gráfico

- SelectedTF : Elegir un marco temporal específico

- Show_M1 through Show_MN1: Habilitar marcos temporales adicionales

- MinLineForAdditionalTF : Línea mínima para plazos adicionales

### Parámetros MA - L1_Length hasta L7_Length: Periodos MA- L1_Method through L7_Method: Método de cálculo (0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA)- ma_applied_price : Tipo de precio (1=Cierre, 2=Apertura, 3=Alto, 4=Bajo)

### Colores - L1_Color a L7_Color: Colores individuales de la línea MA- M1_Color a MN1_Color: Colores adicionales del marco temporal

### Dashboard Settings- DashboardX , DashboardY: Posición en el gráfico- NearestLevelsCount : Número de niveles a mostrar (1-3)

### Configuración de Alertas - EnableAlerts : Activar alertas de toque de nivel (por defecto: false)- AlertOnScreen : Mostrar ventana emergente de alerta- AlertSound : Reproducir sonido en la alerta- AlertEmail : Enviar notificación por correo electrónico- AlertPush : Enviar notificación push- AlertSoundFile : Nombre del archivo de sonido- AlertSensitivity : Distancia de activación de la alerta en pips

--- ## Recomendaciones de uso

1. Comience con el marco de tiempo actual antes de añadir marcos de tiempo adicionales

2. Los periodos Fibonacci por defecto son comúnmente utilizados en el análisis técnico.

3. El método EMA proporciona una reacción más rápida a los cambios de precios en comparación con SMA

4. El panel identifica automáticamente los niveles más cercanos.

5. El análisis de múltiples marcos temporales puede proporcionar un contexto adicional

6. El código de colores ayuda a evaluar rápidamente la posición del precio en relación con las MAs

--- ## Adecuado para- Operadores diarios que analizan soportes y resistencias intradía - Operadores swing que utilizan análisis de tendencias en múltiples marcos temporales - Operadores de posición que siguen los principales niveles de MA- Operadores que analizan múltiples marcos temporales- Operadores principiantes y experimentados

## Comparación con Indicadores MA Estándar | Característica | MA Estándar | Este Indicador ||---------|-------------|----------------| | Múltiples Marcos de Tiempo | No |(9 marcos de tiempo) | Panel de Control | No || Cálculo de Distancia | No | (en pips)Sí (en pips) | | Fibonacci por defecto | No || Gradiente visual | No || Representación de línea curva | No || Clasificación por Niveles | No |(por distancia) | Sistema de Alertas | Limitado | Completo | No |

--- ## Descargo de responsabilidad El comercio de instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida. Este indicador es una herramienta de análisis técnico y no proporciona señales o recomendaciones de trading. Muestra datos de medias móviles únicamente con fines informativos. Los usuarios deben:- Entender que el rendimiento pasado no indica resultados futuros- Utilizar técnicas adecuadas de gestión de riesgos- Aplicar un tamaño de posición apropiado- Establecer stop losses en todas las operaciones - No confiar únicamente en un único indicador para tomar decisiones de trading- Probar el indicador en una cuenta demo antes de operar en vivo El autor no se hace responsable de ninguna pérdida de trading incurrida al utilizar este indicador.

--- ## Soporte y Actualizaciones- Autor : HIADSI- Versión : 2.0- Actualizaciones : Mejoras regulares y correcciones de errores- Soporte : Disponible a través del sistema de mensajería MQL5 --- ## Instalación 1. Descargar el archivo del indicador2. Copiar a la carpeta de Indicadores de MetaTrader 43. Reiniciar MetaTrader 44. Adjuntar al gráfico5. Configurar los parámetros necesarios

--- ## Qué se incluye- Archivo del indicador (formato .ex4)- Esta guía del usuario --- **Copyright 2025 HIADSI. Todos los derechos reservados.**

**Nota:** Este indicador se proporciona tal cual, sin garantía de ningún tipo. Los usuarios son responsables de sus propias decisiones comerciales.


