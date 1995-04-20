Quantum MA Grid

# Multi-Timeframe Moving Average Grid Indikator

## Produktübersicht Dieser Indikator zeigt mehrere gleitende Durchschnittslinien über verschiedene Zeitrahmen auf einem einzigen Diagramm an. Er enthält ein Dashboard, das die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der gleitenden Durchschnitte anzeigt.

Der Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, die Kursentwicklung in Bezug auf gleitende Durchschnitte in mehreren Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren.

erfüllt die gleiche Aufgabe wie Money Map Grid

--- ## Hauptmerkmale

### Multi-Timeframe-Anzeige - Zeigt bis zu 7 gleitende Durchschnittslinien mit Fibonacci-basierten Perioden an (13, 21, 34, 55, 89, 144, 233)

- Unterstützt 9 Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

- Linien werden als sanfte Kurven gerendert, die der Preisbewegung folgen

- Farbcodiertes Gradientensystem zur einfachen visuellen Identifizierung

### Dashboard

- Zeigt den aktuellen Kurs an

- Zeigt die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an

- Berechnet den Abstand zu jedem Level in Pips

- Kombiniert Niveaus aus allen aktivierten Zeitfenstern

- Farbcodierung nach Zeitrahmen für mehr Klarheit

### Anpassungsoptionen

- 4 MA-Berechnungsmethoden: SMA, EMA, SMMA, LWMA

- Individuelle Farbsteuerung für jede MA-Linie

- Getrennte Farben für jeden Zeitrahmen

- Einstellbare Linienbreite und -stil

- Konfigurierbare Position des Dashboards

- Unabhängiges Umschalten von Labels, Preisen und Dashboard

### Zusätzliche Timeframe-Anzeige

- Anzeige von MAs höherer Zeitrahmen auf Charts niedrigerer Zeitrahmen

- Konfigurierbare Mindestlinieneinstellung

- Gepunktete Linien für zusätzliche Zeitrahmen

- Nützlich für Multi-Timeframe-Analysen

--- ## Handelsanwendungen Der Indikator kann für verschiedene Handelsansätze verwendet werden:

### Trend Following Trader können MA-Levels als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche nutzen.

Wenn sich der Kurs einem gleitenden Durchschnitt nähert, kann er auf dieses Niveau reagieren.

### Crossover-Analyse Der Indikator ermöglicht die Beobachtung von schnellen und langsamen MA-Crossovers, die von einigen Händlern als potenzielle Einstiegssignale genutzt werden.

### Breakout Trading Die Preiskonsolidierung zwischen den MA-Niveaus kann beobachtet werden. Ausbrüche aus diesen Bereichen können auf potenzielle Handelsmöglichkeiten hinweisen.

### Scalping Das Dashboard zeigt genaue Pip-Abstände zu nahe gelegenen Niveaus an, was für kurzfristige Handelsentscheidungen nützlich sein kann.

### Reversal Trading Wichtige MA-Niveaus (L6, L7) können nach längeren Kursbewegungen als wichtige Unterstützung oder Widerstand dienen.

--- ## Visuelle Merkmale

### Farbsystem

- L1 (13): Gelb - L2 (21): Gold - L3 (34): Orange - L4 (55): Dunkelorange - L5 (89): Orange-Rot - L6 (144): Rot - L7 (233): Dunkelrot

### Dashboard-Elemente

- Kopfzeile mit Symbol und aktivem Zeitrahmen

- Anzeige des aktuellen Preises

- Widerstandsbereich mit Niveaus oberhalb des aktuellen Kurses

- Unterstützungsbereich mit Niveaus unter dem aktuellen Kurs

- Abstandsanzeige in Pips

--- ## Technische Daten **Indikator-Typ:** Chart-Overlay **Verwendete Puffer:** 8 **Kompatibel mit:** Allen Währungspaaren, Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen **Zeitrahmen:** M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 **Ressourcenverbrauch:** Optimiert für geringe CPU-Auslastung **Warnungen:** Optionale Level-Touch-Alarme (standardmäßig deaktiviert)

--- ## Eingabeparameter

### Allgemeine Einstellungen

- ShowMa : Aktivieren oder Deaktivieren von MA-Linien - ShowLabels : Preisbeschriftungen auf Linien anzeigen - ShowDashboard : Dashboard anzeigen - MaxLinesPerTF : Anzahl der MA-Linien begrenzen (1-7)

### Auswahl des Zeitrahmens

- UseCurrentTF : Den aktuellen Zeitrahmen des Charts verwenden

- SelectedTF : Auswahl eines bestimmten Zeitrahmens

- Show_M1 bis Show_MN1: Zusätzliche Zeitrahmen einschalten

- MinLineForAdditionalTF : Mindestlinie für zusätzliche Zeitrahmen

### MA Parameter - L1_Länge bis L7_Länge: MA-Perioden - L1_Methode bis L7_Methode: Berechnungsmethode (0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA) - ma_applied_price : Preistyp (1=Close, 2=Open, 3=High, 4=Low)

### Farben - L1_Color bis L7_Color: Individuelle MA Linienfarben - M1_Color bis MN1_Color: Zusätzliche Zeitrahmenfarben

### Dashboard Einstellungen - DashboardX , DashboardY: Position im Chart - NearestLevelsCount : Anzahl der anzuzeigenden Levels (1-3)

### Alert Einstellungen - EnableAlerts : Aktivieren Sie Level-Touch-Warnungen (Standard: false) - AlertOnScreen : Alarm-Popup anzeigen - AlertSound : Ton bei Alarm abspielen - AlertEmail : E-Mail-Benachrichtigung senden - AlertPush : Push-Benachrichtigung senden - AlertSoundFile : Name der Sounddatei - AlertSensitivity : Alert Trigger Distance in Pips

--- ## Verwendungsempfehlungen

1. Beginnen Sie nur mit dem aktuellen Zeitrahmen, bevor Sie weitere Zeitrahmen hinzufügen.

2. Die Standard-Fibonacci-Perioden werden in der technischen Analyse häufig verwendet.

3. Die EMA-Methode bietet eine schnellere Reaktion auf Preisänderungen als die SMA

4. Das Dashboard identifiziert automatisch die nächstgelegenen Levels

5. Die Analyse mehrerer Zeitrahmen kann zusätzlichen Kontext liefern

6. Die Farbcodierung hilft bei der schnellen Beurteilung der Preisposition im Verhältnis zu den MAs

--- ## Geeignet für - Tageshändler , die Intraday-Unterstützung und -Widerstand analysieren - Swing-Trader , die Trendanalysen mit mehreren Zeitrahmen verwenden - Scalper , die präzise Pip-Abstandsinformationen benötigen - Positionshändler , die wichtigen MA-Levels folgen - Händler , die mehrere Zeitrahmen analysieren - sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler

## Vergleich mit Standard-MA-Indikatoren | Funktion | Standard-MA | Dieser Indikator| |---------|-------------|----------------| | Mehrere Zeitrahmen | Nein | Ja (9 Zeitrahmen) | | Dashboard | Nein | Ja | | Abstandsberechnung | Nein | Ja (in Pips) | | Fibonacci-Vorgaben | Nein | Ja | | Visueller Gradient | Nein | Ja | | Kurvenlinienwiedergabe | Nein | Ja| Level-Sortierung | Nein | Ja (nach Abstand) | | Alarmsystem | Begrenzt | Umfassend |

--- ## Risikohinweis Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser Indikator ist ein Instrument der technischen Analyse und liefert keine Handelssignale oder Empfehlungen. Er zeigt gleitende Durchschnittsdaten nur zu Informationszwecken an. Benutzer sollten: - Verstehen, dass vergangene Performance nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen lässt - Angemessene Risikomanagementtechniken anwenden - Angemessene Positionsgrößen anwenden - Stop-Losses für alle Trades setzen - Sich bei Handelsentscheidungen nicht nur auf einen einzigen Indikator verlassen - Den Indikator vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen Der Autor ist nicht verantwortlich für Handelsverluste, die bei der Verwendung dieses Indikators entstehen.

--- ## Support und Updates - Autor : HIADSI - Version : 2.0 - Aktualisierungen : Regelmäßige Verbesserungen und Fehlerbehebungen - Support : Verfügbar über das MQL5 Nachrichtensystem --- ## Installation 1. Laden Sie die Indikator-Datei herunter 2. Kopieren Sie sie in den MetaTrader 4 Indikatoren Ordner 3. Starten Sie MetaTrader 4 neu 4. An den Chart anhängen 5. Konfigurieren Sie die Parameter nach Bedarf

--- ## Was ist enthalten - Indikator-Datei (.ex4 Format) - Dieses Benutzerhandbuch --- **Copyright 2025 HIADSI. Alle Rechte vorbehalten.**

**Hinweis:** Dieser Indikator wird ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Die Benutzer sind für ihre eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich.