**Price Action Gold Trader** es un sofisticado indicador de análisis Price Action multi-marco de tiempo, diseñado específicamente para operar con **XAUUSD (Oro)** en MetaTrader 4. Esta herramienta de nivel profesional detecta automáticamente los patrones de Price Action, proporciona zonas de entrada estructuradas, niveles precisos de stop-loss, objetivos dinámicos de take-profit y diagnósticos completos del estado del mercado.
Construido pensando en el trading sistemático, este indicador transforma el complejo análisis Price Action en un sistema de trading totalmente automatizado y basado en reglas. No se vuelve a pintar, admite confirmación en varios marcos temporales y proporciona alertas en tiempo real en los marcos temporales H4 y H1.
---
### ✨ **Características principales**
#### **1. Señales no repintadas**
- ✅ Todas las señales se confirman sólo después del cierre de la barra
- ✅ No hay señales falsas ni desaparición de señales
- ✅ Señales de trading fiables y de confianza
#### **2. Análisis Multi-Tiempo**
- **H4 (marco temporal principal)**: Análisis principal y generación de señales
- **H1 (Entry Timeframe)**: Detección precisa del disparo de entrada
- **D1 (Context Timeframe)**: Contexto y sesgo del mercado en plazos superiores
#### **3. Detección automática de patrones**
El indicador detecta automáticamente tres potentes patrones de acción del precio:
- **PAT1 (Pin Bar)**: Patrón de reversión con ratios cuerpo/mecha personalizables
- **PAT2 (Engulfing)**: Patrón de reversión fuerte con porcentaje de engulfing configurable
- PAT3 (Patrón de 3 barras)**: Patrón avanzado con análisis de la zona de recogida del cuerpo
#### **4. Sistema de Entrada Dual**
- Entrada 1**: Entrada más rápida con mayor relación riesgo/recompensa.
- Entrada 2**: Entrada más conservadora con confirmación adicional
- Detección automática de puntos de control para un momento óptimo de entrada
#### **5. Cuadro de mandos en tiempo real**
Completo panel de control en tiempo real:
- Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales (Mes, Semana, Día, H4, H1) utilizando ADX
- Estado actual del mercado (lateral, alcista, bajista)
- Señales activas y pendientes con niveles de confianza
- Últimas señales cerradas con resultados (TP Completo, Invalidado)
- Puntos de ejecución D1 y estado del contexto
- Estado de la zona de recogida de cuerpos
- Estado de confirmación de la señal
#### **6. Sistema de filtrado avanzado**
- **Filtro AP**: Valida la calidad del patrón Price Action
- **Filtro de señales pendientes**: Garantiza una secuencia de señales adecuada
- **Filtro de anulación MTF**: Confirmación multi-marco de tiempo
- Filtro de caja lateral**: Identifica y filtra las condiciones del mercado lateral
- Modo independiente H1**: Permite señales H1 independientes de H4
#### **7. **7. Sistema de objetivos dinámicos
- Objetivos H1**: TP1 (1000 puntos por defecto)
- Objetivos H4**: TP1 (1500 puntos) y TP2 (3000 puntos)
- Objetivos D1**: TP1 (5000 puntos) y TP2 (10000 puntos)
- Todos los objetivos se calculan automáticamente en función del análisis del ciclo
#### **8. Elementos visuales**
- Flechas del patrón de acción del precio (Compra/Venta)
- Marcadores de señal de entrada
- Líneas de control para la Entrada 2
- Zonas de recogida del cuerpo
- Niveles de Swing rest / Half rest
- Líneas de objetivo de toma de beneficios
- Líneas de Stop-loss
- Cuadro Day Frame (tiempo y rango personalizables)
- Línea de apertura de hoy
- Cuadro de mercado lateral
- Líneas de mecha PA (opcional)
#### **9. Sistema de alertas y notificaciones**
- Alertas en tiempo real para todos los tipos de señales
- Notificaciones push (MT4 móvil)
- Alertas para:
- Detección de nuevos patrones PA
- Confirmación de señales
- Señales de entrada (H1)
- TP Full alcanzado
- Invalidación de señal
#### **10. Análisis del estado del mercado**
- Detección automática de mercado lateral mediante ADX
- Análisis Day Frame (tiempo de apertura personalizable)
- Seguimiento del estado del contexto (D1)
- Determinación del sesgo del mercado (Compra/Venta/Neutral)
---
Guía del usuario Descargar aquí --> https://drive.google.com/file/d/16Z2ZnAo5jWt90ReGqEoJfWgU_Fw4WmIb/view?usp=sharing
### 🔧 **Cómo Funciona**
#### **Proceso de generación de señales**
1. **Paso 1: Comprobación del Contexto (D1)**
- Analiza el marco temporal D1 para el contexto del mercado
- Determina el sesgo global (Compra/Venta/Neutral)
- Identifica las señales pendientes en el marco de tiempo superior
2. **Paso 2: Estructura de la posición (H4)**.
- Comprueba si el precio está en zona de alta probabilidad
- Valida la posición Day Frame
- Aplica filtro lateral si está activado
3. **Paso 3: Detección de Patrón PA (H4)**
- Busca patrones PAT1, PAT2 o PAT3
- Valida la calidad del patrón utilizando filtros
- Confirma que el patrón cumple todos los criterios
4. **Paso 4: Confirmación de la señal**
- Confirmación multitrama
- Detección del punto de control para la entrada 2
- Validación de la zona de recogida de cadáveres
5. **Paso 5: Activación de entrada (H1)**
- Supervisa el marco temporal H1 en busca de señales de entrada
- Proporciona puntos de entrada precisos
- Calcula los niveles de confianza
#### **Modos de entrada**
- Entrada 1**:
- Entrada más rápida después de la confirmación del patrón PA
- Entrada en la barra PA + 1 barra (PAT1) o + 2 barras (PAT2/PAT3)
- Mayor potencial de riesgo/recompensa
- Entrada 2**:
- Entrada más conservadora con confirmación de punto de control
- Entrada en la barra del punto de control
- Validación adicional para mayor probabilidad
---
### 📊 **Sistema de Prioridad y Cálculo de Confianza**
#### **Sistema de prioridad**
El indicador utiliza un sistema de prioridad de 6 niveles (1-6, donde 6 = más alto) para clasificar las señales según el tipo de patrón y el modo de entrada. Cuando se detectan varias señales, el sistema selecciona automáticamente la de mayor prioridad.
**Ranking de prioridades (de mayor a menor):**
1. **Prioridad 6**: PAT3 Entrada 2 (Seguimiento de tendencia / Fuerte ruptura - Entrada 2)
- Señal de seguimiento de tendencia más fiable
- Patrón de mayor confianza con confirmación de punto de control
2. **Prioridad 5**: PAT3 Entrada 1 (Seguimiento de tendencia / Fuerte ruptura - Entrada 1)
- Siguiendo la tendencia, pero menos segura que la Entrada 2
3. **Prioridad 4**: PAT1 Entrada 2 (Inversión / Primera ruptura - Entrada 2)
- Señal de reversión más fiable con confirmación de punto de control
4. **Prioridad 3**: PAT1 Entrada 1 (Reversión / Primera ruptura - Entrada 1)
- Señal de inversión menos segura que la Entrada 2
5. **Prioridad 2**: PAT2 Entrada 2 (Corrección / Lateral - Entrada 2)
- Señal de corrección/desvío más fiable con confirmación de punto de control
6. **Prioridad 1**: PAT2 Entrada 1 (Corrección / Desvío - Entrada 1)
- Prioridad más baja - señal de corrección/carretera sin punto de control
**Definiciones de tipo de patrón:**
- PAT3**: Seguimiento de Tendencia / Breakout Fuerte (tipo de patrón de mayor prioridad)
- PAT1**: Reversión / Primera ruptura (tipo de patrón de prioridad media)
- PAT2**: Corrección / Lateral (tipo de patrón de prioridad más baja)
**Impacto del modo de entrada
- La Entrada 2 (con punto de control) siempre tiene mayor prioridad que la Entrada 1 (sin punto de control)
- La confirmación del punto de control añade fiabilidad y aumenta el nivel de prioridad
---
#### **Cálculo del porcentaje de confianza**
El porcentaje de confianza se calcula mediante un sistema de puntuación ponderada basado en tres factores clave. El valor de confianza final tiene un tope del 100%.
**Fórmula
```
Porcentaje de confianza = Puntuación de prioridad + Puntuación de posición lateral + Puntuación de alineación
(Máximo: 100%)
```
**Factor 1: Puntuación de prioridad (0-40%)**
La puntuación de prioridad viene determinada por el nivel de prioridad de la señal:
| Prioridad | Tipo de Señal | Modo de Entrada | Puntuación | Prioridad
|----------|--------------|------------|-------|
| 6 PAT3 Entrada 2 40
| 4. PAT1. Entrada 2. 30%.
| 3. PAT1. Entrada 1. 25%.
| 5. PAT3. Entrada 1. 22%.
| 2. PAT2. Entrada 2. 15%.
| 1. PAT2. Entrada 1. 10%.
**Factor 2: Posición en la caja lateral (0-30%)**
Este factor evalúa la posición de la señal dentro del rango lateral del mercado. La puntuación es dinámica basada en la dirección de la señal (principio de Comprar Bajo / Vender Alto).
**Para señales de COMPRA
- **Zona inferior (0-30%)**: 30% de puntuación (Buy Low - precio de descuento)
- Zona media (30-70%)**: 20% de puntuación (riesgo medio)
- Zona alta (70-100%)**: 10% puntuación (persiguiendo alto - más bajo)
**Para señales de VENTA:**
- Zona superior (70-100%)**: 30% de puntuación (Vender alto - precio superior)
- Zona media (30-70%)**: 20% de puntuación (riesgo medio)
- Zona inferior (0-30%)**: 10% puntuación (vender demasiado barato - el más bajo)
**Si no existe casilla lateral o los datos son insuficientes**: 15% (puntuación por defecto)
**Factor 3: Alineación H4/H1 (0-30%)**
Este factor mide la alineación entre los marcos temporales H4 y H1, proporcionando un peso extra para la confluencia de múltiples marcos temporales.
**Para señales H4:**
- Misma dirección que la señal H1**: 30% puntuación (mejor - fuerte confluencia)
- Dirección opuesta a la señal H1**: 10% puntuación (malo - señales conflictivas)
- **No existe señal H1**: Puntuación del 10% (reducida del 15%)
**Para señales H1:**
- Misma dirección que la señal H4**: 30% puntuación (mejor - fuerte confluencia)
- Dirección opuesta a la señal H4**: 10% puntuación (mala - señales conflictivas)
- **No existe señal H4**: Puntuación del 10% (reducida del 15%)
**Interpretación del nivel de confianza
El cuadro de mandos muestra la confianza con un código de colores:
- **Verde (≥70%)**: Confianza alta - Señal fuerte con múltiples confirmaciones.
- Amarillo (40-70%)**: Confianza media - Señal de calidad moderada
- Rojo (<40%)**: Confianza baja - Señal débil o factores contradictorios
**Ejemplo de cálculo
Una señal de compra PAT3 Entrada 2:
- Puntuación de prioridad: 40% (PAT3 Entrada 2)
- Posición lateral: 30% (Señal de compra en zona inferior 0-30%)
- Alineación: 30% (H4 y H1 ambos de compra)
- Confianza Total: 100%** (tope máximo)
A PAT2 Entrada 1 Señal de venta:
- Puntuación prioritaria: 10% (PAT2 Entrada 1)
- Posición lateral: 20% (Señal de venta en zona media)
- Alineación: 10% (Sin señal H4 o dirección opuesta)
- Confianza Total: 40%** (Confianza media)
---
### ⚙️ **Ajustes de configuración**
#### **Ajustes Generales**
- Cálculo del número de velas (por defecto: 1000)
- Marco temporal principal (H4)
- Marco temporal de entrada (H1)
- Marco temporal de contexto (D1)
- Hora de apertura del día (personalizable)
- Ajustes de desfase GMT (Broker y Local)
- Rango de puntos del marco diario
- Configuración de dígitos de precio
#### **Configuración de la detección de patrones**
- Activar/desactivar cada tipo de patrón
- PAT1: Umbrales de porcentaje de cuerpo/muelle
- PAT2: Mínimo porcentaje de Engulf
- PAT3: Porcentajes de zona de recogida de cuerpo
#### **Configuración de objetivos**
- H1 TP1 y SL offset
- H4 TP1 y TP2
- D1 TP1 y TP2
- Todo personalizable en puntos
#### **Configuración del filtro**
- Activación/desactivación de la caja lateral
- Alcance lateral puntos mínimos
- Tolerancia de posición lateral
- Recuento de barras del filtro lateral
#### **Configuración visual**
- Mostrar/ocultar todos los elementos visuales
- Estilos y anchos de línea personalizables
- Personalización del color de todos los elementos
- Conmutación de la visualización del panel
#### **Configuración de alertas**
- Activar/desactivar todas las alertas
- Conmutación de notificaciones push
- Tipos de alerta individuales
---
### 📊 **Información del panel de control**
El cuadro de mandos en tiempo real proporciona:
- Tendencia de la MTF (ADX)**: Dirección de la tendencia para Mes, Semana, Día, H4, H1
- Estado del mercado hoy**:
- Señales pendientes (D1)
- Estado del contexto (D1)
- Estado del mercado (H4, H1)
- Puntos de ejecución D1
- **Señales H4 de PA**:
- Estado de la señal de entrada
- Nivel de confianza
- Confirmación de la señal
- Estado de la zona de recogida de cadáveres
- **PA H1 Señales**:
- Estado de la señal de entrada
- Nivel de confianza
- **Últimas señales cerradas**:
- H4 señal cerrada con resultado
- H1 señal cerrada con resultado
- Controles**:
- Estado de la caja lateral
- Conmutadores de modo de entrada (PAT1/PAT2/PAT3 Entrada1)
---
### 📱 **Tipos de Alerta**
1. **Alerta de Patrón PA**: Cuando se detecta un nuevo patrón de Price Action.
2. **Alerta de Confirmación de Señal**: Cuando se confirma una señal
3. **Alerta de señal de entrada**: Cuando aparece una señal de entrada H1
4. **Alerta de TP lleno**: Cuando se alcanza el take-profit full
5. **Alerta de invalidación**: Cuando se invalida una señal
Todas las alertas se pueden enviar como:
- Alertas en pantalla
- Notificaciones push (MT4 móvil)
---
### Especificaciones técnicas
- Plataforma MetaTrader 4
- Símbolo**: XAUUSD (Oro)
- **Tiempos**: Optimizado para H4, H1, D1
- Estructura mínima de MT4**: 600+
- Repintado**: No (no repintado)
- Método de cálculo**: Análisis barra a barra
- Utilización de recursos**: Optimizado para el rendimiento
---
### 💡 **Consejos de trading**
1. **Mejores prácticas**:
- Espere siempre la confirmación de la señal antes de entrar
- Utilice la Entrada 2 para operaciones más conservadoras
- Supervisar el tablero de instrumentos para los cambios de estado del mercado
- Preste atención al contexto D1 para conocer el sesgo general
2. **Gestión del riesgo**:
- Utilice siempre los niveles de stop-loss proporcionados
- Considere la posibilidad de tomar beneficios parciales en TP1
- Supervise las alertas de invalidación de señales
- Ajuste el tamaño de la posición en función de los niveles de confianza
3. **Análisis del marco temporal**:
- H4 proporciona la dirección de la señal principal
- H1 proporciona el momento preciso de entrada
- D1 proporciona el contexto general del mercado
- Utilice los tres para obtener mejores resultados
---
### 🛠️ **Soporte y actualizaciones**
- **Versión**: 1.00
- **Desarrollador**: WOW.Bearhunter
- Correo electrónico**: wowbearhunter@gmail.com
- Actualizaciones**: Actualizaciones y mejoras periódicas
- Soporte**: Soporte disponible por correo electrónico
---
### ⚠️ **Notas Importantes**
- Este indicador está diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)
- Las señales no se repintan y se confirman tras el cierre de la barra
- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
- Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo
- Pruebe en cuenta demo antes de operar en vivo
---
### 📈 **Qué hace que este indicador sea único**
1. **Especializado para el Oro**: Optimizado específicamente para las características XAUUSD
2. **No Repinta**: Señales fiables que no desaparecen
3. **Multi-Timeframe**: Análisis exhaustivo a través de H4, H1 y D1
4. **Sistema de entrada dual**: Flexibilidad en el momento de entrada
5. **Filtrado avanzado**: Múltiples filtros garantizan señales de alta calidad
6. **Panel de control en tiempo real**: Estado completo del mercado de un vistazo
7. **Análisis automatizado**: Sin necesidad de reconocimiento manual de patrones
8. **Grado profesional**: Construido para los comerciantes serios
---
### Quién debería utilizar este indicador
- Los comerciantes de oro que buscan el análisis sistemático de Price Action
- Los comerciantes que prefieren las señales no repintado
- Comerciantes de múltiples marcos de tiempo
- Los comerciantes que buscan la detección automatizada de patrones
- Traders profesionales que necesitan un análisis exhaustivo del mercado
- Operadores que desean niveles claros de entrada/salida
---
### 📝 **Conclusión**
**Price Action Gold Trader** es un sistema de análisis de Price Action completo y de calidad profesional para operar con Oro. Con sus señales sin repintado, análisis multi-marco de tiempo, filtrado avanzado, y un panel de control completo, le proporciona todo lo que necesita para el comercio sistemático de Oro.
Si usted es un principiante en busca de señales claras o un operador profesional que necesita herramientas avanzadas de análisis, este indicador ofrece información fiable y procesable de comercio.
**Comience a operar con Oro con confianza. ¡Obtenga Price Action Gold Trader hoy!
---
