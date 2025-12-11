**Price Action Gold Trader** es un sofisticado indicador de análisis Price Action multi-marco de tiempo, diseñado específicamente para operar con **XAUUSD (Oro)** en MetaTrader 4. Esta herramienta de nivel profesional detecta automáticamente los patrones de Price Action, proporciona zonas de entrada estructuradas, niveles precisos de stop-loss, objetivos dinámicos de take-profit y diagnósticos completos del estado del mercado.





Construido pensando en el trading sistemático, este indicador transforma el complejo análisis Price Action en un sistema de trading totalmente automatizado y basado en reglas. No se vuelve a pintar, admite confirmación en varios marcos temporales y proporciona alertas en tiempo real en los marcos temporales H4 y H1.





---





### ✨ **Características principales**





#### **1. Señales no repintadas**

- ✅ Todas las señales se confirman sólo después del cierre de la barra

- ✅ No hay señales falsas ni desaparición de señales

- ✅ Señales de trading fiables y de confianza





#### **2. Análisis Multi-Tiempo**

- **H4 (marco temporal principal)**: Análisis principal y generación de señales

- **H1 (Entry Timeframe)**: Detección precisa del disparo de entrada

- **D1 (Context Timeframe)**: Contexto y sesgo del mercado en plazos superiores





#### **3. Detección automática de patrones**

El indicador detecta automáticamente tres potentes patrones de acción del precio:





- **PAT1 (Pin Bar)**: Patrón de reversión con ratios cuerpo/mecha personalizables

- **PAT2 (Engulfing)**: Patrón de reversión fuerte con porcentaje de engulfing configurable

- PAT3 (Patrón de 3 barras)**: Patrón avanzado con análisis de la zona de recogida del cuerpo





#### **4. Sistema de Entrada Dual**

- Entrada 1**: Entrada más rápida con mayor relación riesgo/recompensa.

- Entrada 2**: Entrada más conservadora con confirmación adicional

- Detección automática de puntos de control para un momento óptimo de entrada





#### **5. Cuadro de mandos en tiempo real**

Completo panel de control en tiempo real:

- Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales (Mes, Semana, Día, H4, H1) utilizando ADX

- Estado actual del mercado (lateral, alcista, bajista)

- Señales activas y pendientes con niveles de confianza

- Últimas señales cerradas con resultados (TP Completo, Invalidado)

- Puntos de ejecución D1 y estado del contexto

- Estado de la zona de recogida de cuerpos

- Estado de confirmación de la señal





#### **6. Sistema de filtrado avanzado**

- **Filtro AP**: Valida la calidad del patrón Price Action

- **Filtro de señales pendientes**: Garantiza una secuencia de señales adecuada

- **Filtro de anulación MTF**: Confirmación multi-marco de tiempo

- Filtro de caja lateral**: Identifica y filtra las condiciones del mercado lateral

- Modo independiente H1**: Permite señales H1 independientes de H4





#### **7. **7. Sistema de objetivos dinámicos

- Objetivos H1**: TP1 (1000 puntos por defecto)

- Objetivos H4**: TP1 (1500 puntos) y TP2 (3000 puntos)

- Objetivos D1**: TP1 (5000 puntos) y TP2 (10000 puntos)

- Todos los objetivos se calculan automáticamente en función del análisis del ciclo





#### **8. Elementos visuales**

- Flechas del patrón de acción del precio (Compra/Venta)

- Marcadores de señal de entrada

- Líneas de control para la Entrada 2

- Zonas de recogida del cuerpo

- Niveles de Swing rest / Half rest

- Líneas de objetivo de toma de beneficios

- Líneas de Stop-loss

- Cuadro Day Frame (tiempo y rango personalizables)

- Línea de apertura de hoy

- Cuadro de mercado lateral

- Líneas de mecha PA (opcional)





#### **9. Sistema de alertas y notificaciones**

- Alertas en tiempo real para todos los tipos de señales

- Notificaciones push (MT4 móvil)

- Alertas para:

- Detección de nuevos patrones PA

- Confirmación de señales

- Señales de entrada (H1)

- TP Full alcanzado

- Invalidación de señal





#### **10. Análisis del estado del mercado**

- Detección automática de mercado lateral mediante ADX

- Análisis Day Frame (tiempo de apertura personalizable)

- Seguimiento del estado del contexto (D1)

- Determinación del sesgo del mercado (Compra/Venta/Neutral)







Guía del usuario Descargar aquí https://drive.google.com/file/d/16Z2ZnAo5jWt90ReGqEoJfWgU_Fw4WmIb/view?usp=sharing ---Guía del usuario Descargar aquí -->





### 🔧 **Cómo Funciona**





#### **Proceso de generación de señales**





1. **Paso 1: Comprobación del Contexto (D1)**

- Analiza el marco temporal D1 para el contexto del mercado

- Determina el sesgo global (Compra/Venta/Neutral)

- Identifica las señales pendientes en el marco de tiempo superior





2. **Paso 2: Estructura de la posición (H4)**.

- Comprueba si el precio está en zona de alta probabilidad

- Valida la posición Day Frame

- Aplica filtro lateral si está activado





3. **Paso 3: Detección de Patrón PA (H4)**

- Busca patrones PAT1, PAT2 o PAT3

- Valida la calidad del patrón utilizando filtros

- Confirma que el patrón cumple todos los criterios





4. **Paso 4: Confirmación de la señal**

- Confirmación multitrama

- Detección del punto de control para la entrada 2

- Validación de la zona de recogida de cadáveres





5. **Paso 5: Activación de entrada (H1)**

- Supervisa el marco temporal H1 en busca de señales de entrada

- Proporciona puntos de entrada precisos

- Calcula los niveles de confianza





#### **Modos de entrada**





- Entrada 1**:

- Entrada más rápida después de la confirmación del patrón PA

- Entrada en la barra PA + 1 barra (PAT1) o + 2 barras (PAT2/PAT3)

- Mayor potencial de riesgo/recompensa





- Entrada 2**:

- Entrada más conservadora con confirmación de punto de control

- Entrada en la barra del punto de control

- Validación adicional para mayor probabilidad





---





### 📊 **Sistema de Prioridad y Cálculo de Confianza**





#### **Sistema de prioridad**





El indicador utiliza un sistema de prioridad de 6 niveles (1-6, donde 6 = más alto) para clasificar las señales según el tipo de patrón y el modo de entrada. Cuando se detectan varias señales, el sistema selecciona automáticamente la de mayor prioridad.





**Ranking de prioridades (de mayor a menor):**





1. **Prioridad 6**: PAT3 Entrada 2 (Seguimiento de tendencia / Fuerte ruptura - Entrada 2)

- Señal de seguimiento de tendencia más fiable

- Patrón de mayor confianza con confirmación de punto de control





2. **Prioridad 5**: PAT3 Entrada 1 (Seguimiento de tendencia / Fuerte ruptura - Entrada 1)

- Siguiendo la tendencia, pero menos segura que la Entrada 2





3. **Prioridad 4**: PAT1 Entrada 2 (Inversión / Primera ruptura - Entrada 2)

- Señal de reversión más fiable con confirmación de punto de control





4. **Prioridad 3**: PAT1 Entrada 1 (Reversión / Primera ruptura - Entrada 1)

- Señal de inversión menos segura que la Entrada 2





5. **Prioridad 2**: PAT2 Entrada 2 (Corrección / Lateral - Entrada 2)

- Señal de corrección/desvío más fiable con confirmación de punto de control





6. **Prioridad 1**: PAT2 Entrada 1 (Corrección / Desvío - Entrada 1)

- Prioridad más baja - señal de corrección/carretera sin punto de control





**Definiciones de tipo de patrón:**

- PAT3**: Seguimiento de Tendencia / Breakout Fuerte (tipo de patrón de mayor prioridad)

- PAT1**: Reversión / Primera ruptura (tipo de patrón de prioridad media)

- PAT2**: Corrección / Lateral (tipo de patrón de prioridad más baja)





**Impacto del modo de entrada

- La Entrada 2 (con punto de control) siempre tiene mayor prioridad que la Entrada 1 (sin punto de control)

- La confirmación del punto de control añade fiabilidad y aumenta el nivel de prioridad





---





#### **Cálculo del porcentaje de confianza**





El porcentaje de confianza se calcula mediante un sistema de puntuación ponderada basado en tres factores clave. El valor de confianza final tiene un tope del 100%.





**Fórmula

```

Porcentaje de confianza = Puntuación de prioridad + Puntuación de posición lateral + Puntuación de alineación

(Máximo: 100%)

```





**Factor 1: Puntuación de prioridad (0-40%)**





La puntuación de prioridad viene determinada por el nivel de prioridad de la señal:





| Prioridad | Tipo de Señal | Modo de Entrada | Puntuación | Prioridad

|----------|--------------|------------|-------|

| 6 PAT3 Entrada 2 40

| 4. PAT1. Entrada 2. 30%.

| 3. PAT1. Entrada 1. 25%.

| 5. PAT3. Entrada 1. 22%.

| 2. PAT2. Entrada 2. 15%.

| 1. PAT2. Entrada 1. 10%.





**Factor 2: Posición en la caja lateral (0-30%)**





Este factor evalúa la posición de la señal dentro del rango lateral del mercado. La puntuación es dinámica basada en la dirección de la señal (principio de Comprar Bajo / Vender Alto).





**Para señales de COMPRA

- **Zona inferior (0-30%)**: 30% de puntuación (Buy Low - precio de descuento)

- Zona media (30-70%)**: 20% de puntuación (riesgo medio)

- Zona alta (70-100%)**: 10% puntuación (persiguiendo alto - más bajo)





**Para señales de VENTA:**

- Zona superior (70-100%)**: 30% de puntuación (Vender alto - precio superior)

- Zona media (30-70%)**: 20% de puntuación (riesgo medio)

- Zona inferior (0-30%)**: 10% puntuación (vender demasiado barato - el más bajo)





**Si no existe casilla lateral o los datos son insuficientes**: 15% (puntuación por defecto)





**Factor 3: Alineación H4/H1 (0-30%)**





Este factor mide la alineación entre los marcos temporales H4 y H1, proporcionando un peso extra para la confluencia de múltiples marcos temporales.





**Para señales H4:**

- Misma dirección que la señal H1**: 30% puntuación (mejor - fuerte confluencia)

- Dirección opuesta a la señal H1**: 10% puntuación (malo - señales conflictivas)

- **No existe señal H1**: Puntuación del 10% (reducida del 15%)





**Para señales H1:**

- Misma dirección que la señal H4**: 30% puntuación (mejor - fuerte confluencia)

- Dirección opuesta a la señal H4**: 10% puntuación (mala - señales conflictivas)

- **No existe señal H4**: Puntuación del 10% (reducida del 15%)





**Interpretación del nivel de confianza





El cuadro de mandos muestra la confianza con un código de colores:

- **Verde (≥70%)**: Confianza alta - Señal fuerte con múltiples confirmaciones.

- Amarillo (40-70%)**: Confianza media - Señal de calidad moderada

- Rojo (<40%)**: Confianza baja - Señal débil o factores contradictorios





**Ejemplo de cálculo





Una señal de compra PAT3 Entrada 2:

- Puntuación de prioridad: 40% (PAT3 Entrada 2)

- Posición lateral: 30% (Señal de compra en zona inferior 0-30%)

- Alineación: 30% (H4 y H1 ambos de compra)

- Confianza Total: 100%** (tope máximo)





A PAT2 Entrada 1 Señal de venta:

- Puntuación prioritaria: 10% (PAT2 Entrada 1)

- Posición lateral: 20% (Señal de venta en zona media)

- Alineación: 10% (Sin señal H4 o dirección opuesta)

- Confianza Total: 40%** (Confianza media)





---





### ⚙️ **Ajustes de configuración**





#### **Ajustes Generales**

- Cálculo del número de velas (por defecto: 1000)

- Marco temporal principal (H4)

- Marco temporal de entrada (H1)

- Marco temporal de contexto (D1)

- Hora de apertura del día (personalizable)

- Ajustes de desfase GMT (Broker y Local)

- Rango de puntos del marco diario

- Configuración de dígitos de precio





#### **Configuración de la detección de patrones**

- Activar/desactivar cada tipo de patrón

- PAT1: Umbrales de porcentaje de cuerpo/muelle

- PAT2: Mínimo porcentaje de Engulf

- PAT3: Porcentajes de zona de recogida de cuerpo





#### **Configuración de objetivos**

- H1 TP1 y SL offset

- H4 TP1 y TP2

- D1 TP1 y TP2

- Todo personalizable en puntos





#### **Configuración del filtro**

- Activación/desactivación de la caja lateral

- Alcance lateral puntos mínimos

- Tolerancia de posición lateral

- Recuento de barras del filtro lateral





#### **Configuración visual**

- Mostrar/ocultar todos los elementos visuales

- Estilos y anchos de línea personalizables

- Personalización del color de todos los elementos

- Conmutación de la visualización del panel





#### **Configuración de alertas**

- Activar/desactivar todas las alertas

- Conmutación de notificaciones push

- Tipos de alerta individuales





---





### 📊 **Información del panel de control**





El cuadro de mandos en tiempo real proporciona:





- Tendencia de la MTF (ADX)**: Dirección de la tendencia para Mes, Semana, Día, H4, H1

- Estado del mercado hoy**:

- Señales pendientes (D1)

- Estado del contexto (D1)

- Estado del mercado (H4, H1)

- Puntos de ejecución D1

- **Señales H4 de PA**:

- Estado de la señal de entrada

- Nivel de confianza

- Confirmación de la señal

- Estado de la zona de recogida de cadáveres

- **PA H1 Señales**:

- Estado de la señal de entrada

- Nivel de confianza

- **Últimas señales cerradas**:

- H4 señal cerrada con resultado

- H1 señal cerrada con resultado

- Controles**:

- Estado de la caja lateral

- Conmutadores de modo de entrada (PAT1/PAT2/PAT3 Entrada1)





---





### 📱 **Tipos de Alerta**





1. **Alerta de Patrón PA**: Cuando se detecta un nuevo patrón de Price Action.

2. **Alerta de Confirmación de Señal**: Cuando se confirma una señal

3. **Alerta de señal de entrada**: Cuando aparece una señal de entrada H1

4. **Alerta de TP lleno**: Cuando se alcanza el take-profit full

5. **Alerta de invalidación**: Cuando se invalida una señal





Todas las alertas se pueden enviar como:

- Alertas en pantalla

- Notificaciones push (MT4 móvil)





---





### Especificaciones técnicas





- Plataforma MetaTrader 4

- Símbolo**: XAUUSD (Oro)

- **Tiempos**: Optimizado para H4, H1, D1

- Estructura mínima de MT4**: 600+

- Repintado**: No (no repintado)

- Método de cálculo**: Análisis barra a barra

- Utilización de recursos**: Optimizado para el rendimiento





---





### 💡 **Consejos de trading**





1. **Mejores prácticas**:

- Espere siempre la confirmación de la señal antes de entrar

- Utilice la Entrada 2 para operaciones más conservadoras

- Supervisar el tablero de instrumentos para los cambios de estado del mercado

- Preste atención al contexto D1 para conocer el sesgo general





2. **Gestión del riesgo**:

- Utilice siempre los niveles de stop-loss proporcionados

- Considere la posibilidad de tomar beneficios parciales en TP1

- Supervise las alertas de invalidación de señales

- Ajuste el tamaño de la posición en función de los niveles de confianza





3. **Análisis del marco temporal**:

- H4 proporciona la dirección de la señal principal

- H1 proporciona el momento preciso de entrada

- D1 proporciona el contexto general del mercado

- Utilice los tres para obtener mejores resultados





---





### 🛠️ **Soporte y actualizaciones**





- **Versión**: 1.00

- **Desarrollador**: WOW.Bearhunter

- Correo electrónico**: wowbearhunter@gmail.com

- Actualizaciones**: Actualizaciones y mejoras periódicas

- Soporte**: Soporte disponible por correo electrónico





---





### ⚠️ **Notas Importantes**





- Este indicador está diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)

- Las señales no se repintan y se confirman tras el cierre de la barra

- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

- Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo

- Pruebe en cuenta demo antes de operar en vivo





---





### 📈 **Qué hace que este indicador sea único**





1. **Especializado para el Oro**: Optimizado específicamente para las características XAUUSD

2. **No Repinta**: Señales fiables que no desaparecen

3. **Multi-Timeframe**: Análisis exhaustivo a través de H4, H1 y D1

4. **Sistema de entrada dual**: Flexibilidad en el momento de entrada

5. **Filtrado avanzado**: Múltiples filtros garantizan señales de alta calidad

6. **Panel de control en tiempo real**: Estado completo del mercado de un vistazo

7. **Análisis automatizado**: Sin necesidad de reconocimiento manual de patrones

8. **Grado profesional**: Construido para los comerciantes serios





---





### Quién debería utilizar este indicador





- Los comerciantes de oro que buscan el análisis sistemático de Price Action

- Los comerciantes que prefieren las señales no repintado

- Comerciantes de múltiples marcos de tiempo

- Los comerciantes que buscan la detección automatizada de patrones

- Traders profesionales que necesitan un análisis exhaustivo del mercado

- Operadores que desean niveles claros de entrada/salida





---





### 📝 **Conclusión**





**Price Action Gold Trader** es un sistema de análisis de Price Action completo y de calidad profesional para operar con Oro. Con sus señales sin repintado, análisis multi-marco de tiempo, filtrado avanzado, y un panel de control completo, le proporciona todo lo que necesita para el comercio sistemático de Oro.





Si usted es un principiante en busca de señales claras o un operador profesional que necesita herramientas avanzadas de análisis, este indicador ofrece información fiable y procesable de comercio.





**Comience a operar con Oro con confianza. ¡Obtenga Price Action Gold Trader hoy!





---