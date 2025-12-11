Der **Price Action Gold Trader** ist ein hochentwickelter, nicht nachzeichnender Multi-Timeframe Price Action Analyse-Indikator, der speziell für den **XAUUSD (Gold)**-Handel auf MetaTrader 4 entwickelt wurde. Dieses professionelle Tool erkennt automatisch Price Action-Muster, bietet strukturierte Einstiegszonen, präzise Stop-Loss-Levels, dynamische Take-Profit-Ziele und eine umfassende Marktzustandsdiagnose.





Dieser Indikator wurde mit Blick auf den systematischen Handel entwickelt und verwandelt die komplexe Price-Action-Analyse in ein vollautomatisches, regelbasiertes Handelssystem. Er wird nicht neu gezeichnet, unterstützt die Bestätigung mehrerer Zeitrahmen und bietet Echtzeitwarnungen für die Zeitrahmen H4 und H1.





---





### ✨ **Schlüsselmerkmale**





#### **1. Nicht wiederholende Signale**

- ✅ Alle Signale werden erst nach Bar-Closure bestätigt

- ✅ Keine falschen Signale oder Verschwinden von Signalen

- ✅ Zuverlässige und vertrauenswürdige Handelssignale





#### **2. Multi-Timeframe-Analyse**

- **H4 (Primärer Zeitrahmen)**: Hauptanalyse und Signalgenerierung

- **H1 (Einstiegszeitrahmen)**: Präzise Erkennung von Einstiegstriggern

- D1 (Kontext-Zeitrahmen)**: Marktkontext und Verzerrungen in höheren Zeitrahmen





#### **3. Automatische Erkennung von Mustern**

Der Indikator erkennt automatisch drei leistungsstarke Price-Action-Muster:





- **PAT1 (Pin Bar)**: Umkehrmuster mit anpassbaren Body/Dwick-Verhältnissen

- PAT2 (Engulfing)**: Starkes Umkehrmuster mit konfigurierbarem Engulfing-Anteil

- PAT3 (3-Bar-Muster)**: Fortgeschrittenes Muster mit Body-Sammelzonen-Analyse





#### **4. Duales Einstiegssystem**

- **Einstieg 1**: Schnellerer Einstieg mit höherem Risiko-Ertrags-Verhältnis

- **Einstieg 2**: Konservativerer Einstieg mit zusätzlicher Bestätigung

- Automatische Checkpoint-Erkennung für optimalen Einstiegszeitpunkt





#### **5. Echtzeit-Dashboard**

Umfassende Dashboard-Anzeige auf dem Chart:

- Multi-Timeframe-Trendanalyse (Monat, Woche, Tag, H4, H1) mit ADX

- Aktueller Marktzustand (Seitwärts, Aufwärts, Abwärts)

- Aktive und ausstehende Signale mit Konfidenzniveau

- Zuletzt geschlossene Signale mit Ergebnissen (TP Full, Invalidated)

- D1 laufende Punkte und Kontextstatus

- Status der Körpersammelzone

- Signalbestätigungsstatus





#### **6. Erweitertes Filtersystem**

- **PA-Filter**: Überprüft die Qualität der Preisaktionsmuster

- **Filter für anstehende Signale**: Stellt die richtige Signalsequenz sicher

- MTF-Übersteuerungsfilter**: Multi-Timeframe-Bestätigung

- **Sideway Box Filter**: Identifiziert und filtert Seitwärtsmarktbedingungen

- Unabhängiger H1-Modus**: Ermöglicht H1-Signale unabhängig von H4





#### **7. Dynamisches Zielsystem**

- H1-Ziele**: TP1 (1000 Punkte Standard)

- H4-Zielvorgaben**: TP1 (1500 Punkte) und TP2 (3000 Punkte)

- **D1 Ziele**: TP1 (5000 Punkte) und TP2 (10000 Punkte)

- Alle Ziele werden automatisch auf der Grundlage der Zyklusanalyse berechnet.





#### **8. Visuelle Elemente**

- Preisaktionsmuster-Pfeile (Kaufen/Verkaufen)

- Markierungen für Einstiegssignale

- Checkpoint-Linien für Einstieg 2

- Auffangzonen

- Swing Rest / Half Rest Levels

- Take-Profit-Ziellinien

- Stop-Loss-Linien

- Day Frame Box (anpassbare Zeit und Bereich)

- Heutige Eröffnungslinie

- Sideway-Markt-Box

- PA-Dochtlinien (optional)





#### **9. Alarm- und Benachrichtigungssystem**

- Echtzeit-Benachrichtigungen für alle Signaltypen

- Push-Benachrichtigungen (mobiler MT4)

- Warnungen für:

- Erkennung neuer PA-Muster

- Signalbestätigung

- Einstiegssignale (H1)

- TP Voll erreicht

- Signal-Ungültigkeit





#### **10. Marktzustandsanalyse**

- Automatische Erkennung von Seitwärtsmärkten mittels ADX

- Day-Frame-Analyse (anpassbare Öffnungszeit)

- Verfolgung des Kontextstatus (D1)

- Bestimmung des Marktbias (Kaufen/Verkaufen/Neutral)







User Guide Download hier https://drive.google.com/file/d/16Z2ZnAo5jWt90ReGqEoJfWgU_Fw4WmIb/view?usp=sharing ---User Guide Download hier -->





### 🔧 **Wie es funktioniert**





#### **Signalerzeugungsprozess**





1. **Schritt 1: Kontextprüfung (D1)**

- Analysiert den D1-Zeitrahmen auf Marktkontext

- Bestimmt den globalen Bias (Kaufen/Verkaufen/Neutral)

- Identifiziert schwebende Signale auf höherem Zeitrahmen





2. **Schritt 2: Strukturierung der Position (H4)**

- Prüft, ob sich der Preis in einer Zone mit hoher Wahrscheinlichkeit befindet

- Validiert die Day-Frame-Position

- Wendet Seitwärtsfilter an, falls aktiviert





3. **Schritt 3: PA-Mustererkennung (H4)**

- Sucht nach PAT1, PAT2 oder PAT3 Mustern

- Überprüft die Qualität der Muster mit Hilfe von Filtern

- Bestätigt, dass das Muster alle Kriterien erfüllt





4. **Schritt 4: Signalbestätigung**

- Multi-Timeframe-Bestätigung

- Checkpoint-Erkennung für Eintrag 2

- Validierung der Körpererfassungszone





5. **Schritt 5: Eintrittsauslöser (H1)**

- Überwacht den H1-Zeitrahmen auf Eintrittssignale

- Liefert präzise Einstiegspunkte

- Berechnet Konfidenzniveaus





#### **Einstiegsmodi**





- **Einstieg 1**:

- Schnellerer Einstieg nach Bestätigung des PA-Musters

- Einstieg bei PA-Balken + 1 Balken (PAT1) oder + 2 Balken (PAT2/PAT3)

- Höheres Risiko/Ertragspotenzial





- Einstieg 2**:

- Konservativerer Einstieg mit Checkpoint-Bestätigung

- Einstieg am Checkpoint-Bar

- Zusätzliche Validierung für höhere Wahrscheinlichkeit





---





### 📊 **Prioritätssystem & Konfidenzberechnung**





#### **Prioritätssystem**





Der Indikator verwendet ein 6-stufiges Prioritätssystem (1-6, wobei 6 = am höchsten ist), um Signale auf der Grundlage des Mustertyps und des Eintrittsmodus einzustufen. Wenn mehrere Signale erkannt werden, wählt das System automatisch dasjenige mit der höchsten Priorität aus.





**Prioritätsrangliste (höchste bis niedrigste):**





1. **Priorität 6**: PAT3 Entry 2 (Trendfolge / Starker Ausbruch - Entry 2)

- Das zuverlässigste Trendfolgesignal

- Höchstes Vertrauensmuster mit Checkpoint-Bestätigung





2. **Priorität 5**: PAT3 Entry 1 (Trendfolge / Starker Ausbruch - Entry 1)

- Trendfolgend, aber weniger sicher als Einstieg 2





3. **Priorität 4**: PAT1 Einstieg 2 (Umkehrung / Erster Ausbruch - Einstieg 2)

- Zuverlässigeres Umkehrsignal mit Checkpoint-Bestätigung





4. **Priorität 3**: PAT1 Entry 1 (Umkehr / First Break - Entry 1)

- Umkehrsignal weniger sicher als Entry 2





5. **Priorität 2**: PAT2 Entry 2 (Korrektur / Sideway - Entry 2)

- Zuverlässigeres Korrektur-/Seitwärtssignal mit Kontrollpunktbestätigung





6. **Priorität 1**: PAT2 Entry 1 (Korrektur / Sideway - Entry 1)

- Niedrigste Priorität - Korrektur-/Rückfahrsignal ohne Kontrollpunkt





**Mustertyp-Definitionen:**

- **PAT3**: Trendfolge / Starker Ausbruch (Mustertyp mit höchster Priorität)

- **PAT1**: Reversal / First Break (Mustertyp mit mittlerer Priorität)

- **PAT2**: Korrektur / Seitwärtsbewegung (Mustertyp mit niedrigster Priorität)





**Einstiegsmodus Auswirkungen:**

- Entry 2 (mit Checkpoint) hat immer höhere Priorität als Entry 1 (ohne Checkpoint)

- Checkpoint-Bestätigung erhöht die Zuverlässigkeit und die Priorität





---





#### **Berechnung des Konfidenzprozentsatzes**





Der Zuverlässigkeitsgrad wird anhand eines gewichteten Bewertungssystems berechnet, das auf drei Schlüsselfaktoren basiert. Der endgültige Konfidenzwert ist auf 100 % begrenzt.





**Formel:**

```

Konfidenzprozentsatz = Prioritätsbewertung + Bewertung der seitlichen Position + Bewertung der Ausrichtung

(Maximum: 100%)

```





**Faktor 1: Prioritätsbewertung (0-40%)**





Der Prioritätswert wird durch die Prioritätsstufe des Signals bestimmt:





| Priorität | Mustertyp | Eingabemodus | Punktzahl |

|----------|--------------|------------|-------|

| 6 | PAT3 | Eintrag 2 | 40% |

| 4 | PAT1 | Eintrag 2 | 30% |

| 3 | PAT1 | Eintrag 1 | 25% |

| 5 | PAT3 | Eintrag 1 | 22% |

| 2 | PAT2 | Eintrag 2 | 15% |

| 1 | PAT2 | Eintrag 1 | 10% |





**Faktor 2: Position in der Sideway Box (0-30%)**





Dieser Faktor bewertet die Position des Signals innerhalb der Sideway-Marktspanne. Die Bewertung ist dynamisch und basiert auf der Signalrichtung (Buy Low / Sell High Prinzip).





**Für KAUFEN-Signale:**

- **Untere Zone (0-30%)**: 30% Punktzahl (Buy Low - Discountpreis)

- **Mittlere Zone (30-70%)**: 20% Punktzahl (mittleres Risiko)

- **Obere Zone (70-100%)**: 10% Punktzahl (Hochjagd - niedrigster Preis)





**Für SELL-Signale:**

- **Obere Zone (70-100%)**: 30% Punktzahl (Hoch verkaufen - Premiumpreis)

- **Mittlere Zone (30-70%)**: 20% Punktzahl (mittleres Risiko)

- **Untere Zone (0-30%)**: 10% Punktzahl (zu billig verkaufen - niedrigster Preis)





**Wenn keine Sideway-Box vorhanden oder unzureichende Daten**: 15% (Standardwert)





**Faktor 3: Ausrichtung H4/H1 (0-30%)**





Dieser Faktor misst die Ausrichtung zwischen H4- und H1-Zeitrahmen und bietet zusätzliches Gewicht für das Zusammentreffen mehrerer Zeitrahmen.





**Für H4-Signale:**

- **Gleiche Richtung wie H1-Signal**: 30% Wertung (am besten - starker Zusammenfluss)

- **Gegenläufige Richtung zum H1-Signal**: 10% Wertung (schlecht - widersprüchliche Signale)

- **Kein H1-Signal vorhanden**: 10% Wertung (reduziert von 15%)





**Für H1-Signale:**

- **Gleiche Richtung wie H4-Signal**: 30% Punktzahl (am besten - starker Zusammenfluss)

- **Gegenläufige Richtung zum H4-Signal**: 10% Wertung (schlecht - widersprüchliche Signale)

- **Kein H4-Signal vorhanden**: 10% Punktzahl (reduziert von 15%)





**Konfidenzniveau Interpretation:**





Das Dashboard zeigt die Konfidenz mit Farbkodierung an:

- **Grün (≥70%)**: Hohes Vertrauen - Starkes Signal mit mehreren Bestätigungen

- **Gelb (40-70%)**: Mittleres Vertrauen - Mäßige Signalqualität

- **Rot (<40%)**: Geringes Vertrauen - Schwaches Signal oder widersprüchliche Faktoren





**Beispielsberechnung:**





Ein PAT3 Entry 2 Kaufsignal:

- Prioritätswert: 40% (PAT3 Entry 2)

- Sideway-Position: 30% (Kaufsignal in der unteren Zone 0-30%)

- Ausrichtung: 30% (H4 und H1 beide Kaufen)

- **Gesamtvertrauen: 100%** (gedeckelt auf Maximum)





Ein PAT2 Entry 1 Verkaufssignal:

- Prioritätswert: 10% (PAT2 Einstieg 1)

- Seitwärtsposition: 20% (Verkaufssignal in der mittleren Zone)

- Ausrichtung: 10% (Kein H4-Signal oder Gegenrichtung)

- **Gesamtvertrauen: 40%** (Mittleres Vertrauen)





---





### ⚙️ **Konfigurationseinstellungen**





#### **Allgemeine Einstellungen**

- Anzahl der berechneten Kerzen (Standard: 1000)

- Primärer Zeitrahmen (H4)

- Einstiegszeitrahmen (H1)

- Kontext-Zeitrahmen (D1)

- Tageseröffnungszeit (anpassbar)

- GMT-Offset-Einstellungen (Broker und Lokal)

- Bereich der Tagesrahmenpunkte

- Konfiguration der Preisziffern





#### **Einstellungen für die Mustererkennung**

- Aktivieren/Deaktivieren jedes Mustertyps

- PAT1: Schwellenwerte für Body/Dwick in Prozent

- PAT2: Mindestprozentsatz für Engulf

- PAT3: Prozentsätze der Body-Sammelzone





#### **Ziel-Einstellungen**

- H1 TP1 und SL-Versatz

- H4 TP1 und TP2

- D1 TP1 und TP2

- Alle in Punkten anpassbar





#### **Filtereinstellungen**

- Sideway-Box aktivieren/deaktivieren

- Mindestpunktzahl für den Seitenführungsbereich

- Sideway-Positionstoleranz

- Anzahl der Sideway-Filterbalken





#### **Visuelle Einstellungen**

- Alle visuellen Elemente ein-/ausblenden

- Anpassbare Linienstile und -breiten

- Farbanpassung für alle Elemente

- Anzeige des Dashboards umschaltbar





#### **Einstellungen für Warnungen**

- Aktivieren/Deaktivieren aller Warnungen

- Push-Benachrichtigung umschalten

- Einzelne Alarmtypen





---





### 📊 **Dashboard-Informationen**





Das Echtzeit-Dashboard bietet:





- **MTF Trend (ADX)**: Trendrichtung für Monat, Woche, Tag, H4, H1

- **Marktstatus von heute**:

- Anstehende Signale (D1)

- Zustand des Kontextes (D1)

- Marktzustand (H4, H1)

- D1 laufende Punkte

- **PA H4-Signale**:

- Status der Einstiegssignale

- Konfidenzniveau

- Signalbestätigung

- Status der Körpererfassungszone

- **PA H1-Signale**:

- Status des Einfahrsignals

- Konfidenzniveau

- **Letzte geschlossene Signale**:

- H4 geschlossenes Signal mit Ergebnis

- H1 geschlossenes Signal mit Ergebnis

- **Kontrollen**:

- Status der Seitenkästen

- Umschaltung des Einfahrtsmodus (PAT1/PAT2/PAT3 Einfahrt1)





---





### 📱 **Alarmarten**





1. **PA-Muster-Alarm**: Wenn ein neues Preisaktionsmuster erkannt wird

2. **Signalbestätigungsalarm**: Wenn ein Signal bestätigt wird

3. **Einstiegssignal-Alarm**: Wenn ein H1-Eintrittssignal erscheint

4. **TP-Voll-Alarm**: Wenn Take-Profit Full erreicht wird

5. **Invalidierungsalarm**: Wenn ein Signal für ungültig erklärt wird





Alle Alarme können gesendet werden als:

- Alarme auf dem Bildschirm

- Push-Benachrichtigungen (mobile MT4)





---





### 🔍 **Technische Spezifikationen**





- **Plattform**: MetaTrader 4

- **Symbol**: XAUUSD (Gold)

- **Timeframes**: Optimiert für H4, H1, D1

- **Minimum MT4 Build**: 600+

- **Neubildung**: Nein (kein Re-Painting)

- **Berechnungsmethode**: Bar-by-Bar-Analyse

- **Ressourcenverbrauch**: Optimiert für Leistung





---





### 💡 **Handelstipps**





1. **Beste Praktiken**:

- Warten Sie immer auf die Signalbestätigung, bevor Sie einsteigen.

- Verwenden Sie Entry 2 für konservativere Trades

- Beobachten Sie das Dashboard auf Änderungen des Marktzustands

- Achten Sie auf den D1-Kontext für die Gesamtausrichtung





2. **Risikomanagement**:

- Verwenden Sie immer die vorgesehenen Stop-Loss-Niveaus

- Ziehen Sie partielle Gewinnmitnahmen bei TP1 in Betracht

- Überwachen Sie Warnungen über die Ungültigkeit von Signalen

- Passen Sie die Positionsgröße auf der Grundlage des Vertrauensniveaus an.





3. **Zeitrahmen-Analyse**:

- H4 liefert die Hauptsignalrichtung

- H1 liefert präzises Einstiegs-Timing

- D1 liefert den allgemeinen Marktkontext

- Verwenden Sie alle drei für beste Ergebnisse





---





### 🛠️ **Support & Updates**





- **Version**: 1.00

- **Entwickler**: WOW.Bearhunter

- **E-Mail**: wowbearhunter@gmail.com

- **Aktualisierungen**: Regelmäßige Updates und Verbesserungen

- **Unterstützung**: E-Mail-Support verfügbar





---





### ⚠️ **Wichtige Hinweise**





- Dieser Indikator wurde speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt.

- Die Signale werden nicht nachgemalt und nach Abschluss des Bars bestätigt.

- Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

- Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement

- Testen Sie den Indikator vor dem Live-Handel auf einem Demokonto.





---





### 📈 **Was macht diesen Indikator einzigartig**





1. **Spezialisiert für Gold**: Speziell für die Eigenschaften des XAUUSD optimiert

2. **Non-Repainting**: Zuverlässige Signale, die nicht verschwinden

3. **Multi-Zeitrahmen**: Umfassende Analyse über H4, H1 und D1

4. **Duales Einstiegssystem**: Flexibilität beim Einstiegszeitpunkt

5. **Erweiterte Filterung**: Mehrere Filter gewährleisten hochwertige Signale

6. **Echtzeit-Dashboard**: Kompletter Marktstatus auf einen Blick

7. **Automatisierte Analyse**: Keine manuelle Mustererkennung erforderlich

8. **Professionelle Qualität**: Gebaut für ernsthafte Trader





---





### 🎯 **Wer sollte diesen Indikator verwenden**





- Goldhändler, die eine systematische Preisaktionsanalyse suchen

- Händler, die nicht nachmalende Signale bevorzugen

- Multi-Timeframe-Händler

- Händler, die eine automatische Mustererkennung suchen

- Professionelle Trader, die eine umfassende Marktanalyse benötigen

- Händler, die klare Einstiegs-/Ausstiegslevels wünschen





---





### 📝 **Abschluss**





**Price Action Gold Trader** ist ein komplettes, professionelles Price Action-Analysesystem für den Goldhandel. Mit seinen nicht nachmalenden Signalen, der Multi-Timeframe-Analyse, der erweiterten Filterung und dem umfassenden Dashboard bietet es alles, was Sie für den systematischen Goldhandel benötigen.





Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der klare Signale sucht, oder ein professioneller Händler, der fortgeschrittene Analysetools benötigt, dieser Indikator liefert zuverlässige, umsetzbare Handelsinformationen.





**Starten Sie den Goldhandel mit Vertrauen. Holen Sie sich Price Action Gold Trader noch heute!**





---