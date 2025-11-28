Enhanced SMC

5

Indicador avanzado SMC & Volumetric Order Block

Visión general
Este indicador mejorado para MetaTrader 5 está diseñado para decodificar el comportamiento del mercado utilizando el métodoSmart Money Concepts (SMC). Va más allá del análisis estándar de la acción del precio mediante la integración de datos volumétricos directamente en la estructura del mercado, ayudando a los operadores a identificar con precisión las zonas de reversión y continuación de alta probabilidad.

Características principales

  • Bloquesde Órdenes Volumétricos: Una visualización única y dividida en zonas de Bloques de Órdenes que muestra la relación en tiempo real entre el Volumen Comprador y el Volumen Vendedor. Esto permite a los operadores evaluar la fuerza de una zona al instante.

  • Market Structure Mapping:Detección automática de ruptura de estructura (BoS) y cambio de carácter (CHoCH) basada en ajustes personalizables de swing.

  • Análisis de liquidez: Identifica los grupos de liquidez del lado comprador (BSL ) y del lado vendedor (SSL), incluida la detección en tiempo real de barridos de liquidez ( fakeouts).

  • Detección de desequilibrios: Destaca las brechas de valor razonable (FVG) con autofiltrado basado en ATR para eliminar el ruido del mercado.

  • Lógica de mitigación inteligente:actualiza automáticamente el estado de los bloques de órdenes y los FVG cuando el precio los mitiga (completa), manteniendo limpio el gráfico.

Ventajas

  • Conocimiento del mercado: Combina la estructura de precios con los datos de volumen para revelar dónde está activo el "dinero inteligente".

  • Claridad visual: Incorpora un motor gráfico "Self-Healing" que evita el parpadeo de los objetos y garantiza la persistencia y precisión de los dibujos.

  • Precisión basada en datos: Los indicadores volumétricos proporcionan una ventaja cuantificable, eliminando las conjeturas de la validación de bloques de órdenes.

  • Rendimiento optimizado: Incluye limitadores de rango y bucles de cálculo optimizados para garantizar un retraso cero en MT5, incluso con un historial complejo.


Comentarios 6
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.07 02:16 
 

Helpful with SMC. Thank you for sharing good indicator.

eka ekqa
18
eka ekqa 2025.12.02 00:36 
 

indikatornya baguss... membantu banged

Findolin
1900
Findolin 2025.12.01 12:43 
 

Perfect! Thank you very much!

