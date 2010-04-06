Tradzor AI EA MT5

Inteligencia Artificial mejorada con modelos lingüísticos de última generación

Tradzor AI es un Asesor Experto de trading altamente avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Está construido con un fuerte enfoque en la seguridad, el rendimiento constante y la rentabilidad a largo plazo. A diferencia de muchos EAs que dependen de enfoques de alto riesgo, tales como rejillas o martingala, Tradzor AI utiliza un sistema de scalping disciplinado, basado en la precisión, impulsado por la inteligencia neuronal, el reconocimiento de patrones, y la analítica moderna de IA entregada a través de la última tecnología de lenguaje-modelo-diseñado para elevar su experiencia de trading a un nivel profesional.

Características

  • Implementa un motor de scalping mejorado con IA optimizado para una mayor precisión.
  • Integrado con modelos de lenguaje de nueva generación para la interpretación adaptativa del mercado.
  • Mejora continuamente su rendimiento a través del aprendizaje automático en tiempo real y el procesamiento de datos.
  • Construido con estrictas medidas de control de riesgo, incluyendo parámetros predefinidos de Stop Loss y Take Profit para salvaguardar el capital y asegurar las ganancias.
  • Utiliza un profundo análisis de velas y de la acción de los precios para identificar las configuraciones comerciales de alta probabilidad.
  • Totalmente compatible con los requisitos de negociación de las empresas de accesorios.
Precio Promocional: $599 por las primeras 5 compras | Precio Siguiente: $799 | Precio Final: $3999

Recomendaciones

  • Capital Mínimo: $900.
  • Plazo: Cualquiera.
  • Pares Recomendados: XAUUSD (Oro), GBPUSD, AUDCAD.
  • Brokers: Mejor con brokers de bajo spread como ICMarkets, Tickmill, FPMarkets, RoboForex, etc.
  • VPS: Muy recomendable para un funcionamiento ininterrumpido.
  • Configuración: Pre-configurado y optimizado-no requiere ajuste manual. Simplemente cargue y opere.

Acerca del desarrollador

Con una amplia experiencia en el comercio de divisas y metales, el desarrollador detrás de Tradzor AI ha pasado años creando sistemas de comercio inteligentes adecuados para los comerciantes de todos los niveles. La misión es ofrecer soluciones automatizadas que sean estables, eficientes y consistentemente rentables a largo plazo.

Aviso de riesgo

El comercio de divisas implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados de Tradzor AI no garantizan el rendimiento futuro. Asegúrese siempre de entender todos los riesgos de negociación y sólo invertir los fondos que puede permitirse perder.
