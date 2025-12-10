DeepSignal AI

DeepSignal

- Robot de Forex basado en la IA DeepSeek

DeepSignal es un robot de Forex basado en la IA para MT5, construido sobre el modelo de código abierto DeepSeek - la misma familia de IA que ha sido probada en desafíos de trading con dinero real y clasificada entre las de mejor rendimiento.

Todos los ajustes básicos están preconfigurados. El usuario sólo tiene que activarlos.

Todo el proceso de toma de decisiones -análisis, filtrado y ejecución- está gestionado por el motor de IA + estrategia

Tomamos este motor de IA de "grado Alfa" y lo combinamos con nuestro propio motor ALABS con una innovadora estrategia de ejecución y un estricto marco de riesgo en MT5. El resultado es un sistema totalmente automatizado que utiliza IA real para leer el mercado, mientras que cada operación se ejecuta bajo reglas claras y controladas.

Diseñado para los operadores que quieren un rendimiento serio y automatización - sin niñera gráficos 24/5 o ahogarse en configuraciones complejas.

Señal en vivo: HAGA CLIC AQUÍ

INFORMACIÓNTÉCNICA

  • Par(es): AUDCAD
  • Marco de tiempo:
  • Cualquier marco de tiempo, DeepSignal AI elige automáticamente las mejores condiciones de negociación
  • Plataforma:
  • MetaTrader 5
  • Depósito mínimo recomendado: desde 1000 USD
  • Apalancamiento: desde 1:30 hasta 1:500 (uso responsable recomendado)
  • Tipos de cuenta: Raw, ECN se recomiendan

La versión actual de DeepSignal se mantiene continuamente, y todas las actualizaciones futuras se proporcionan de forma gratuita a los usuarios existentes a través de la plataforma MT5

.

COMO EMPEZAR

Comprar y Confirmar

Después de comprar DeepSignal AI, envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra (desde la pestaña Compras). Le proporcionaremos acceso al grupo privado y al manual detallado.

Instalar & Adjuntar

- Active Algo Trading en su plataforma MT5
- Conecte DeepSignal AI a AUD/CAD
- Haga clic en activar DeepSignal AI

Ejecutar en VPS 24/5

Para una mayor estabilidad, se recomienda ejecutar DeepSignal AI en un VPS de baja latencia y probar en una cuenta demo antes de cambiar a dinero real.

PRECIOS Y HOJA DE RUTA - DEEPSIGNAL

Antes de DeepSignal AI, nuestro equipo en ALabs Trading Systems construyó estrategias de IA personalizadas para mesas de HFT y empresas propietarias, con tickets de proyecto a partir de 10 000+ USD por implementación. DeepSignal AI es nuestro primer producto público minorista en MQL5 que lleva este nivel de investigación e ingeniería a los operadores individuales en un formato empaquetado, "instalar y operar".

Lo estamos tratando como un proyecto a largo plazo, no como un EA puntual, por lo que el precio crecerá junto con el producto.


ETAPA 1 - LANZAMIENTO DE NAVIDAD (diciembre de 2025)

Precio para todo diciembre de 2025 - $990
Después del 31 de diciembre de 2025 - $1490

Los primeros en adoptar el producto reciben todas las actualizaciones v1.x + actualización completa v2.0 gratuita + soporte prioritario


ETAPA 2 - DeepSignal AI v2.0 (Febrero 2026)

Precio - $1490

Qué cambia en la v2.0 (alto nivel):

- modos de riesgo adicionales (Conservador / Equilibrado / Agresivo) dentro de la EA
- se añadirán nuevos pares de negociación
- reglas de protección de capital mejoradas basadas en datos de rendimiento en vivo, no sólo en pruebas históricas


ETAPA 3 - DeepSignal AI v2.0 (Abril 2026)

Precio - $2490

Dirección prevista para v3.0:

- herramientas de análisis adicionales asistidas por IA en torno a DeepSignal AI
- herramientas de riesgo y cartera más profundas para quienes gestionan múltiples cuentas / estructuras de capital
- mejoras adicionales de estabilidad y solidez basadas en el rendimiento con dinero real


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ejecución innovadora asisti dapor IA - DeepSignal utiliza un modelo de ejecución propio centrado en la calidad frente a la cantidad: exposición controlada, un número limitado de operaciones bien seleccionadas y salidas impulsadas por IA en lugar de la anticuada lógica de "disparar y olvidar".

La IA evalúa el contexto del mercado y las métricas internas antes de cada operación y abre posiciones solo cuando las condiciones son óptimas, reduciendo las entradas de baja calidad y el ruido aleatorio.

Razonamiento Inteligente de Operaciones - Cada operación viene con una breve explicación de por qué se abrió: contexto de tendencia, volatilidad, régimen y tipo de señal. Esto le da transparencia y confianza en lugar de una caja negra.

TP / SL / Trailing adaptativos - Los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop se ajustan dinámicamente a la volatilidad y liquidez actuales. En mercados tranquilos, el sistema ajusta sus salidas; en movimientos fuertes, deja que los ganadores respiren y corran.

Gestión dinámica del riesgo - Dependiendo del entorno del mercado, DeepSignal puede cambiar automáticamente entre: Modo conservador / Modo normal / Modo agresivo.

    Protección del capital - Durante las rachas perdedoras o condiciones inestables, el sistema reduce la exposición o pausa la apertura de nuevas operaciones para proteger su capital y enfriar la estrategia cuando el mercado se comporta de manera anormal.

    Detección del Régimen de Mercado - DeepSignal identifica el régimen actual del mercado - Tendencia, Rango, Alta Volatilidad, Riesgo de Evento - y adapta su comportamiento, reduciendo la actividad en los entornos más peligrosos.

    Filtrode noticias económicas - El filtro de noticias incorporado puede bloquear automáticamente las nuevas entradas poco antes y después de los principales acontecimientos económicos, ayudando a minimizar el impacto de los picos repentinos y los deslizamientos.

    Listo nada más sacarlo de la caja - Todos los ajustes están preoptimizados. Solo tienes que activarlo; el resto lo gestiona automáticamente el motor asistido por IA.

    Desarrollo y actualizaciones continuos - Recibirás todas las actualizaciones futuras de forma gratuita: mejoras de rendimiento, nuevos preajustes, ajustes de compatibilidad y perfeccionamientos de la lógica de la IA.

      BREVE FAQ

      P : ¿Es este otro típico robot de Forex?
      R: No . DeepSignal AI utiliza un motor de ejecución propio combinado con un núcleo de análisis de IA. Se centra en la exposición controlada, un número limitado de posiciones de alta calidad y salidas impulsadas por la IA - no en el comercio de fuerza bruta o esquemas anticuados.

      P : ¿Necesito configurar muchos parámetros?
      R: No. Todos los ajustes principales están preoptimizados. Sólo tiene que activar DeepSignal AI. La IA se encarga del resto.

      P: ¿Es DeepSignal adecuado para principiantes?
      R: Sí. El sistema está diseñado para ser fácil de usar. Si puede instalar un EA en MT5 y seguir una guía paso a paso, puede utilizar DeepSignal. Nuestro soporte y grupo privado le ayudará con la configuración.

      P: ¿Puedo usarlo con mi broker?
      R: Sí, siempre y cuando permitan el uso de EAs y tengan unas condiciones de trading razonables. Se recomiendan cuentas de bajo spread para un mejor rendimiento.

      P : ¿Opera 24/5 sin supervisión?
      R: Sí. DeepSignal AI supervisa el mercado continuamente y abre o bloquea operaciones basadas en sus reglas y señales de IA. Usted no necesita sentarse delante de la pantalla.

      P: ¿Es esta una forma garantizada de ganar dinero?
      R: No. No hay garantías en el comercio. DeepSignal es una herramienta sofisticada que tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones y el control de riesgos, pero el mercado siempre conlleva riesgos, y las pérdidas son posibles.

      -------

      DeepSignal es un robot de Forex para MT5 impulsado por IA, construido sobre el modelo de código abierto DeepSeek - la misma familia de IA que ha sido probada en desafíos de trading con dinero real y clasificada entre las de mejor rendimiento. Todos los ajustes básicos están preconfigurados . El usuario sólo tiene que activarlo. Todo el proceso de toma de decisiones - análisis, filtrado y ejecución - está gestionado por el motor de IA + estrategia.


      Productos recomendados
      Doubling Force EA
      Amer Ali Mousa Jaradat
      Asesores Expertos
      Doble Fuerza EA La Solución Definitiva de Martingala Inteligente de JoSignals Transforme su experiencia de trading en BTCUSD con **Doubling Force EA**, el Asesor Experto inteligente diseñado para ayudar a los traders a aprovechar el poder de las estrategias inteligentes de Martingala manteniendo la flexibilidad y el control. Desarrollado por **JoSignals**, este EA permite a los operadores adaptarse a las tendencias del mercado y maximizar la rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Características
      GOLD Stone
      Ken Iijima
      Asesores Expertos
      GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
      Raja Trading Pro
      Ikhwan Naufal Fiqri
      Asesores Expertos
      Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
      Intersection EA
      Kalinka Capital OU
      Asesores Expertos
      Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
      Robot Titan Rex
      Cesar Juan Flores Navarro
      Asesores Expertos
      Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
      Forex Emperor EA
      Fudheni Petrus Nambambi
      Asesores Expertos
      INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
      RSI Intelligent
      Sabil Yudifera
      Asesores Expertos
      RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
      Uni Bot
      Andriy Sydoruk
      2.73 (33)
      Asesores Expertos
      Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
      Eastwist
      Fernando Souza Mendes
      Asesores Expertos
      EASTWIST.mq5 funciona bien en operaciones a corto plazo. La sensibilidad a las señales del mercado a corto plazo, proporcionada por los indicadores RSI y MACD, junto con la lógica de decisión simulada de Machine Learning, parece realmente una combinación eficaz para captar los rápidos movimientos de los precios. La capacidad de responder rápidamente a las condiciones del mercado es una característica valiosa en las estrategias de scalping o day trading, donde la precisión y la velocidad en la e
      GER40 Nova AI
      Yusuke Matsuya
      Asesores Expertos
      GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
      Supernatural Li Shao Xia
      Dequan Li
      Asesores Expertos
      ¡¡ una colección de la esencia de más de diez años de experiencia comercial! En primer lugar, es muy difícil lograr transacciones de tendencia en las transacciones automáticas, al igual que la cuestión de si hay un indicador primero o un precio primero, por supuesto, hay un precio primero y luego un indicador, por lo que tenemos un retraso con referencia a cualquier indicador. El comercio de martinger es un método de comercio muy famoso, pero este método hará que la cuenta final explote y regre
      BabaYaga Nasdaq MT5
      Sakhid Ngabduloh
      Asesores Expertos
      Presentamos BabaYaga : Nasdaq Conqueror , un asesor de negociación de última generación diseñado para transformar su experiencia de negociación a través de la precisión estratégica, la adaptabilidad y el análisis avanzado del mercado. BabaYaga : Nasdaq Conqueror , construido con algoritmos de negociación propios y profundos conocimientos del mercado , ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos de negociación, ayudándole a adelantarse a las tendencias del mercado. Características de B
      Yellow mouse NEO MT5
      Vasiliy Kolesov
      Asesores Expertos
      Ratón amarillo neo Yellow mouse neo - Asesor Experto totalmente automático diseñado para probar la estrategia del Yellow mouse scalping Asesor Experto con ajustes avanzados y filtros adicionales. Para comprar esta versión, puede ponerse en contacto en un personal. Los indicadores estándar RSI y ATR se utilizan para encontrar puntos de entrada. El cierre de las operaciones se realiza según el algoritmo del autor, lo que mejora significativamente el control del riesgo y la seguridad del depósito.
      Neurolite EA gbpusd
      Aliaksandr Salauyou
      Asesores Expertos
      El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
      Formula One EA
      Kwok Kit Lo
      Asesores Expertos
      la configuración predeterminada (XAUUSD, M1, depósito mínimo: $1000). La siguiente señal utiliza un operador confiable (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA El Formula One EA representa un sistema de trading automatizado de vanguardia, diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD), que aprovecha sofisticadas estrategias de alta frecuencia optimizadas para el marco temporal de un minuto. Este avanzado sistema ha sido meticulosamente diseñado
      MOVING 5 best expert advisor For all symbols
      Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
      Asesores Expertos
      No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
      Neurolite EA eurusd
      Aliaksandr Salauyou
      Asesores Expertos
      El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
      New Rate MT5
      POPEY GROUP S.A.C.S.
      Asesores Expertos
      New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
      Lux Trade XAU
      Viktoriia Liubchak
      4.5 (2)
      Asesores Expertos
      Lux Trade XAU es un asesor de operaciones automatizado diseñado para operaciones intradía en el par XAUUSD (oro). Utiliza herramientas de análisis técnico y lógica adaptativa para operar durante periodos de alta actividad en el mercado. Características principales: - Desarrollado para XAUUSD El asesor está diseñado para operar con uno de los instrumentos más volátiles: el oro emparejado con el dólar estadounidense. - Análisis de las condiciones del mercado Combina patrones de velas, niveles de
      LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
      Hesham Ahmed Kamal Barakat
      Asesores Expertos
      ¡NOVEDAD! 8 Ene 2024 Venta flash - ¡90% de descuento! SEP 29 2023 - Obtener el código fuente y redistribuir la EA como desee, póngase en contacto con nosotros para más detalles. SEP 11 2023 - Ahora puede pagar sólo $1000 una cuota mensual y obtener acceso completo al EA. ¡Operaciones; Pares de divisas - Metales y mucho más! La Estrategia; Nuestra Estrategia Avanzada de Trading de Soporte/Resistencia es una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los traders a conseguir ganancias consisten
      Gyroscopes mt5
      Nadiya Mirosh
      5 (2)
      Asesores Expertos
      Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
      Engage Synthetic Scalper Neural Network
      Toha Arekaatera Akutina Gage
      Asesores Expertos
      ¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
      Gregory S EA
      Revazi Tchitanava
      Asesores Expertos
      Hola Soy .NET(C#), cTrader(C#), Ninja Trader 8(C#), MetaTrader4(MQL4) y MetaTrader5(MQL5) desarrollador con 5 años de experiencia en programación. He desarrollado EA para la plataforma MetaTrader 5 que en el probador de estrategia está ganando dinero consistentemente. Tengo informes del probador de estrategias en EURUSD H4 desde 2003.06.01 hasta 2020.03.31 con 99% % de calidad de datos históricos de Dukascopy Bank. Desafortunadamente, el máximo de capturas de pantalla que puedo adjuntar es 12,
      Gold Hedging Scalper Mt5
      Harsh Tiwari
      Asesores Expertos
      **2025 Hedging Scalper - Precisión de última generación en el trading**. El **2025 Hedging Scalper** es un asesor experto de última generación diseñado para operadores que exigen un rendimiento y una precisión constantes en mercados volátiles. Diseñado con algoritmos avanzados, combina estrategias de **scalping y cobertura** para capitalizar las fluctuaciones del mercado con una exposición mínima al riesgo. ### Características principales: - Escalado dinámico:** Identifica micro-tendencias y
      RamonXZ
      Natalia Nikolova
      Asesores Expertos
      El Asesor Experto "RamonX" está diseñado para automatizar las operaciones basadas en una estrategia sencilla y fiable de cruce de dos medias móviles (Moving Averages). Este enfoque es ampliamente utilizado por los operadores para identificar tendencias en el mercado y encontrar puntos de entrada y salida. Funcionalidad: 1. Estrategia básica: - El Asesor Experto analiza los cruces de dos medias móviles (rápida y lenta) en el marco temporal seleccionado. - Apertura de operaciones: - Compra: se p
      SuperTrend Fit for low Stagnation
      Smarterbot Software
      Asesores Expertos
      Esta herramienta de trading experta utiliza el indicador SuperTrend con una potente métrica de optimización personalizada para ayudar a los traders a encontrar los mejores sistemas con baja estancamiento y alto beneficio neto. Los traders ingresan en una posición (larga o corta) cuando la barra se abre por encima o por debajo de la línea indicadora. Puede salir de la posición cuando el precio "invierta" su señal o no salir y dejarla cerrar en función de los riesgos (Take Profit, stop loss) o po
      Atomic Advanced EA
      Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
      Asesores Expertos
      Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
      FabTradeX GJ
      Raffaele Romano
      Asesores Expertos
      Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
      CalcWave
      Mohit Kumar
      Asesores Expertos
      CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
      Small Account Scalpler
      Kshetrimayum Surjit Singh
      Asesores Expertos
      Small Account Scalper - Precisión en cada pip Diseñado para operadores que buscan resultados consistentes con cuentas pequeñas. El Small Account Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para scalping utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger (BB) , Índice de Fuerza Relativa (RSI) , y la lógica de Soporte y Resistencia . Este EA se centra en la identificación de operaciones de alta probabilidad a corto plazo , manteniendo un estricto control del riesgo , por
      Los compradores de este producto también adquieren
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Asesores Expertos
      ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.65 (20)
      Asesores Expertos
      Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Asesores Expertos
      Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Asesores Expertos
      AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Asesores Expertos
      Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Asesores Expertos
      BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Asesores Expertos
      Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Asesores Expertos
      Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (28)
      Asesores Expertos
      IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
      Nano Machine
      William Brandon Autry
      5 (4)
      Asesores Expertos
      VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.79 (39)
      Asesores Expertos
      EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.81 (119)
      Asesores Expertos
      Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      2.56 (25)
      Asesores Expertos
      Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
      Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.54 (136)
      Asesores Expertos
      El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.2 (91)
      Asesores Expertos
      El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
      Stock Indexes EA MT5
      MQL TOOLS SL
      4.79 (19)
      Asesores Expertos
      Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
      AiQ
      William Brandon Autry
      4.86 (36)
      Asesores Expertos
      AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
      Bonnitta EA MT5
      Ugochukwu Mobi
      3.3 (20)
      Asesores Expertos
      Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
      Burning Grid
      Magma Software Solutions UG
      4.59 (29)
      Asesores Expertos
      Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
      Waka Waka EA MT5
      Valeriia Mishchenko
      4.13 (40)
      Asesores Expertos
      EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
      Mean Machine
      William Brandon Autry
      4.92 (39)
      Asesores Expertos
      Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
      KT Gold Nexus EA MT5
      KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
      5 (2)
      Asesores Expertos
      KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
      Nexus EA Forex MT5
      Enrique Enguix
      4.43 (21)
      Asesores Expertos
      NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
      Avalut Gold X1
      Danijel Plesa
      Asesores Expertos
      Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
      Silicon Ex mt5
      Nadiya Mirosh
      Asesores Expertos
      "Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
      OrionXAU
      Pierre Paul Amoussou
      5 (1)
      Asesores Expertos
      OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
      MasterEA trustfultrading
      Tobias Christian Witzigmann
      5 (1)
      Asesores Expertos
      Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
      Pips Maven
      Andriy Sydoruk
      5 (1)
      Asesores Expertos
      Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
      Jackal
      Cence Jk Oizeijoozzisa
      Asesores Expertos
      Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
      NorthEastWay MT5
      PAVEL UDOVICHENKO
      4.5 (8)
      Asesores Expertos
      NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
      Otros productos de este autor
      Scalping Helper
      Alisher Suyunzhanov
      Indicadores
      Scalping Helper es un indicador de señales que muestra flechas de compra y venta en su gráfico basado en un análisis avanzado del mercado. Las señales aparecen sólo después del cierre de la vela para mayor precisión. INSTALACIÓN: 1. Copie "Scalping helper.mq5" a: Carpeta MQL5/Indicadores 2. Reinicie MT5 o actualice el Navegador 3. Arrastre el indicador al gráfico SEÑALES: - FLECHA VERDE (por debajo de la vela) = Señal de compra - FLECHA ROJA (por encima de la vela) = Señal de venta Las señ
      FREE
      Filtro:
      Chilapando G.
      23
      Chilapando G. 2025.12.12 11:17 
       

      El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

      Alisher Suyunzhanov
      525
      Respuesta del desarrollador Alisher Suyunzhanov 2025.12.13 10:57
      Thanks Chilapando! We will upload more solutions for knowing people. Money loves silence.
      Rex Liu
      27
      Rex Liu 2025.12.10 17:10 
       

      El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

      Alisher Suyunzhanov
      525
      Respuesta del desarrollador Alisher Suyunzhanov 2025.12.13 10:55
      Mad respect!!! Enjour our product.
      Respuesta al comentario