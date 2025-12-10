DeepSignal - Robot de Forex basado en la IA DeepSeek

DeepSignal es un robot de Forex basado en la IA para MT5, construido sobre el modelo de código abierto DeepSeek - la misma familia de IA que ha sido probada en desafíos de trading con dinero real y clasificada entre las de mejor rendimiento. ✅ Todos los ajustes básicos están preconfigurados. El usuario sólo tiene que activarlos. Todo el proceso de toma de decisiones -análisis, filtrado y ejecución- está gestionado por el motor de IA + estrategia Tomamos este motor de IA de "grado Alfa" y lo combinamos con nuestro propio motor ALABS con una innovadora estrategia de ejecución y un estricto marco de riesgo en MT5. El resultado es un sistema totalmente automatizado que utiliza IA real para leer el mercado, mientras que cada operación se ejecuta bajo reglas claras y controladas. Diseñado para los operadores que quieren un rendimiento serio y automatización - sin niñera gráficos 24/5 o ahogarse en configuraciones complejas. Señal en vivo: HAGA CLIC AQUÍ INFORMACIÓN TÉCNICA

Par(es): AUDCAD

Marco de tiempo:

Cualquier marco de tiempo, DeepSignal AI elige automáticamente las mejores condiciones de negociación

Plataforma:

MetaTrader 5

Depósito mínimo recomendado: desde 1000 USD

Apalancamiento: desde 1:30 hasta 1:500 (uso responsable recomendado)

Tipos de cuenta: Raw, ECN se recomiendan La versión actual de DeepSignal se mantiene continuamente, y todas las actualizaciones futuras se proporcionan de forma gratuita a los usuarios existentes a través de la plataforma MT5

COMO EMPEZAR

Comprar y Confirmar

Después de comprar DeepSignal AI, envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra (desde la pestaña Compras). Le proporcionaremos acceso al grupo privado y al manual detallado.

Instalar & Adjuntar

- Active Algo Trading en su plataforma MT5

- Conecte DeepSignal AI a AUD/CAD

- Haga clic en activar DeepSignal AI

Ejecutar en VPS 24/5

Para una mayor estabilidad, se recomienda ejecutar DeepSignal AI en un VPS de baja latencia y probar en una cuenta demo antes de cambiar a dinero real.

PRECIOS Y HOJA DE RUTA - DEEPSIGNAL

Antes de DeepSignal AI, nuestro equipo en ALabs Trading Systems construyó estrategias de IA personalizadas para mesas de HFT y empresas propietarias, con tickets de proyecto a partir de 10 000+ USD por implementación. DeepSignal AI es nuestro primer producto público minorista en MQL5 que lleva este nivel de investigación e ingeniería a los operadores individuales en un formato empaquetado, "instalar y operar".

Lo estamos tratando como un proyecto a largo plazo, no como un EA puntual, por lo que el precio crecerá junto con el producto.



ETAPA 1 - LANZAMIENTO DE NAVIDAD (diciembre de 2025)



Precio para todo diciembre de 2025 - $990

Después del 31 de diciembre de 2025 - $1490 Los primeros en adoptar el producto reciben todas las actualizaciones v1.x + actualización completa v2.0 gratuita + soporte prioritario



ETAPA 2 - DeepSignal AI v2.0 (Febrero 2026) Precio - $1490



Qué cambia en la v2.0 (alto nivel):

- modos de riesgo adicionales (Conservador / Equilibrado / Agresivo) dentro de la EA

- se añadirán nuevos pares de negociación

- reglas de protección de capital mejoradas basadas en datos de rendimiento en vivo, no sólo en pruebas históricas



ETAPA 3 - DeepSignal AI v2.0 (Abril 2026)



Precio - $2490 Dirección prevista para v3.0: - herramientas de análisis adicionales asistidas por IA en torno a DeepSignal AI

- herramientas de riesgo y cartera más profundas para quienes gestionan múltiples cuentas / estructuras de capital

- mejoras adicionales de estabilidad y solidez basadas en el rendimiento con dinero real





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ejecución innovadora asisti dapor IA - DeepSignal utiliza un modelo de ejecución propio centrado en la calidad frente a la cantidad: exposición controlada, un número limitado de operaciones bien seleccionadas y salidas impulsadas por IA en lugar de la anticuada lógica de "disparar y olvidar".

La IA evalúa el contexto del mercado y las métricas internas antes de cada operación y abre posiciones solo cuando las condiciones son óptimas, reduciendo las entradas de baja calidad y el ruido aleatorio.

✓ Razonamiento Inteligente de Operaciones - Cada operación viene con una breve explicación de por qué se abrió: contexto de tendencia, volatilidad, régimen y tipo de señal. Esto le da transparencia y confianza en lugar de una caja negra.

✓ TP / SL / Trailing adaptativos - Los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop se ajustan dinámicamente a la volatilidad y liquidez actuales. En mercados tranquilos, el sistema ajusta sus salidas; en movimientos fuertes, deja que los ganadores respiren y corran.

Gestión dinámica del riesgo - Dependiendo del entorno del mercado, DeepSignal puede cambiar automáticamente entre: Modo conservador / Modo normal / Modo agresivo.

Protección del capital - Durante las rachas perdedoras o condiciones inestables, el sistema reduce la exposición o pausa la apertura de nuevas operaciones para proteger su capital y enfriar la estrategia cuando el mercado se comporta de manera anormal.

✓ Detección del Régimen de Mercado - DeepSignal identifica el régimen actual del mercado - Tendencia, Rango, Alta Volatilidad, Riesgo de Evento - y adapta su comportamiento, reduciendo la actividad en los entornos más peligrosos.

✓ Filtrode noticias económicas - El filtro de noticias incorporado puede bloquear automáticamente las nuevas entradas poco antes y después de los principales acontecimientos económicos, ayudando a minimizar el impacto de los picos repentinos y los deslizamientos.

✓ Listo nada más sacarlo de la caja - Todos los ajustes están preoptimizados. Solo tienes que activarlo; el resto lo gestiona automáticamente el motor asistido por IA.

✓ Desarrollo y actualizaciones continuos - Recibirás todas las actualizaciones futuras de forma gratuita: mejoras de rendimiento, nuevos preajustes, ajustes de compatibilidad y perfeccionamientos de la lógica de la IA.

BREVE FAQ



P : ¿Es este otro típico robot de Forex?

R: No . DeepSignal AI utiliza un motor de ejecución propio combinado con un núcleo de análisis de IA. Se centra en la exposición controlada, un número limitado de posiciones de alta calidad y salidas impulsadas por la IA - no en el comercio de fuerza bruta o esquemas anticuados.

P : ¿Necesito configurar muchos parámetros?

R: No. Todos los ajustes principales están preoptimizados. Sólo tiene que activar DeepSignal AI. La IA se encarga del resto.

P: ¿Es DeepSignal adecuado para principiantes?

R: Sí. El sistema está diseñado para ser fácil de usar. Si puede instalar un EA en MT5 y seguir una guía paso a paso, puede utilizar DeepSignal. Nuestro soporte y grupo privado le ayudará con la configuración.

P: ¿Puedo usarlo con mi broker?

R: Sí, siempre y cuando permitan el uso de EAs y tengan unas condiciones de trading razonables. Se recomiendan cuentas de bajo spread para un mejor rendimiento.

P : ¿Opera 24/5 sin supervisión?

R: Sí. DeepSignal AI supervisa el mercado continuamente y abre o bloquea operaciones basadas en sus reglas y señales de IA. Usted no necesita sentarse delante de la pantalla.

P: ¿Es esta una forma garantizada de ganar dinero?

R: No. No hay garantías en el comercio. DeepSignal es una herramienta sofisticada que tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones y el control de riesgos, pero el mercado siempre conlleva riesgos, y las pérdidas son posibles.

