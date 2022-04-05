Local Time Ruler Chart Tool

Regla de hora local (MT4)

Local Time R uler es un indicador de utilidad profesional que muestra la hora local de su ordenador directamente en el gráfico, utilizando marcadores de tiempo inteligentes adaptados automáticamente a cada marco temporal.

Elimina por completo la confusión causada por la hora del servidor del bróker y ayuda a los operadores a mantener un conocimiento preciso de las sesiones de mercado, la sincronización de las velas y las estrategias basadas en el tiempo.

Principales ventajas

Muestra la hora local real en el gráfico

Adapta automáticamente los marcadores de tiempo al marco temporal activo

Diseño visual limpio, minimalista y no intrusivo

Cero repintado

No requiere configuración (plug & play)

Extremadamente ligero y estable

🕒 Lógica temporal inteligente por marco temporal

El indicador ajusta automáticamente los marcadores de tiempo mostrados de acuerdo con el marco de tiempo del gráfico actual:

M1 → cada 15 minutos

M5 → cada 30 minutos

M15 → cada 1 hora

M30 → cada 2 horas

H1 → cada 4 horas

H4 → cada 16 horas

D1 → cada 7 días (formato de fecha)

W1 → marcadores mensuales

MN1 → marcadores anuales

Todas las horas se muestran utilizando el reloj de su sistema local, no la hora del servidor del broker.

🎯 ¿Para quién es este indicador?

Scalpers y operadores del día

Operadores de swing y de posición

Traders que siguen las sesiones del mercado

Traders que confían en la sincronización precisa de las velas

Cualquiera que prefiera operar usando la hora local en lugar de la hora del broker

Notas importantes

Este indicador no genera señales de trading

No abre ni gestiona operaciones

Es una herramienta visual e informativa solamente

Funciona con cualquier broker y símbolo

✅ Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4

Símbolos: Todos

Plazos: Todos

Cómo utilizarlo

Fijar el indicador al gráfico No requiere configuración Opere con una referencia horaria local clara y precisa

✅ Resumen

Local Time Ruler es la solución ideal para los traders que exigen claridad, precisión y control sobre el tiempo, eliminando las distorsiones horarias de los brokers y mejorando la toma de decisiones basadas en el tiempo.