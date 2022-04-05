Local Time Ruler Chart Tool

Regla de hora local (MT4)

Local Time R uler es un indicador de utilidad profesional que muestra la hora local de su ordenador directamente en el gráfico, utilizando marcadores de tiempo inteligentes adaptados automáticamente a cada marco temporal.

Elimina por completo la confusión causada por la hora del servidor del bróker y ayuda a los operadores a mantener un conocimiento preciso de las sesiones de mercado, la sincronización de las velas y las estrategias basadas en el tiempo.

Principales ventajas

  • Muestra la hora local real en el gráfico

  • Adapta automáticamente los marcadores de tiempo al marco temporal activo

  • Diseño visual limpio, minimalista y no intrusivo

  • Cero repintado

  • No requiere configuración (plug & play)

  • Extremadamente ligero y estable

🕒 Lógica temporal inteligente por marco temporal

El indicador ajusta automáticamente los marcadores de tiempo mostrados de acuerdo con el marco de tiempo del gráfico actual:

  • M1 → cada 15 minutos

  • M5 → cada 30 minutos

  • M15 → cada 1 hora

  • M30 → cada 2 horas

  • H1 → cada 4 horas

  • H4 → cada 16 horas

  • D1 → cada 7 días (formato de fecha)

  • W1marcadores mensuales

  • MN1marcadores anuales

Todas las horas se muestran utilizando el reloj de su sistema local, no la hora del servidor del broker.

🎯 ¿Para quién es este indicador?

  • Scalpers y operadores del día

  • Operadores de swing y de posición

  • Traders que siguen las sesiones del mercado

  • Traders que confían en la sincronización precisa de las velas

  • Cualquiera que prefiera operar usando la hora local en lugar de la hora del broker

Notas importantes

  • Este indicador no genera señales de trading

  • No abre ni gestiona operaciones

  • Es una herramienta visual e informativa solamente

  • Funciona con cualquier broker y símbolo

✅ Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Símbolos: Todos

  • Plazos: Todos

Cómo utilizarlo

  1. Fijar el indicador al gráfico

  2. No requiere configuración

  3. Opere con una referencia horaria local clara y precisa

✅ Resumen

Local Time Ruler es la solución ideal para los traders que exigen claridad, precisión y control sobre el tiempo, eliminando las distorsiones horarias de los brokers y mejorando la toma de decisiones basadas en el tiempo.


