Local Time Ruler Chart Tool
- Utilidades
- Antonio Augusto Mello Couto
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Regla de hora local (MT4)
Local Time R uler es un indicador de utilidad profesional que muestra la hora local de su ordenador directamente en el gráfico, utilizando marcadores de tiempo inteligentes adaptados automáticamente a cada marco temporal.
Elimina por completo la confusión causada por la hora del servidor del bróker y ayuda a los operadores a mantener un conocimiento preciso de las sesiones de mercado, la sincronización de las velas y las estrategias basadas en el tiempo.
Principales ventajas
-
Muestra la hora local real en el gráfico
-
Adapta automáticamente los marcadores de tiempo al marco temporal activo
-
Diseño visual limpio, minimalista y no intrusivo
-
Cero repintado
-
No requiere configuración (plug & play)
-
Extremadamente ligero y estable
🕒 Lógica temporal inteligente por marco temporal
El indicador ajusta automáticamente los marcadores de tiempo mostrados de acuerdo con el marco de tiempo del gráfico actual:
-
M1 → cada 15 minutos
-
M5 → cada 30 minutos
-
M15 → cada 1 hora
-
M30 → cada 2 horas
-
H1 → cada 4 horas
-
H4 → cada 16 horas
-
D1 → cada 7 días (formato de fecha)
-
W1 → marcadores mensuales
-
MN1 → marcadores anuales
Todas las horas se muestran utilizando el reloj de su sistema local, no la hora del servidor del broker.
🎯 ¿Para quién es este indicador?
-
Scalpers y operadores del día
-
Operadores de swing y de posición
-
Traders que siguen las sesiones del mercado
-
Traders que confían en la sincronización precisa de las velas
-
Cualquiera que prefiera operar usando la hora local en lugar de la hora del broker
Notas importantes
-
Este indicador no genera señales de trading
-
No abre ni gestiona operaciones
-
Es una herramienta visual e informativa solamente
-
Funciona con cualquier broker y símbolo
✅ Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 4
-
Símbolos: Todos
-
Plazos: Todos
Cómo utilizarlo
-
Fijar el indicador al gráfico
-
No requiere configuración
-
Opere con una referencia horaria local clara y precisa
✅ Resumen
Local Time Ruler es la solución ideal para los traders que exigen claridad, precisión y control sobre el tiempo, eliminando las distorsiones horarias de los brokers y mejorando la toma de decisiones basadas en el tiempo.