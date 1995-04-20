Super IA Channel Creator PRO

Super IA Channel Creator PRO

Canales Adaptativos Inteligentes y Contexto Comercial Inteligente

Super IA Channel Creator PRO es un indicador avanzado de estructura de mercado y apoyo a la toma de decisiones para MetaTrader 4, diseñado para ayudar a los operadores a identificar claramente las zonas de negociación de alta probabilidad, la fuerza del contexto y el comportamiento de la reacción del precio en tiempo real.

No se trata de una herramienta de repintado ni de un simple indicador de canal.
Es un marco de decisión completo construido en torno a canales de precios adaptables, puntuación inteligente y confirmación visual.

🔹 Qué hace este indicador

Super IA Channel Creator PRO construye automáticamente canales de precios dinámicos basados en la estructura reciente del mercado y la volatilidad.
Estos canales se adaptan continuamente al comportamiento de los precios, ayudando a los operadores a entender dónde el precio está reaccionando, rechazando o perdiendo fuerza.

En lugar de adivinar, el indicador destaca

  • Los límites relevantes del canal

  • El nivel más importante cerca del precio actual

  • La calidad contextual de ese nivel

Línea activa inteligente (nivel que cambia de color)

Una de las características clave es la Línea Activa, que rastrea automáticamente el nivel de precios más cercano al precio de mercado.

Esta línea cambia de color dinámicamente, dejando claro de inmediato

  • Qué nivel es el más relevante en este momento

  • Dónde es más probable la interacción de precios

  • Cuándo cambia la atención del mercado de un nivel a otro.

Esto por sí solo proporciona a los operadores un gran conocimiento de la situación sin desorden.

Panel de control inteligente (panel de 2 líneas)

El indicador incluye un panel de control compacto y profesional con dos filas de información.

El panel resume todo lo que necesita saber de un vistazo:

  • Calidad y madurez del canal

  • Número de reacciones anteriores

  • Contexto de solidez y fiabilidad

  • Distancia del precio

  • Dirección de la tendencia

  • Estado y puntuación de la señal

Sin gráficos complejos, sin sobrecarga: solo contexto accionable.

🔹 Sistema de puntuación inteligente (basado en el contexto)

En lugar de reglas fijas, Super IA Channel Creator PRO utiliza un sistema de puntuación basado en el contexto.

La puntuación evalúa múltiples aspectos del mercado juntos:

  • Cómo se comportó el precio alrededor del nivel históricamente

  • Si el nivel es nuevo o está sobreutilizado

  • Condiciones de volatilidad

  • Comportamiento y rechazo de velas

  • Alineación de la tendencia

Sólo se destacan las señales cuando el contexto general es sólido.

Esto ayuda a los operadores a evitar configuraciones de baja calidad y a centrarse en oportunidades significativas.

Totalmente automático, sin adivinanzas

✅ Sin dibujo manual
✅ Sin sobreoptimización de parámetros
✅ Sin repintado de señales históricas.

El indicador recalcula sólo cuando es necesario y mantiene la estructura del canal estable y fiable.

Diseñado para operadores discrecionales y de semisistema

Super IA Channel Creator PRO es ideal para traders que desean:

  • Estructura clara

  • Contexto objetivo

  • Confirmación visual

  • Mejores decisiones de timing

Funciona perfectamente como:

  • Una herramienta de decisión independiente

  • Una capa de confirmación para estrategias existentes

  • Un filtro de estructura de mercado para trading automatizado o semiautomatizado

Características principales de un vistazo

✔ Canales de precios adaptables
✔ Nivel activo inteligente con cambio de color
✔ Puntuación de contexto avanzada
✔ Panel profesional de 2 líneas
✔ Sin repintado
✔ Ligero y rápido
✔ Compatible con MT4

⚠️ Notas importantes

Este indicador no garantiza beneficios y no coloca operaciones automáticamente.
Es una herramienta profesional de apoyo a la toma de decisiones diseñada para mejorar la lectura del mercado y la calidad de las operaciones, no un generador de señales para la ejecución ciega.

Conclusión

Si usted está buscando un indicador de canal limpio, inteligente y de calidad profesional que se centra en el contexto, la estructura y la claridad,
Super IA Channel Creator PRO fue construido exactamente para eso.


Productos recomendados
Binary cucle 6
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary Cucle 6 es un potente oscilador para el comercio de opciones binarias en la plataforma MetaTrader 4. Está diseñado para funcionar en marcos de tiempo desde M5 y superiores, y también se puede utilizar en cualquier par de divisas. El indicador Binary Cucle 6 proporciona señales precisas para ingresar a una operación en forma de flechas azules y rojas que aparecen en el gráfico antes de que se cierre la vela actual. Esto permite a los operadores tomar decisiones rápidas e inf
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Full STO
Roman Smoroda
Indicadores
Indicador STO completo (incluye todas las versiones de tres indicadores STO: Premium, Gold, Silver) - STABLE TRADE OPTION está diseñado para el comercio automático de opciones binarias.  ¡¡¡¡¡LEA CUIDADOSAMENTE!!!!! IMPORTANTE En un terminal cree dos plantillas con diferentes vencimientos, una plantilla para las 18:01, 18:02 con vencimientos de 1 a 15 minutos y una plantilla para las 22:00 con vencimientos de 10 a 20 minutos. Winrate: 71% en los últimos 5 años Gestión del dinero: 0,3% del d
Binary hh 6
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary HH 6 está diseñado para el comercio de opciones binarias y funciona en los marcos temporales M1 y M5 con cualquier par de divisas. También puede utilizarse en el comercio de Forex. Características principales: Expiración: Configuración predeterminada de 1 vela, ajustable entre 1 y 3 velas en las configuraciones. Análisis de tendencias: El indicador opera con la tendencia y proporciona señales en forma de flechas en el gráfico: Flecha azul – Señal de compra. Flecha roja – Seña
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Binary Sniper es un indicador mt4 que proporciona señales de compra y venta para el comercio de opciones binarias. Este indicador tiene un enfoque diferente. Para el comercio de opciones binarias, este indicador no repinta ni retrasa la señal. REGLAS DE ENTRADA: 1. LLAMADA (COMPRAR), cuando una vela roja se cierra con una barra de francotirador binaria de color verde después de que era roja (primer cambio de color). 2. PONER (VENDER), cuando una vela verde se cierra con una barra de francotirad
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indicadores
El indicador BarsOldTimeFrame está diseñado para analizar la formación de barras en un marco temporal superior, proyectando las barras del mismo en el marco temporal actual. El indicador dibuja barras de un marco temporal superior en el gráfico actual como rectángulos con cuerpos de velas rellenos y sombras transparentes. El marco temporal superior y los colores de relleno para los cuerpos de las barras alcistas y bajistas se seleccionan en los ajustes.
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Scalping Code es para scalping de tendencia. Es simple de usar y es rentable. Puede trabajar en cualquier marco de tiempo y cualquier activo. Este indicador puede ser usado solo o junto con otro sistema. La flecha no se repinta o recalcula. Las reglas son las siguientes: Una flecha azul por encima de la media móvil es una compra. Una salida para la compra por encima de la media móvil es una flecha roja u objetivo. Una flecha roja por debajo de la media móvil es una venta. Una salida para el ro
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Indicadores
es un indicador para el comercio en el mercado de divisas y opciones binarias, es una herramienta de tendencia con la que se puede tomar con mayor frecuencia cuando aparece la primera señal, abrir una operación en la dirección indicada stop loss fijado por encima de la flecha si la señal es inferior o por debajo de la flecha si la señal de compra cuando las señales aparecen en la misma dirección en la que la operación está abierta, puede entrar en órdenes de stop loss adicionales, también se est
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
4.58 (12)
Indicadores
El indicador de un Trader Profesional es un indicador de flecha para predecir la dirección del movimiento del precio. He estado trabajando en este indicador desde 2014. Puede utilizar este indicador como su indicador principal, utilizar sus señales de entrada y utilizarlo como su único indicador para encontrar puntos de entrada. Sobre el producto: TF recomendado [H4-D1-W1] . El indicador predice la dirección de la siguiente vela. Se adapta a una gran variedad de instrumentos; Flexibilidad en l
FREE
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicadores
Smart Reversal Signal es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 4; ha sido desarrollado por un grupo de operadores profesionales. Este indicador está diseñado para el comercio de Forex y opciones binarias. Al comprar este indicador, usted recibirá: Excelentes señales del indicador. Soporte gratuito del producto. Actualizaciones regulares. Varias opciones de notificación: alerta, push, correos electrónicos. Puede utilizarlo en cualquier instrumento financiero (Forex, CFD, opciones
Super IA Sniper Volume PRO
Antonio Augusto Mello Couto
Indicadores
SUPER IA SNIPER - VOLUMEN PRO (MT4) Super IA Sniper - Volume PRO es un indicador avanzado de análisis de volumen y comportamiento del precio , diseñado para identificar condiciones de inversión a corto plazo de alta probabilidad basadas en eventos de volumen cualificados , utilizando sólo velas cerradas (NO REPAINT) . Fue construido para los operadores que exigen precisión, transparencia y validación estadística real , eliminando las señales aleatorias y las interpretaciones puramente subjeti
Binary sixty scalping
Roman Lomaev
4 (3)
Indicadores
Binary Sixty Scalping – Indicador para opciones binarias en MT4 Binary Sixty Scalping es un indicador para la plataforma MT4, diseñado específicamente para el trading de opciones binarias. Funciona en cualquier marco de tiempo, pero para una mayor precisión, se recomienda usar M5 o superiores. El indicador es compatible con todos los pares de divisas, adaptándose a varios mercados. Características principales: Expiración predeterminada – 1 vela , ajustable en la configuración; Operativa basada
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
Indicadores
El indicador "Signal histogram scalper" es un indicador general en forma de histograma y señales sin redibujado ni retraso. El indicador "Signal histogram scalper" muestra en el gráfico los mejores puntos de entrada a lo largo de la tendencia. Es mejor utilizarlo junto con otros indicadores de tendencia como filtro. El indicador muestra buenos resultados en el marco temporal M5. La señal se genera después del cierre de la vela y aparece en forma de círculos verdes y rojos. El indicador "Signal h
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
Asesores Expertos
EA algoritmo de negociación basado en la probabilidad y la gestión de riesgos. Este EA funciona en cualquier marco de tiempo, de hecho no toma el marco de tiempo en cuenta. Por favor, backtest y generar los valores optimizados para su corredor MT4. Por favor, utilice los parámetros de entrada optimizados sólo para el par de divisas dado y no modificar TP o SL una vez que el comercio se coloca. Según la probabilidad de lanzamiento de la moneda las órdenes de compra y venta serán iguales en algún
FREE
Gravity timing Indicator
Mohamed Kamel Touati
4.8 (5)
Indicadores
Gravity Timing Indicator  -GTI- El indicador GTI es el indicador más fácil y preciso hasta el momento. Utiliza soporte y resistencia de forma gravitacional. Trabajar en él es muy fácil, consta de 7 líneas, las más poderosas de las cuales son las líneas más baja y más alta, así que cuando el indicador rebota, es el mejor momento para entrar.   funciona en todos los pares sin excepción para el marco de tiempo, prefiero marcos de tiempo pequeños como 5 minutos y 15 minutos para reventa.
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicadores
GTAS FidTdi es un indicador de tendencia que utiliza una combinación de volatilidad y niveles potenciales de retroceso. Este indicador fue creado por Bernard Prats Desclaux, proprietary trader y ex gestor de fondos de cobertura, fundador de E-Winvest. Descripción El indicador se representa como una envolvente roja o verde por encima o por debajo de los precios. Modo de empleo Detección de la tendencia Cuando la envolvente es verde, la tendencia es alcista. Cuando es roja, la tendencia es bajis
FREE
Binary Win 60
Roman Lomaev
Indicadores
Binary Win 60 es una herramienta profesional para operar con opciones binarias, diseñada para funcionar en el marco temporal de M5 (5 minutos). El indicador es ideal para operar en pares de divisas populares como: AUDCAD, AUDNZD, CHFJPY, EURCAD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, GBPAUD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY.   Características principales: Señales claras en forma de flechas: Flecha verde: señal de compra. Flecha roja: señal de venta. Alertas instantáneas: Notificación emergente. A
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Indicadores
Lord Auto Fibonnaci es un indicador gratuito para Meta Trader, con el fin de mostrar el gráfico más famoso en el mercado financiero conocido como "Fibonnaci". ¡Como podemos ver en las imágenes de abajo, la tabla de fibonnaci analizará automáticamente el gráfico para usted, con factores de tendencia a través del porcentaje, uso casi infalible, siempre se puede trabajar cuando el porcentaje es bajo o alto, iniciar las compras y ventas a tiempo, ideal para analizar las entradas! En las imágenes
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - es un sistema de comercio manual que puede ajustarse a los movimientos de precios y dar señales para abrir operaciones sin volver a dibujar. El indicador determina la dirección de la tendencia por el nivel central de soporte y resistencia. El indicador de puntos proporciona señales para entradas y salidas. Adecuado para operaciones intradía manuales, reventa y opciones binarias. Funciona en todos los plazos e instrumentos comerciales. El indicador da varios tipos de alert
Binary sf
Roman Lomaev
Indicadores
El indicador Binary SF para opciones binarias está diseñado para la plataforma de trading MetaTrader 4 y proporciona señales sin re-pintado, lo que lo convierte en una herramienta confiable para los traders. Es adecuado para cualquier marco temporal (desde M1 hasta diario) y se utiliza principalmente para operar en tendencia, ayudando a los traders a identificar puntos de entrada adecuados para operaciones a corto y mediano plazo. Principio de Funcionamiento y Señales El indicador analiza el mer
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping and Binary Signal Detector : indicador de especulación que proporciona señales direccionales para abrir posiciones a lo largo de la tendencia. El indicador es un sistema comercial completo que se puede utilizar para Forex y opciones binarias. El sistema de algoritmos permite reconocer movimientos intensos de precios en varias barras consecutivas. El indicador proporciona varios tipos de alertas para las flechas. Funciona en cualquier instrumento comercial y marco de tiempo (se recomiend
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
HFT Dominator – Sistema de Ejecución de Mercado Ultra Rápido Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operaciones de mercado de alta velocidad y baja latencia . Ejecuta entradas precisas dentro de spreads ajustados, ideal para mercados rápidos como metales, índices y pares de divisas, con un control de deslizamiento optimizado. Promoción: Alquile el EA por 30 días a $30 — oferta por tiempo limitado. El sistema admite múltiples modos de gestión monetaria , timing de trade adaptativo y lógica d
Scalper M5 system
Andrey Kozak
Indicadores
El "sistema Scalper M5" es una poderosa herramienta diseñada para estrategias de especulación en el mercado Forex. Con una precisión de hasta el 95%, este indicador proporciona señales confiables para abrir operaciones sin repintar. Emplea un enfoque simple pero eficaz para identificar oportunidades comerciales a corto plazo, lo que lo hace adecuado para operadores de todos los niveles. El algoritmo del indicador considera varios factores, como el impulso de los precios, la volatilidad y las te
Trend Admin
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador es sencillo y claro, facilitando al máximo el trabajo del operador y dando señales claras para entrar en el mercado. Este indicador tiene dos ajustes para el período. Lo que lo hace más flexible. Y al mismo tiempo, muchas señales falsas no aparecen. Cuanto mayor sea el período, más suave será el indicador en sí. Se puede utilizar tanto de forma independiente y junto con otros indicadores de análisis técnico (incluso con osciladores), así como con otro mismo indicador (con diferen
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
¿Es nuevo en el comercio de opciones binarias? ¿No consigues ganar mientras operas con opciones binarias? ¿Necesita ayuda con sus operaciones? ¡Usted ha venido al lugar correcto! Este indicador proporciona señales de Put (VENTA) y Call (COMPRA) para opciones binarias en los marcos temporales M1-M15. Ventajas Capacidad para reconocer fácilmente los movimientos impulsivos. Combinación eficaz y flexible con diferentes estrategias de negociación. Cálculo avanzado de estadísticas tras el punto de en
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
Indicadores
Binary has 6 es un indicador para operar con opciones binarias en MT4 que funciona en cualquier marco de tiempo y con cualquier par de divisas. También se puede utilizar para operar en Forex. Características clave: Expiración: Por defecto está configurada a 1 vela, pero los usuarios pueden ajustarla a un período de 1 a 3 velas en la configuración. Comercio basado en tendencias: El indicador genera señales según la tendencia actual. Señales: Antes de que se cierre la vela actual, aparece una flec
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
NostradamusMT4 es un indicador de gran alcance del conjunto de comerciante profesional. El indicador se basa en el método original de cálculo de precios de Andrei Spiridonov (PRECIO ESTIMADO) para el precio actual de la vela. Ventajas El indicador no se redibuja. Funciona en cualquier marco de tiempo. Funciona con cualquier instrumento de trading. Perfectamente adecuado para scalping y el comercio de opciones binarias. Parámetros Color - color de la línea del PRECIO FUTURO ESTIMADO . Cómo tra
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indicadores
SL Curruncy impulso https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Sesión Fuerza 28 Par de flujo de este intradía asiático de Londres Nueva York Sesiones strength.SL Sesión Fuerza 28 indicador mejor para intradía scalper. mercado poderoso tiempo de movimiento se puede coger mejor símbolo. porque usted sabrá qué monedas son los mejores para el comercio en ese momento. Comprar divisas fuertes y vender divisas débiles (divisas divergentes). Plazos sugeridos para operar : M5 - M15 - M30 - Sin emba
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
SL Currency Strength Meter 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
4.95 (22)
Indicadores
Mi indicador de sesión de negociación intradía. SL Fuerza de la sesión 28 Par https://www.mql5.com/en/market/product/57585 Esta estrategia es utilizada incluso por los Bancos para obtener beneficios. Toman una moneda fuerte y la lanzan contra una moneda débil. Este indicador le permite analizar las tendencias ocultas y las correlaciones entre las 8 divisas más negociadas a través de un medidor de fuerza único que crea múltiples gráficos en una sola ventana basados en la acción del precio de cad
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Otros productos de este autor
Local Time Ruler Chart Tool
Antonio Augusto Mello Couto
Utilidades
Regla de hora local (MT4) Local Time R uler es un indicador de utilidad profesional que muestra la hora local de su ordenador directamente en el gráfico , utilizando marcadores de tiempo inteligentes adaptados automáticamente a cada marco temporal . Elimina por completo la confusión causada por la hora del servidor del bróker y ayuda a los operadores a mantener un conocimiento preciso de las sesiones de mercado, la sincronización de las velas y las estrategias basadas en el tiempo. Principales v
Super IA Sniper Volume PRO
Antonio Augusto Mello Couto
Indicadores
SUPER IA SNIPER - VOLUMEN PRO (MT4) Super IA Sniper - Volume PRO es un indicador avanzado de análisis de volumen y comportamiento del precio , diseñado para identificar condiciones de inversión a corto plazo de alta probabilidad basadas en eventos de volumen cualificados , utilizando sólo velas cerradas (NO REPAINT) . Fue construido para los operadores que exigen precisión, transparencia y validación estadística real , eliminando las señales aleatorias y las interpretaciones puramente subjeti
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario