Aureon AI

5

Aureon AI - Comercio institucional de oro con precisión asistida por IA

Nota importante del broker

Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Aureon AI se llevan a cabo en IC Markets.
Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a los diferenciales, la velocidad de ejecución y las condiciones de liquidez.

Oferta de lanzamiento y hoja de ruta de precios

Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $
Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primeros compradores.

  • Primeros 10 compradores: 99 $.

  • Después de las 10 primeras ventas: el precio aumenta a 200 $.

  • Después: el precio aumenta 50 $ por cada 10 ventas adicionales

  • Precio objetivo final: 1.999 $.

Estado actual

  • Precio actual: 99

  • Queda 1 ejemplar a 99

  • Próximo precio: $200

Descripción

Conoce Aureon AI

Aureon AI es un sistema de comercio automatizado diseñado para los comerciantes que dan prioridad a la disciplina, control de riesgos, y la ejecución de estilo profesional sobre las estrategias de alta frecuencia o basadas en el juego.

Está construido con una gestión de riesgos estructurada, de estilo institucional, centrándose en las configuraciones de calidad en lugar de la exposición constante al mercado.

Honestidad clara sobre la IA

El componente de IA en Aureon AI se utiliza estrictamente para el análisis macro y de las condiciones del mercado, incluyendo:

  • Acontecimientos económicos

  • Actividad de los bancos centrales

  • Principales catalizadores del mercado

No genera entradas aleatorias o "conjeturas de IA".
La ejecución de las operaciones se rige por una estrategia institucional basada en reglas, con confirmaciones predefinidas, riesgo fijo y ejecución disciplinada.

La IA actúa como una capa adicional de conocimiento del mercado, ayudando al sistema a evitar condiciones de baja calidad y a ser selectivo en lugar de operar en exceso.

Con un fuerte enfoque en el oro (XAUUSD) y las fuerzas macro que influyen en él, Aureon AI combina la lógica técnica estructurada con el análisis macro asistido por IA para crear un enfoque de trading controlado y selectivo.

Noticias de Oro + Enfoque Técnico Institucional

Aureon AI combina el conocimiento macro asistido por IA con filtros técnicos de estilo institucional probados para evaluar las condiciones que a menudo influyen en el comportamiento del precio del oro.

La monitorización macro asistida por IA incluye

  • Decisiones y comentarios de los bancos centrales

  • Datos de inflación y empleo

  • Sensibilidad al USD y a los rendimientos del Tesoro

  • Anuncios y discursos económicos de gran repercusión

  • Cambios amplios a favor o en contra del riesgo

Filtros técnicos institucionales

  • Estructura del mercado y patrones de precios

  • Condiciones de volatilidad

  • Fortaleza de la tendencia

  • Niveles clave y reacciones zonales

Al combinar el conocimiento macroeconómico con la confirmación técnica, Aureon AI tiene como objetivo operar sólo cuando las condiciones son más claras y el riesgo se puede gestionar con precisión.

Prueba de señal en vivo - Transparencia total

No necesita confiar en promesas.
Todo el rendimiento puede ser verificado a través de señales públicas en vivo MQL5, negociadas en tiempo real por Aureon AI.

Señal Principal (Desde 15/Sept/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2331443

Esta señal se ejecuta utilizando la configuración predeterminada de Aureon AI, con sólo el método de recuperación desactivado.
Todos los demás parámetros permanecen intactos, lo que le permite ver cómo el sistema se comporta en condiciones casi predeterminadas con un enfoque de riesgo conservador.

Nueva Señal (Desde 01/Dic/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2346509

Esta señal funciona con una configuración predeterminada completa al 100%.
Ningún parámetro de entrada ha sido modificado - representa el EA exactamente como se entrega después de la compra, directamente de la caja.

Ambas señales le permiten verificar de forma independiente:

  • Historial completo de operaciones

  • Reducción

  • Crecimiento y rendimiento

Todas las estadísticas están disponibles directamente en MQL5 con total transparencia.

Estrategia y perfil de riesgo

  • Entradas selectivas sólo en condiciones favorables y confirmadas

  • Riesgo fijo y transparente por posición

  • Sin promedios a la baja

  • Sin martingala

  • Sin sistemas de rejilla

Aureon AI está construido para priorizar la protección del capital y el crecimiento constante, no el comportamiento comercial agresivo o imprudente.

Configuración recomendada

  • Broker: IC Markets (recomendado; todas las señales de desarrollo y en vivo se basan en IC Markets)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Símbolo / Marco temporal: XAUUSD en M15

  • Apalancamiento: 1:100 a 1:500 (uso responsable)

  • Tipo de cuenta: Estilo ECN de bajo spread

  • VPS: VPS estable 24/5 para un funcionamiento ininterrumpido y una ejecución consistente

Entradas y facilidad de uso

Aureon AI está diseñado para ser sencillo y práctico de configurar:

  • Parámetros de entrada limpios y mínimos

  • Los controles principales se centran en el riesgo (tamaño de lote o porcentaje de riesgo)

  • No se requiere una optimización compleja para empezar

  • Los ajustes pueden reflejar los utilizados en las señales en vivo

Soporte después de la compra

Después de la compra, puede ponerse en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para:

  • Ajustes exactos utilizados en las cuentas reales

  • Perfiles de riesgo recomendados (cuentas personales o empresas de apoyo)

  • Guía de configuración paso a paso

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Daniel Chng Chin Huang
2618
Daniel Chng Chin Huang 2025.12.23 13:31 
 

I just bought both Aureon AI & Gold Quant AI, developer service friendly, hope to enjoy the EA performance!

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.23 13:41
Thank you very much for your trust and support! 🙏
We truly appreciate you choosing Aureon AI and Gold Quant AI. It’s great to hear that you had a positive experience with our service — customer support and transparency are very important to us. We hope you enjoy the performance of both EAs and see steady, consistent results over time. Please make sure to follow the recommended settings and risk management guidelines for the best experience. If you ever have questions, need assistance with setup, or want optimization advice, don’t hesitate to contact us — we’re always happy to help.
gx129900
51
gx129900 2025.12.22 16:30 
 

I did about 5 years of backtesting Performance was very stable I'm looking forward to seeing the results of live trading

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.22 16:48
Thank you for your trust. I’m glad to hear your backtesting results were stable. Live trading is always the real confirmation, and I’m confident you’ll be satisfied with how it performs in real market conditions. I look forward to your live results.
choky680
19
choky680 2025.12.19 00:15 
 

The backtesting results were solid, and the fact that live signals are running in parallel also played a big role in my decision to purchase. On top of that, the developer's responses were very kind and extremely fast, which made me really satisfied! Now all that's left for me is live trading!! I'll keep sharing the results consistently.

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.19 00:22
Thank you very much for your kind feedback. I’m glad the backtesting results and live signals helped with your decision. I always aim to provide fast and helpful support, so I truly appreciate your words. Wishing you the best with live trading, and I look forward to seeing your results.
voda007
857
voda007 2025.12.18 14:33 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.18 14:40
Thank you for your kind feedback! We’re glad you’re enjoying Aureon AI EA. Our goal has always been to focus on disciplined, low-risk strategies designed for consistent performance rather than dangerous tactics. We truly appreciate your support.
herrryyyp
1346
herrryyyp 2025.12.17 10:43 
 

Nice product

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.17 11:08
Thank you, I appreciate it.
XAUUSD-reader
49
XAUUSD-reader 2025.12.15 03:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.17 11:10
Really appreciate your support. Happy to hear it’s performing as expected.
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
530
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2025.12.13 17:00 
 

The EA seems very good in backtesting; I'll put it into demo mode next week and will come back here with an update. The developer is very attentive and responsive.

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.17 11:08
Thanks for the feedback, much appreciated. I’m confident you’ll like how it performs.
Jinarto
962
Jinarto 2025.12.11 10:26 
 

⭐ 5-Star Review ⭐ Title: Stable Profits Even With Small Capital! Review: I’ve been using Aureon AI for a while now, and I’m honestly impressed. Even with a small amount of capital, the EA is able to generate consistent and surprisingly strong profits. You just need to be patient and let the system do its work — the profits always come as long as you don’t interfere. What I like most is the stability. Aureon AI doesn’t rush or overtrade. It waits for the right moment, and when conditions are correct, the entries are very accurate. This is exactly the kind of discipline I was looking for in an EA. The developer is also extremely helpful and responsive. Any question or issue I had was answered quickly and clearly. Great support and great product. Highly recommended!

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.11 10:34
Thanks so much for the awesome review! I’m really glad to hear you’re getting good results and that you understand what a lot of people overlook — trading isn’t about taking tons of trades, it’s about taking the right ones. Fewer trades, steady profits, and long-term consistency… that’s exactly the goal. I’m always happy to see customers satisfied, and I appreciate you recognizing the work that goes into making the EA disciplined and stable. And of course, I’m always here if you need anything. Thanks again!
trader2092
64
trader2092 2025.12.07 23:46 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.07 23:59
hahaha yeah you can make those numbers if you use the right risk
Traa44at
64
Traa44at 2025.12.05 15:39 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.18 21:22
Thank you so much for your continued trust and support. It truly means a lot to me, especially coming from someone who has been running my other EAs successfully. Transparency is very important to me, which is why I provide live signals for each EA. I appreciate you being part of the journey.
