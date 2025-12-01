Aureon AI
- Asesores Expertos
- Hizbullah Mangal
- Versión: 2.2
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Aureon AI - Comercio institucional de oro con precisión asistida por IA
Nota importante del broker
Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Aureon AI se llevan a cabo en IC Markets.
Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a los diferenciales, la velocidad de ejecución y las condiciones de liquidez.
Oferta de lanzamiento y hoja de ruta de precios
Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $
Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primeros compradores.
-
Primeros 10 compradores: 99 $.
-
Después de las 10 primeras ventas: el precio aumenta a 200 $.
-
Después: el precio aumenta 50 $ por cada 10 ventas adicionales
-
Precio objetivo final: 1.999 $.
Estado actual
-
Precio actual: 99
-
Queda 1 ejemplar a 99
-
Próximo precio: $200
Descripción
Conoce Aureon AI
Aureon AI es un sistema de comercio automatizado diseñado para los comerciantes que dan prioridad a la disciplina, control de riesgos, y la ejecución de estilo profesional sobre las estrategias de alta frecuencia o basadas en el juego.
Está construido con una gestión de riesgos estructurada, de estilo institucional, centrándose en las configuraciones de calidad en lugar de la exposición constante al mercado.
Honestidad clara sobre la IA
El componente de IA en Aureon AI se utiliza estrictamente para el análisis macro y de las condiciones del mercado, incluyendo:
-
Acontecimientos económicos
-
Actividad de los bancos centrales
-
Principales catalizadores del mercado
No genera entradas aleatorias o "conjeturas de IA".
La ejecución de las operaciones se rige por una estrategia institucional basada en reglas, con confirmaciones predefinidas, riesgo fijo y ejecución disciplinada.
La IA actúa como una capa adicional de conocimiento del mercado, ayudando al sistema a evitar condiciones de baja calidad y a ser selectivo en lugar de operar en exceso.
Con un fuerte enfoque en el oro (XAUUSD) y las fuerzas macro que influyen en él, Aureon AI combina la lógica técnica estructurada con el análisis macro asistido por IA para crear un enfoque de trading controlado y selectivo.
Noticias de Oro + Enfoque Técnico Institucional
Aureon AI combina el conocimiento macro asistido por IA con filtros técnicos de estilo institucional probados para evaluar las condiciones que a menudo influyen en el comportamiento del precio del oro.
La monitorización macro asistida por IA incluye
-
Decisiones y comentarios de los bancos centrales
-
Datos de inflación y empleo
-
Sensibilidad al USD y a los rendimientos del Tesoro
-
Anuncios y discursos económicos de gran repercusión
-
Cambios amplios a favor o en contra del riesgo
Filtros técnicos institucionales
-
Estructura del mercado y patrones de precios
-
Condiciones de volatilidad
-
Fortaleza de la tendencia
-
Niveles clave y reacciones zonales
Al combinar el conocimiento macroeconómico con la confirmación técnica, Aureon AI tiene como objetivo operar sólo cuando las condiciones son más claras y el riesgo se puede gestionar con precisión.
Prueba de señal en vivo - Transparencia total
No necesita confiar en promesas.
Todo el rendimiento puede ser verificado a través de señales públicas en vivo MQL5, negociadas en tiempo real por Aureon AI.
Señal Principal (Desde 15/Sept/2025)
https://www.mql5.com/en/signals/2331443
Esta señal se ejecuta utilizando la configuración predeterminada de Aureon AI, con sólo el método de recuperación desactivado.
Todos los demás parámetros permanecen intactos, lo que le permite ver cómo el sistema se comporta en condiciones casi predeterminadas con un enfoque de riesgo conservador.
Nueva Señal (Desde 01/Dic/2025)
https://www.mql5.com/en/signals/2346509
Esta señal funciona con una configuración predeterminada completa al 100%.
Ningún parámetro de entrada ha sido modificado - representa el EA exactamente como se entrega después de la compra, directamente de la caja.
Ambas señales le permiten verificar de forma independiente:
-
Historial completo de operaciones
-
Reducción
-
Crecimiento y rendimiento
Todas las estadísticas están disponibles directamente en MQL5 con total transparencia.
Estrategia y perfil de riesgo
-
Entradas selectivas sólo en condiciones favorables y confirmadas
-
Riesgo fijo y transparente por posición
-
Sin promedios a la baja
-
Sin martingala
-
Sin sistemas de rejilla
Aureon AI está construido para priorizar la protección del capital y el crecimiento constante, no el comportamiento comercial agresivo o imprudente.
Configuración recomendada
-
Broker: IC Markets (recomendado; todas las señales de desarrollo y en vivo se basan en IC Markets)
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo / Marco temporal: XAUUSD en M15
-
Apalancamiento: 1:100 a 1:500 (uso responsable)
-
Tipo de cuenta: Estilo ECN de bajo spread
-
VPS: VPS estable 24/5 para un funcionamiento ininterrumpido y una ejecución consistente
Entradas y facilidad de uso
Aureon AI está diseñado para ser sencillo y práctico de configurar:
-
Parámetros de entrada limpios y mínimos
-
Los controles principales se centran en el riesgo (tamaño de lote o porcentaje de riesgo)
-
No se requiere una optimización compleja para empezar
-
Los ajustes pueden reflejar los utilizados en las señales en vivo
Soporte después de la compra
Después de la compra, puede ponerse en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para:
-
Ajustes exactos utilizados en las cuentas reales
-
Perfiles de riesgo recomendados (cuentas personales o empresas de apoyo)
-
Guía de configuración paso a paso
Descargo de responsabilidad
Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
I just bought both Aureon AI & Gold Quant AI, developer service friendly, hope to enjoy the EA performance!