Descripción

Conoce Aureon AI

Aureon AI es un sistema de comercio automatizado diseñado para los comerciantes que dan prioridad a la disciplina, control de riesgos, y la ejecución de estilo profesional sobre las estrategias de alta frecuencia o basadas en el juego.

Está construido con una gestión de riesgos estructurada, de estilo institucional, centrándose en las configuraciones de calidad en lugar de la exposición constante al mercado.

Honestidad clara sobre la IA

El componente de IA en Aureon AI se utiliza estrictamente para el análisis macro y de las condiciones del mercado, incluyendo:

Acontecimientos económicos

Actividad de los bancos centrales

Principales catalizadores del mercado

No genera entradas aleatorias o "conjeturas de IA".

La ejecución de las operaciones se rige por una estrategia institucional basada en reglas, con confirmaciones predefinidas, riesgo fijo y ejecución disciplinada.

La IA actúa como una capa adicional de conocimiento del mercado, ayudando al sistema a evitar condiciones de baja calidad y a ser selectivo en lugar de operar en exceso.

Con un fuerte enfoque en el oro (XAUUSD) y las fuerzas macro que influyen en él, Aureon AI combina la lógica técnica estructurada con el análisis macro asistido por IA para crear un enfoque de trading controlado y selectivo.

Noticias de Oro + Enfoque Técnico Institucional

Aureon AI combina el conocimiento macro asistido por IA con filtros técnicos de estilo institucional probados para evaluar las condiciones que a menudo influyen en el comportamiento del precio del oro.

La monitorización macro asistida por IA incluye

Decisiones y comentarios de los bancos centrales

Datos de inflación y empleo

Sensibilidad al USD y a los rendimientos del Tesoro

Anuncios y discursos económicos de gran repercusión

Cambios amplios a favor o en contra del riesgo

Filtros técnicos institucionales

Estructura del mercado y patrones de precios

Condiciones de volatilidad

Fortaleza de la tendencia

Niveles clave y reacciones zonales

Al combinar el conocimiento macroeconómico con la confirmación técnica, Aureon AI tiene como objetivo operar sólo cuando las condiciones son más claras y el riesgo se puede gestionar con precisión.

Prueba de señal en vivo - Transparencia total

No necesita confiar en promesas.

Todo el rendimiento puede ser verificado a través de señales públicas en vivo MQL5, negociadas en tiempo real por Aureon AI.

Señal Principal (Desde 15/Sept/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2331443

Esta señal se ejecuta utilizando la configuración predeterminada de Aureon AI, con sólo el método de recuperación desactivado.

Todos los demás parámetros permanecen intactos, lo que le permite ver cómo el sistema se comporta en condiciones casi predeterminadas con un enfoque de riesgo conservador.

Nueva Señal (Desde 01/Dic/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2346509

Esta señal funciona con una configuración predeterminada completa al 100%.

Ningún parámetro de entrada ha sido modificado - representa el EA exactamente como se entrega después de la compra, directamente de la caja.

Ambas señales le permiten verificar de forma independiente:

Historial completo de operaciones

Reducción

Crecimiento y rendimiento

Todas las estadísticas están disponibles directamente en MQL5 con total transparencia.

Estrategia y perfil de riesgo

Entradas selectivas sólo en condiciones favorables y confirmadas

Riesgo fijo y transparente por posición

Sin promedios a la baja

Sin martingala

Sin sistemas de rejilla

Aureon AI está construido para priorizar la protección del capital y el crecimiento constante, no el comportamiento comercial agresivo o imprudente.

Configuración recomendada

Broker: IC Markets (recomendado; todas las señales de desarrollo y en vivo se basan en IC Markets)

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo / Marco temporal: XAUUSD en M15

Apalancamiento: 1:100 a 1:500 (uso responsable)

Tipo de cuenta: Estilo ECN de bajo spread

VPS: VPS estable 24/5 para un funcionamiento ininterrumpido y una ejecución consistente

Entradas y facilidad de uso

Aureon AI está diseñado para ser sencillo y práctico de configurar:

Parámetros de entrada limpios y mínimos

Los controles principales se centran en el riesgo (tamaño de lote o porcentaje de riesgo)

No se requiere una optimización compleja para empezar

Los ajustes pueden reflejar los utilizados en las señales en vivo

Soporte después de la compra

Después de la compra, puede ponerse en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para:

Ajustes exactos utilizados en las cuentas reales

Perfiles de riesgo recomendados (cuentas personales o empresas de apoyo)

Guía de configuración paso a paso

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.