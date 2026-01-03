Gold Nestor Glob System Trading
- Asesores Expertos
- Nestor Orlando Rubiano Munoz
- Versión: 7.0
- Actualizado: 5 enero 2026
- Activaciones: 5
Asesor Experto para Metatrader 5, completamente automático, diseñado para operar de forma estable y consistente en múltiples pares y temporalidades, con especial optimización en XAUUSD, sin depender de configuraciones externas ni intervención manual.
El EA gestiona de manera autónoma entradas, stop loss, take profit y control de riesgo, priorizando la protección del capital frente a movimientos adversos del mercado. Su lógica interna evita modificaciones inválidas de órdenes y se adapta a las condiciones de ejecución exigidas por brokers con cuentas netting, cumpliendo los estándares del Market de MQL5.
Características principales
-
Compatible con todos los pares (Forex, metales, índices según broker).
-
Funciona en todas las temporalidades.
-
Gestión automática de riesgo y tamaño de lote.
-
Protección ante impulsos contrarios y condiciones de alta volatilidad.
-
Ejecución optimizada para evitar errores de modificación de órdenes.
-
Sin grid, sin martingala, sin sobreapalancamiento forzado.
-
Totalmente automático: instalar y operar.
Enfoque operativo
-
Estrategia basada en estructura de mercado y control dinámico del riesgo.
-
Cierres anticipados cuando el contexto invalida la operación, reduciendo pérdidas innecesarias.
-
Diseñado para pasar pruebas prolongadas en el Strategy Tester y cumplir con las políticas del MQL5 Market.
Recomendaciones
-
Funciona en cuentas netting y hedging.
-
Optimizado para brokers con ejecución ECN / RAW.
-
Resultados dependen de las condiciones del broker, spread y apalancamiento.
Este Asesor Experto está orientado a traders que buscan automatización real, control de riesgo y robustez, sin estrategias agresivas que comprometan la cuenta en el largo plazo.