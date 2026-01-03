Gold Nestor Glob System Trading

Asesor Experto para Metatrader 5, completamente automático, diseñado para operar de forma estable y consistente en múltiples pares y temporalidades, con especial optimización en XAUUSD, sin depender de configuraciones externas ni intervención manual.

El EA gestiona de manera autónoma entradas, stop loss, take profit y control de riesgo, priorizando la protección del capital frente a movimientos adversos del mercado. Su lógica interna evita modificaciones inválidas de órdenes y se adapta a las condiciones de ejecución exigidas por brokers con cuentas netting, cumpliendo los estándares del Market de MQL5.

Características principales

Compatible con todos los pares (Forex, metales, índices según broker).

Funciona en todas las temporalidades .

Gestión automática de riesgo y tamaño de lote.

Protección ante impulsos contrarios y condiciones de alta volatilidad.

Ejecución optimizada para evitar errores de modificación de órdenes.

Sin grid, sin martingala, sin sobreapalancamiento forzado.

Totalmente automático: instalar y operar.

Enfoque operativo

Estrategia basada en estructura de mercado y control dinámico del riesgo.

Cierres anticipados cuando el contexto invalida la operación, reduciendo pérdidas innecesarias.

Diseñado para pasar pruebas prolongadas en el Strategy Tester y cumplir con las políticas del MQL5 Market.

Recomendaciones

Funciona en cuentas netting y hedging .

Optimizado para brokers con ejecución ECN / RAW.

Resultados dependen de las condiciones del broker, spread y apalancamiento.

Este Asesor Experto está orientado a traders que buscan automatización real, control de riesgo y robustez, sin estrategias agresivas que comprometan la cuenta en el largo plazo.