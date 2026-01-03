Gold Nestor Glob System Trading

Asesor Experto para Metatrader 5, completamente automático, diseñado para operar de forma estable y consistente en múltiples pares y temporalidades, con especial optimización en XAUUSD, sin depender de configuraciones externas ni intervención manual.

El EA gestiona de manera autónoma entradas, stop loss, take profit y control de riesgo, priorizando la protección del capital frente a movimientos adversos del mercado. Su lógica interna evita modificaciones inválidas de órdenes y se adapta a las condiciones de ejecución exigidas por brokers con cuentas netting, cumpliendo los estándares del Market de MQL5.

Características principales

  • Compatible con todos los pares (Forex, metales, índices según broker).

  • Funciona en todas las temporalidades.

  • Gestión automática de riesgo y tamaño de lote.

  • Protección ante impulsos contrarios y condiciones de alta volatilidad.

  • Ejecución optimizada para evitar errores de modificación de órdenes.

  • Sin grid, sin martingala, sin sobreapalancamiento forzado.

  • Totalmente automático: instalar y operar.

Enfoque operativo

  • Estrategia basada en estructura de mercado y control dinámico del riesgo.

  • Cierres anticipados cuando el contexto invalida la operación, reduciendo pérdidas innecesarias.

  • Diseñado para pasar pruebas prolongadas en el Strategy Tester y cumplir con las políticas del MQL5 Market.

Recomendaciones

  • Funciona en cuentas netting y hedging.

  • Optimizado para brokers con ejecución ECN / RAW.

  • Resultados dependen de las condiciones del broker, spread y apalancamiento.

Este Asesor Experto está orientado a traders que buscan automatización real, control de riesgo y robustez, sin estrategias agresivas que comprometan la cuenta en el largo plazo.


