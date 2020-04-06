Malheureusement, "Gold Nestor Glob System Trading" n'est plus disponible à l'achat.

Si vous avez déjà acheté ce produit, vous pouvez continuer à l'utiliser sans aucune limitation et installer de nouvelles copies tant qu'il vous reste des activations :

Ouvrez votre terminal MetaTrader 5.

Spécifiez les identifiants de votre compte MQL5.community dans les paramètres : menu Outils\Options\Communauté.

Accédez au Navigateur\Marché\Mes achats.

Cliquez sur le bouton "Installer" situé à droite du nom du produit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation.