[ Sobre cuestiones de inversión]





Pregunta 1 :





Cuando surgen oportunidades en el mercado, la mayoría de los inversores tienden a colocar órdenes frenéticamente. Sin embargo, al colocar órdenes de forma tan frenética, no tiene forma de saber si será liquidado. La única referencia es el coeficiente de margen, pero este coeficiente no puede determinar con exactitud si será liquidado.





Si la cantidad del pedido es grande o la cantidad del pedido del producto es aún mayor, no puede calcular la pérdida y el beneficio. Si existe una herramienta que pueda calcular el stop-loss, stop-profit y el ratio profit-loss, entonces será más fácil controlar el tamaño de la posición y si tomar una posición pesada para apostar.





Entonces, ¡enhorabuena! Usted ha encontrado que Fibo Trading Assistant MT4 puede ayudarle a resolver este problema y proporcionar estadísticas sobre la relación de pérdidas y ganancias de las órdenes abiertas y órdenes pendientes.





Pregunta 2 :





Si usted es un trader avanzado, es posible que coloque órdenes en ciertas posiciones clave. Al colocar órdenes manualmente, es posible que el gráfico no tenga posiciones disponibles para que usted lo haga. Sería ideal contar con una herramienta que le ayude a distribuir sus órdenes de manera uniforme.





Entonces, ¡enhorabuena! Usted ha encontrado que Fibo Trading Assistant MT4 puede ayudarle a resolver este problema, y es sólo una operación de un solo clic.





Pregunta 3 :





Mientras espera oportunidades, puede que primero coloque algunas órdenes limitadas y establezca stop-losses. Establecer manualmente stop-losses y take-profits para estas órdenes limitadas no es fácil. Si existiera una herramienta que le ayudara a colocar órdenes por lotes y a establecer stop-losses y take-profits, sería estupendo.





Entonces, ¡enhorabuena! Usted ha encontrado que Fibo Trading Assistant MT4 puede ayudarle a resolver este problema, y se puede lograr con un solo clic.













Fibo Trading Assistant MT4 - Una solución inteligente de trading y control de riesgo diseñada específicamente para estrategias Fibonacci.





【Core Value】

¡Despídase de los engorrosos cálculos manuales y de los puntos ciegos en la gestión de riesgos! Le ofrecemos una solución completa de ejecución de operaciones y control de riesgos de Fibonacci, que le permite lograr un posicionamiento preciso, un control inteligente del riesgo y una toma de decisiones eficiente.





【Destacados Funcionales】





Colocación inteligente de órdenes y análisis de pérdidas y ganancias





Dibuje una línea para colocar una orden: Coloque órdenes por lotes en los niveles clave de Fibonacci, calcule automáticamente el margen de las órdenes pendientes y el ratio de pérdidas y ganancias previsto.





Visualización del riesgo: Calcule el margen y el ratio de pérdidas y ganancias de las órdenes pendientes de un solo producto y de varios productos por separado. Obtenga una comprensión global de los riesgos generales durante la fase de disposición.





Gestión inteligente de posiciones





Control de riesgos por lotes: Establecimiento con un solo clic de stop-loss y take-profit para múltiples órdenes, compensación de stop-loss y take-profit, cierre de posiciones en función de las condiciones (beneficio/pérdida/todo) y protección del precio de stop-loss.





Control preciso: Calcule de forma independiente el ratio de pérdidas y ganancias en tiempo real de productos individuales y de la cuenta global para mantener los riesgos de las posiciones siempre bajo control.





Pensado diseño interactivo





Consejos instantáneos sobre funciones: Cada tecla de función está equipada con una indicación flotante. Basta con pasar el ratón por encima para ver instrucciones de uso detalladas.





Conmutación bilingüe sin fisuras: admite la conmutación instantánea entre las interfaces en chino e inglés para adaptarse a los hábitos de los operadores de todo el mundo.





Control de riesgos en todo el proceso como escolta





Desde la colocación de órdenes hasta el mantenimiento de posiciones, cada enlace está equipado con un mecanismo inteligente de control de riesgos incorporado.





Supervise el uso del margen y la relación entre beneficios y pérdidas en tiempo real para eliminar el riesgo de ajuste de márgenes.





【Ventajas del producto】





Más eficiente: Las operaciones por lotes ahorran el 90% del tiempo de gestión de pedidos.





Más intuitivo: Los avisos flotantes hacen que cada función sea clara de un vistazo, con un coste de aprendizaje cero.





Más seguro: Control de riesgos de proceso completo como escolta, acabando realmente con el "margin call".









【Notes】





Este producto no es un EA que coloca órdenes automáticamente. Es un EA donde usted toma la decisión de colocar órdenes. Este producto le proporciona las estadísticas de ganancias y pérdidas de cada decisión que toma en función de sus órdenes para su referencia, y ofrece operaciones por lotes para varias órdenes para garantizar la seguridad de sus fondos de posición y mantenerlo alejado de las llamadas de margen. Prueba gratuita hasta el 1 de enero de 2026. Para seguir utilizándolo, descargue de nuevo la versión de pago. La tarifa es razonable. Pruébelo ahora y deje que las herramientas profesionales le ayuden a llevar las operaciones de Fibonacci a un nivel completamente nuevo! Pruébelo



