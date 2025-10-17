Fibo Trading Assistant MT4

[ Sobre cuestiones de inversión]

Pregunta 1 :

Cuando surgen oportunidades en el mercado, la mayoría de los inversores tienden a colocar órdenes frenéticamente. Sin embargo, al colocar órdenes de forma tan frenética, no tiene forma de saber si será liquidado. La única referencia es el coeficiente de margen, pero este coeficiente no puede determinar con exactitud si será liquidado.

Si la cantidad del pedido es grande o la cantidad del pedido del producto es aún mayor, no puede calcular la pérdida y el beneficio. Si existe una herramienta que pueda calcular el stop-loss, stop-profit y el ratio profit-loss, entonces será más fácil controlar el tamaño de la posición y si tomar una posición pesada para apostar.

Entonces, ¡enhorabuena! Usted ha encontrado que Fibo Trading Assistant MT4 puede ayudarle a resolver este problema y proporcionar estadísticas sobre la relación de pérdidas y ganancias de las órdenes abiertas y órdenes pendientes.

Pregunta 2 :

Si usted es un trader avanzado, es posible que coloque órdenes en ciertas posiciones clave. Al colocar órdenes manualmente, es posible que el gráfico no tenga posiciones disponibles para que usted lo haga. Sería ideal contar con una herramienta que le ayude a distribuir sus órdenes de manera uniforme.

Entonces, ¡enhorabuena! Usted ha encontrado que Fibo Trading Assistant MT4 puede ayudarle a resolver este problema, y es sólo una operación de un solo clic.

Pregunta 3 :

Mientras espera oportunidades, puede que primero coloque algunas órdenes limitadas y establezca stop-losses. Establecer manualmente stop-losses y take-profits para estas órdenes limitadas no es fácil. Si existiera una herramienta que le ayudara a colocar órdenes por lotes y a establecer stop-losses y take-profits, sería estupendo.

Entonces, ¡enhorabuena! Usted ha encontrado que Fibo Trading Assistant MT4 puede ayudarle a resolver este problema, y se puede lograr con un solo clic.



Fibo Trading Assistant MT4 - Una solución inteligente de trading y control de riesgo diseñada específicamente para estrategias Fibonacci.

【Core Value】
¡Despídase de los engorrosos cálculos manuales y de los puntos ciegos en la gestión de riesgos! Le ofrecemos una solución completa de ejecución de operaciones y control de riesgos de Fibonacci, que le permite lograr un posicionamiento preciso, un control inteligente del riesgo y una toma de decisiones eficiente.

【Destacados Funcionales】

  • Colocación inteligente de órdenes y análisis de pérdidas y ganancias

Dibuje una línea para colocar una orden: Coloque órdenes por lotes en los niveles clave de Fibonacci, calcule automáticamente el margen de las órdenes pendientes y el ratio de pérdidas y ganancias previsto.

Visualización del riesgo: Calcule el margen y el ratio de pérdidas y ganancias de las órdenes pendientes de un solo producto y de varios productos por separado. Obtenga una comprensión global de los riesgos generales durante la fase de disposición.

  • Gestión inteligente de posiciones

Control de riesgos por lotes: Establecimiento con un solo clic de stop-loss y take-profit para múltiples órdenes, compensación de stop-loss y take-profit, cierre de posiciones en función de las condiciones (beneficio/pérdida/todo) y protección del precio de stop-loss.

Control preciso: Calcule de forma independiente el ratio de pérdidas y ganancias en tiempo real de productos individuales y de la cuenta global para mantener los riesgos de las posiciones siempre bajo control.

  • Pensado diseño interactivo

Consejos instantáneos sobre funciones: Cada tecla de función está equipada con una indicación flotante. Basta con pasar el ratón por encima para ver instrucciones de uso detalladas.

Conmutación bilingüe sin fisuras: admite la conmutación instantánea entre las interfaces en chino e inglés para adaptarse a los hábitos de los operadores de todo el mundo.

  • Control de riesgos en todo el proceso como escolta

Desde la colocación de órdenes hasta el mantenimiento de posiciones, cada enlace está equipado con un mecanismo inteligente de control de riesgos incorporado.

Supervise el uso del margen y la relación entre beneficios y pérdidas en tiempo real para eliminar el riesgo de ajuste de márgenes.

【Ventajas del producto】

Más eficiente: Las operaciones por lotes ahorran el 90% del tiempo de gestión de pedidos.

Más intuitivo: Los avisos flotantes hacen que cada función sea clara de un vistazo, con un coste de aprendizaje cero.

Más seguro: Control de riesgos de proceso completo como escolta, acabando realmente con el "margin call".


【Notes】

Este producto no es un EA que coloca órdenes automáticamente. Es un EA donde usted toma la decisión de colocar órdenes. Este producto le proporciona las estadísticas de ganancias y pérdidas de cada decisión que toma en función de sus órdenes para su referencia, y ofrece operaciones por lotes para varias órdenes para garantizar la seguridad de sus fondos de posición y mantenerlo alejado de las llamadas de margen.

Prueba gratuita hasta el 1 de enero de 2026. Para seguir utilizándolo, descargue de nuevo la versión de pago. La tarifa es razonable.

Pruébelo ahora y deje que las herramientas profesionales le ayuden a llevar las operaciones de Fibonacci a un nivel completamente nuevo!


Productos recomendados
LT Watermark MT4
Thiago Duarte
5 (5)
Utilidades
Este indicador dibuja una marca de agua en el gráfico, con el marco temporal y el nombre del símbolo. Puede cambiarlo todo, incluso añadir una marca de agua adicional. Funciones: Marca de agua del símbolo: Tamaño - tamaño del texto. Fuente - fuente del texto. Color - color del texto. Texto de fondo - marca de agua en primer o segundo plano. Corrección horizontal - corrección x en píxeles. Corrección vertical - corrección y en píxeles. Separador punto X símbolo - qué separará el punto del símbolo
FREE
Regua MT4
Edgar Lima Uggioni
Utilidades
Herramienta práctica para medir el número de puntos entre los precios directamente en el gráfico. Muestra en la medición entre puntos en porcentaje, puntos (financieros) y el tiempo (barras ). Compatible con todos los marcos temporales gráficos. Cuando se fija en el gráfico se muestra en todos los marcos de tiempo. Pulse Ctrl, haga clic en el primer punto, mueva el ratón y ahora se mostrará la medición. Haga clic de nuevo y fijar. Herramienta muy rápida que no ocupa mucho espacio. Parámetros de
FREE
Deal multiplier Mt4
Mikhail Mitin
4.42 (12)
Utilidades
La utilidad abre copias de las operaciones abiertas. Es muy conveniente si utiliza el servicio Señales y desea aumentar el volumen de operaciones. Configuración: Símbolos: todos los símbolos sólo el símbolo actual Órdenes: Comprar Vender Magia Cualquier Magic Introducir Magia Tamaño del lote Original - tamaño del lote de la orden original; Fix Lot - tamaño de lote fijo (entrada); Lot X Mult - tamaño de lote X koef; Stop Loss Del remitente - Stop Loss del original; Sin - sin Stop Loss; Plus Fix
FREE
Drawing using keys and notification
Sergei Poliukhov
Utilidades
Dibujar usando teclas y notificación Este producto será de interés para aquellos comerciantes que sean profesionales en el comercio. Más precisamente, utilizan un gráfico limpio en su algoritmo de negociación (un gráfico sin indicadores o con un número mínimo de indicadores. Con las teclas de acceso rápido, puede crear objetos gráficos de diferentes estilos de dibujo y diferentes colores en el gráfico activo. Puede cambiar los estilos de formato de los gráficos. Puede elegir estilos de dibujo pr
FREE
SyncObjects MT4 Chart Object Synchronization Tool
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Utilidades
SyncObjects es una herramienta que permite sincronizar los objetos dibujados en varios gráficos en tiempo real dentro de MetaTrader. Los objetos, como líneas de tendencia, líneas horizontales y etiquetas de texto, se pueden reflejar automáticamente en otros gráficos. Esto permite un análisis fluido entre diferentes marcos de tiempo y pares de divisas, mejorando la eficiencia de su entorno de trading. Además, funciona bien con herramientas de práctica y prueba de trading como PracticeSimulator ,
FREE
Risk2Reward MATR
Abraham Correa
Utilidades
Adaptándose a la volatilidad, las posiciones de negociación de Riesgo potencial a Recompensa se muestran en función del Rango Verdadero Promedio. Las casillas de riesgo-Recompensa se muestran cuando se hace clic en el botón "Comprar o Vender". Una utilidad del cálculo ATR, regocíjese con un asunto que no es parte de una decisión difícil sobre cuándo cerrar una operación. Este asunto ayudaría a su decisión de gestión de riesgos.  Especificación El Rango Verdadero Promedio es un indicador de uso
FREE
SG InfoBox
Hleb Smoliar
Utilidades
La utilidad "InfoBox " está diseñada para mostrar en una ventana la presencia de órdenes abiertas, el número de lotes, el beneficio actual y mucho más. La versión para la plataforma MT5 está aquí . Probablemente se ha encontrado en una situación en la que tiene un asesor que trabaja en un par de divisas, pero la información sobre su funcionamiento: - ¡órdenes y su número, el tamaño del spread para el instrumento, el volumen de lotes en el mercado, drawdown y mucho más - están dispersos en difer
FREE
Trading History
Aleksei Semenko
5 (1)
Utilidades
Historial de operaciones - El mejor indicador visual del historial de operaciones. Muestra las operaciones cerradas y en curso en el gráfico. Las operaciones cerradas se muestran con una línea sólida, las actuales - con una línea de puntos. Las operaciones positivas se muestran en color aguamarina, las negativas - en color rojo. El panel muestra el número de pips cerrados y actuales y su beneficio. El indicador es perfecto para el análisis de operaciones.
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Drawing using keys and notification FREE
Sergei Poliukhov
Utilidades
Mediante las teclas de acceso rápido, puede crear objetos gráficos de diferentes estilos de dibujo y diferentes colores en el gráfico activo. Puede cambiar los estilos de formato de los gráficos. Puede elegir estilos de dibujo predeterminados o establecerlos en la ventana de selección de propiedades del asesor. En el gráfico, al crear objetos gráficos, el color, el tipo de línea y el grosor de línea se seleccionan automáticamente. Los estilos de dibujo para los objetos gráficos dependerán del ma
FREE
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilidades
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el Asesor Experto "Supply and Demand Assistant" (EA), su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mun
FREE
Open the chart
Jie Yi Weng
Utilidades
Puedes ver en el comentario #1 como funciona ¡Esta es una herramienta muy útil, introduzca los gráficos de divisas que necesita para abrir, utilice el símbolo "/" para distinguirlos, y seleccione la periodicidad /TF del gráfico, pulse el botón y se abrirán los gráficos para usted en lotes sin tener que abrir manualmente cada uno! Debido a que algunos EA utilizan la estrategia de múltiples pares de divisas, pero no soportan un gráfico para soportar todos los pares de divisas, por lo que he desarr
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Tester BO and Tester Signal Bar
Sergei Poliukhov
Utilidades
Tester BO y Tester Signal Bar es un script que le permite probar sus estrategias de trading. El probador tiene dos buffers con señales arriba / abajo. Un ejemplo de uso se puede ver en las capturas de pantalla a continuación. Usando el probador de indicadores, se puede lograr la máxima proporción de operaciones rentables para las opciones binarias. Mejora de divisas también está previsto. Escribí la idea en la parte inferior en el grupo "Trabajo planificado". Usted puede filtrar sus señales por
FREE
ChartColorMT4
Thomas Pierre Maurice Moine
Utilidades
Personalice sus gráficos con esta sencilla utilidad. Elija entre los 24 conjuntos de colores pre-construidos, o utilice sus propios colores, guárdelos para reutilizarlos más tarde. También puede añadir una etiqueta de texto en su gráfico. --- Colores del gráfico Conjunto de colores : 24 conjuntos de colores pre-construidos (seleccione "Personalizado" para utilizar los colores de abajo) Color de fondo Color de primer plano Color de la rejilla Color Gráfico Arriba Color Chart Down Candle Bull co
FREE
Wicks Trade Panel
Lee Teik Hong
4 (1)
Utilidades
Wicks Trade Panel Se trata de un Panel de Operaciones que incluye Gestión de Órdenes y Gestión de Riesgos para traders serios. Especialmente para aquellos traders que prestan atención a eventos importantes como el IPC, NFP y ADP. Una técnica única más rápida para fijar el Precio de Entrada simplemente apuntando el puntero del ratón sobre él. Esto es lo que más me gusta. Cierre automático de lotes del 50% del tamaño de la orden al establecer TRUE en Breakeven Status. Es especialmente útil cuando
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Asesores Expertos
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq4
Daniel Opoku
Indicadores
El Scaled Awesome Oscillator (SAO) representa una adaptación refinada del Awesome Oscillator, cuyo objetivo es establecer puntos de referencia coherentes para identificar las aristas del mercado. A diferencia del Awesome Oscillator estándar, que registra la variación en pips a través de diferentes materias primas, el único punto de referencia invariable es la línea cero. Esta limitación impide a los inversores y operadores señalar niveles específicos para los cambios o continuaciones de tendenci
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
LT Clock MT4
Thiago Duarte
4.89 (9)
Utilidades
Sencillo indicador que dibuja las horas de mercado en el gráfico (broker, local y GMT). Funciones: Distancia horizontal - desde el borde. Distancia vertical - desde el borde. Color - color del texto. Fuente - fuente del texto. Tamaño - tamaño del texto. Esquina - qué esquina del gráfico se dibujará. Mostrar segundos - mostrar u ocultar segundos. Dibujar como fondo - velas delante o detrás. Label local - texto antes de la hora local. Etiqueta bro ker - texto antes de la hora broker. Etiqueta GMT
FREE
Pivot Point MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Indicadores
El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
FREE
Second Timeframe Eval MT4
FEATrading OÜ
Utilidades
Segundo marco temporal Eval MT4 La aplicación muestra información de un marco temporal superior directamente en su gráfico activo sin cambiar entre marcos temporales. Actualiza automáticamente los datos superpuestos a medida que se forman nuevas barras en el marco temporal superior. Tenga en cuenta que la aplicación necesita aproximadamente un minuto para cargarse inicialmente. Categorías de widgets Herramientas de negociación Trendline Trading - Dibuje líneas de activación en los gráficos par
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Utilidades
este EA dibuja líneas verticales en el gráfico, líneas consecutivas o alternas, dependiendo de la configuración de entrada. Dado que las líneas verticales a menudo representan eventos de tiempo, el tiempo es importante en el trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00'; // Punto de inicio (hora y fecha) NumberOfLines = 10; // Número total de líneas a dibujar IntervalCandles = 1; // Intervalo en velas (debe ser > 0) IntervalMinutes = 30; // Intervalo en minutos (de 0 a desactivar) Direction = 2; //
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Indicador Multi Divergencia para MT4 - Guía del usuario Introducción Visión general del Indicador Multi Divergencia y sus capacidades para identificar divergencias a través de múltiples indicadores. Importancia de la detección de divergencias para mejorar las estrategias de trading y la toma de decisiones. Lista de Indicadores RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Características de los indicadores Selección de indicadores: Cómo activar/desactivar in
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicadores
El indicador de color R 2EMA para MT4 proporciona señales comerciales sólidas basadas en el cruce de 2 EMA. Puntos clave Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA verdes, crea una señal comercial de compra. Cuando el precio cruza y cierra por encima de los dos EMA rojos, crea una señal comercial de venta. El indicador R 2EMA Color Forex hace que sea aún más fácil determinar cuándo es el momento de comprar y vender Se produce una señal de compra cuando las 2 líneas de EMA se vu
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
ZoomIN
Maxim Polishchuk
4.5 (2)
Utilidades
El indicador ZoomIN está diseñado para ver rápidamente la barra seleccionada en los marcos temporales más pequeños en una ventana emergente. Una vez lanzado, el indicador funciona en segundo plano, no ocupa espacio en el gráfico y no consume recursos del sistema. Cuando el indicador se activa mediante la combinación Mayúsculas + i (se puede cambiar en la configuración), se crea una ventana emergente con un gráfico de un marco temporal más pequeño. El marco temporal mostrado puede modificarse hac
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilidades
Este Stacker EA: Establecer automáticamente Stop loss en una nueva orden Establecer automáticamente Take profit en una nueva orden Apila (o abre hasta 4 órdenes adicionales al mismo tiempo) cuando se coloca una nueva orden, el SL/TP puede ser preestablecido individualmente para cada orden. Proporciona un reemplazo transparente para el estándar de 1 clic en los botones de comercio en MetaTrader 4 (1 clic sigue funcionando y SL / TP se establecerá automáticamente, así como apilamiento). Calcula au
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Utilidades
Análisis de Expansión y Retroceso de Fibonacci Herramientas de retroceso de Fibonacci y línea extendida para la plataforma MT4, ideal para los traders que utilizan el método de trading del punto DiNapoli y el trading de la Sección Dorada. La función principal: 1. Puede dibujar múltiples conjuntos de retrocesos de Fibonacci directamente, y la relación entre los puntos de retorno importantes es clara de un vistazo. 2. Puede dibujar extensiones de Fibonacci 3. El retroceso de Fibonacci y la ex
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilidades
Un asesor gestor de riesgos con un enorme arsenal de opciones para proteger su depósito. Para los inversores que han decidido transferir capital a la gestión fiduciaria. Cuando el operador no tiene acceso a la configuración - nivelación de los riesgos de negociación. Y también para los comerciantes que se han dado cuenta de la necesidad de supervisión de terceros de su comercio para mejorar los resultados comerciales. Para obtener los máximos resultados - debe estar en un servidor VPS independie
NewsReady
Joel Protusada
Utilidades
NewsReady es un Asesor Experto semiautomatizado que utiliza un método de straddle inteligente. Debe establecerse en los gráficos de 2 a 10 minutos antes de la publicación de los datos económicos con un impacto de bandera roja en las divisas relacionadas con las noticias. A continuación, ejecuta órdenes pendientes en el número especificado de minutos indicados en el parámetro período de tiempo. Después del tiempo especificado, dejará de operar y eliminará todas las órdenes pendientes. Importante
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilidades
Advanced Smart Renko y Heiken Ashi Candle Trader es una SOLUCIÓN basada en EAs multidivisa semi/totalmente automatizados cuidadosamente diseñados para que los traders entren en la operación basándose en su Análisis o en modo totalmente automatizado para scalping, operaciones de tendencia, operaciones de ruptura de velas y también operaciones de noticias automatizadas con una solución de gestión de operaciones incorporada. Ventajas Sin cuadrícula / Martingala Funciona con gráficos Renko clásic
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilidades
Experto en opciones binarias en mt4, tiene dos indicadores incorporados y muchos ajustes diferentes. El experto tiene un nivel de martingala, pero se recomienda utilizarlo en los instrumentos con un rendimiento del 85 por ciento. se puede utilizar simultáneamente en una variedad de instrumentos de divisas. Todos los ajustes ya se han hecho, pero también se puede configurar usted mismo . Moneda para hacer el comercio es un rublo ruso. Buen comercio a todos.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilidades
Este programa es creado por el algoritmo que la economía basada en la lógica en el mercado de comercio. 1. El programa capaz de trabajar con todos los de la moneda y los elementos de comercio 2. Take profit y la pérdida son básicamente manejados por el programa EA Recomendación: EUR_USD es el más preferido. Por favor, utilice este programa sólo para MT4. LOT debe ser manejado depende de depósito propio. De lo contrario, el alto riesgo será impulsado (por ejemplo, 0,1 ~ 0,2 lote se recomienda
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilidades
Una utilidad de gestión de riesgos para proteger su depósito de la pérdida total de dinero. Si usted es un inversor y ha decidido transferir su dinero a la gestión de confianza, necesita Trade Control. De esta manera el trader no violará sus propias reglas de gestión de riesgo y no perderá todo su dinero. Para ello, Trade Control debe estar ubicado en su VPS. Y el trader gestor no debe tener acceso a la configuración de este trader. En el momento de la debilidad, el comerciante no será capaz de
L Hedger Scalper
Joel Protusada
Utilidades
L H E D G E R S C A L P E R Un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza scalping contra-tendencia, estrategia gestionada semi-martingale y cobertura de bloqueo para ejecutar un esquema completo de trading desde el análisis de entrada a la gestión monetaria calculada por riesgo hasta la ejecución del plan de análisis de salida. V E R Y I M P O R T A N T E Sólo puedes usar cuentas de tipo ECN. De lo contrario, es un desastre. Puede utilizar sólo el par de divisas GB
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
ParabolicCCI
Evgeny Vlasov
Utilidades
El programa funciona con una combinación de dos indicadores. Set_Lot = 0.01 - valor del volumen del lote Set_TP = 100 - valor de Take Profit en puntos Set_SL = 100 - valor de Stop Loss en pips Up_Limit_CCI = 100 - límite superior del CCI Down_Limit_CCI = -100 - límite inferior del CCI Delta_CCI = 25 - Desviación del CCI desde la primera vela Set_Time_Frame_CCI = 15 - valor del marco temporal para el cálculo del CCI Set_Period_CCI = 14 - valor del periodo para el cálculo del CCI Set_Price_CCI = 0
TsTriangularHedge
Salvatore Labriola
Utilidades
La utilidad permite abrir, controlar y gestionar las posiciones abiertas en el mercado de divisas y sólo en los instrumentos en los que es posible crear triangulaciones o aquellos instrumentos que comparten la misma divisa en el numerador o denominador: Ej: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP La ayuda de las líneas operativas y la valiosa información del panel permiten al operador gestionar las operaciones con mayor facilidad. Recomendado para operadores principiantes y experimentados. Variables ext
The Phoenix Program EA
Gregory Sajous
Utilidades
TENGA EN CUENTA: La función "AUTO" del EA aún NO se ha activado . Todavía está en fase de pruebas. Una vez que esté disponible, los clientes obtendrán una actualización gratuita a EA 2.0 También .... POR FAVOR, siga las siguientes instrucciones para que las funciones funcionen correctamente. Introducción: El Proyecto Phoenix (EA) Nuestro Asesor Experto es a la vez refinado y práctico. Está orientado a ayudar a los traders a ser constantemente conscientes de su riesgo POR operación mientras les
MT4 Reinvented
Francis Bouchard
Utilidades
¡Bienvenidos chicos ! Os ofrezco este proyecto MT4 en el que he estado trabajando durante los últimos 2 años ( aproximadamente más de 900h de trabajo .. ). ¡Esta es una herramienta completa que va a cambiar la forma de ver MT4, porque yo casi recodificado por completo ! Le proporcionará una base sólida para la gestión de riesgos, el posicionamiento de órdenes, la cobertura, la preservación de la cuenta y el diario. Quería un panel todo-en-uno que cubre tanto scalping y swing trading y que se
PropFirm TradeAssit
Ka Shing Law
Utilidades
Este EA ha sido probado en diferentes Prop firm, incluyendo FTMO, MFF, TFF, Funding Next y E8. El objetivo principal de este EA es proporcionarle Gestión de Riesgos, Gestión de Operaciones. Puede calcular el tamaño del lote para usted en cualquier mercado para asegurarse de fijar el % de riesgo por operación. Tiene una línea de cierre parcial y de freno que puede colocar en la pantalla. Cuando se alcanza la línea, el EA cerrará parcialmente la posición y puede mover el SL a la entrada para propo
Assassin Trading Assistant
Anthony Donald Dickenson Jr
Utilidades
El EA se utiliza como un asistente para los traders en el grupo de Trading Masters. El EA ayuda a identificar las configuraciones al tomar operaciones utilizando las estrategias descritas en el grupo de Trading Masters. El EA ha sido desarrollado y está destinado a ser utilizado por los miembros de la comunidad que entienden los conceptos y le gustaría recibir ayuda para navegar por las configuraciones de comercio. Se recomienda entender primero los conceptos presentados en el grupo de Trading M
Golden Shield EA
Wei Xiang Huang
Utilidades
HURRICANE EA es una compilación basada en la volatilidad única de XAUUSD (ORO), que es una herramienta de trading con una lógica de funcionamiento interna simple pero no ordinaria, que utiliza martingala + cobertura + tendencia como conjunto de modos de funcionamiento. Expert nació de la recopilación y el aprendizaje de una gran cantidad de datos históricos, combinados con las características de la variedad y su uso innumerables veces para probar el mercado. Por favor, no creo que habrá ningún a
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilidades
HFT FAST SCALPING EA el comercio de alta frecuencia que utilizan órdenes de stop para entrar en las operaciones cuando el mercado está en tendencia. mejor uso de 1- corredores de deslizamiento bajo para us30 y DE40 . 2-BROKERS CON COMISIONES BAJAS O NULAS PARA EUR Y ORO. 3-Prop empresas como ftmo ,tff,.......etc Este EA UNLIKE Otros HFT EAs , Usted puede ver que en los parámetros ,, ELEGIR TAMAÑO DE LOTE , LOTE MAX , ELEGIR TIEMPO , COMENTARIO Y OTROS . SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE 3 MINUTOS CADA
MM Trade Assist
Money Mint LLC
Utilidades
La asistencia comercial MoneyMint es un cambio de juego para los comerciantes. Este panel de control todo en uno coloca el poder del comercio profesional a su alcance, lo que le permite llevar su comercio al siguiente nivel. Con su diseño intuitivo y su funcionalidad rica en características, la asistencia comercial MoneyMint simplifica las complejidades de la entrada y salida del pedido y le brinda la ventaja que necesita para tener éxito. Ya sea que sea un comerciante experimentado o que acaba
Avoid SWAP fees EA MT4 10
Hong Zhen Zou
Utilidades
Evite las comisiones SWAP EA MT4 Esta versión sólo admite órdenes con un recuento de transacciones de <10. Si el recuento de transacciones de una sola orden es>10, por favor suscríbase a una versión superior Este EA no es activamente rentable, sino que sólo utiliza el tiempo de negociación para aumentar la frecuencia de negociación y lograr el objetivo de ahorrar las tasas de swap. Principio de funcionamiento: Este EA generará MQL4 Experts Orderhis antes de la fecha límite de negociación del dí
Stormtrooper EA
Wei Xiang Huang
Utilidades
Stormtrooper EA algoritmo de negociación basado en las características de la moneda. La estrategia de Stormtrooper combina un algoritmo de trading con resistencias y soportes por encima y por debajo de las Bandas de Bollinger, así como la volatilidad del mercado, y los niveles de cierre del timeframe. Se recomienda operar con las divisas AUDCAD o NZDCAD , lo probé con $2000 y apalancamiento 1:500, revise la cuenta real a continuación y los resultados demostraron que Stormtrooper es extremadame
Porsaj Sentiment of Traders
Jan Bungeroth
Utilidades
Nota: Después de la instalación, por favor vaya a Herramientas>Opciones>Consejeros Expertos y añada https://porsaj.com a 'Permitir WebRequest para la URL listada'. ¿Sigue habiendo problemas? Por favor, compruebe su conexión a Internet. El sentimiento es un indicador vital que proporciona a los operadores e inversores información valiosa sobre sus percepciones del mercado y de la economía en general. Sirve como reflejo de sus perspectivas, emociones y expectativas colectivas con respecto a los
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilidades
Nota: Después de la instalación, por favor vaya a Herramientas>Opciones>Consejeros Expertos y añada https://porsaj.com a 'Permitir WebRequest para la URL listada'. ¿Sigue habiendo problemas? Por favor, compruebe su conexión a Internet. Un calendario económico en el contexto del mercado de divisas se refiere a una herramienta o recurso que proporciona información sobre los próximos eventos económicos, indicadores y publicaciones de datos que potencialmente pueden afectar a los mercados financi
FTMO Sniper 4
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
Dedicado a FTMO y otras Empresas de Objeto Retos 2020-2024 Comercie sólo con EMPRESAS DE APOYO BUENAS y verificadas Parámetros por defecto para el Desafío $100,000 Mejores resultados en ORO y US100 Utilice cualquier marco temporal Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de US HIGH NEWS, reapertura 2 minutos después Cierre todas las operaciones y Auto-trading antes de fin de semana a las 12:00 GMT + 3 Viernes Horario recomendado para operar 09:00-21:00 GMT+3 Para Prop Firms DEBE utili
Porsaj Signal
Jan Bungeroth
Utilidades
Ofrecemos: - Cada día señales en EURUSD, XAUUSD (Oro), XAGUSD, GBPUSD, CADJPY, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, AUDNZD, NZDUSD, USDCAD, ... - Ofrecemos señales evaluadas y se puede ver las señales con el rango de los proveedores de señales en función de su historia Nota: Después de la instalación, por favor vaya a Herramientas>Opciones>Asesores Expertos y añada https://porsaj.com a 'Permitir WebRequest para la URL listada'. ¿Sigue habiendo problemas? Por favor, compruebe su conexión a Internet. Más ex
MK Trade Helper
Mikhail Kulagin
Utilidades
Un asistente excelente para quienes gestionan sus riesgos de forma competente. Este asistente es sencillamente insustituible si siempre debe tener un riesgo fijo en una operación. Ayuda a calcular automáticamente el lote en función de su riesgo. Ahora no tiene que preocuparse de cuál será su Stoploss, el riesgo siempre será el mismo. Calcula el volumen de operaciones tanto para órdenes de mercado como para órdenes pendientes. Interfaz fácil de usar e intuitiva, así como algunas funciones adicion
Otros productos de este autor
Fibo AUTO Pro MT4
Wei Bang Wu
Indicadores
Fibo AUTO Pro: Redefiniendo el Análisis Fibonacci - Más Inteligente, Más Intuitivo, Más Eficiente Visión general del producto Fibo AUTO Pro es un indicador de análisis técnico de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores modernos. Basado en la teoría clásica del retroceso de Fibonacci, ha sido ampliamente mejorado con inteligencia para abordar los puntos débiles de las herramientas de dibujo tradicionales en términos de eficiencia, visualización y precisión. Fibo AUTO Pro
Fibo Trading Assistant MT5
Wei Bang Wu
Utilidades
[ Sobre cuestiones de inversión] Pregunta 1 : Cuando surgen oportunidades de mercado, la mayoría de los inversores tienden a colocar órdenes frenéticamente. Sin embargo, al colocar órdenes de forma tan frenética, no tiene forma de saber si será liquidado. La única referencia es el coeficiente de margen, pero este coeficiente no puede determinar con exactitud si será liquidado. Si la cantidad del pedido es grande o la cantidad del pedido del producto es aún mayor, no puede calcular la pérdida
Fibo AUTO Pro MT5
Wei Bang Wu
Indicadores
Fibo AUTO Pro: Redefiniendo el Análisis Fibonacci - Más Inteligente, Más Intuitivo, Más Eficiente Visión general del producto Fibo AUTO Pro es un indicador de análisis técnico de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores modernos. Basado en la teoría clásica del retroceso de Fibonacci, ha sido ampliamente mejorado con inteligencia para abordar los puntos débiles de las herramientas de dibujo tradicionales en términos de eficiencia, visualización y precisión. Fibo AUTO Pro
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario