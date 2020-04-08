Fibo AUTO Pro MT5

Fibo AUTO Pro: Redefiniendo el Análisis Fibonacci - Más Inteligente, Más Intuitivo, Más Eficiente
Visión general del producto

Fibo AUTO Pro es un indicador de análisis técnico de nivel profesional diseñado específicamente para los operadores modernos. Basado en la teoría clásica del retroceso de Fibonacci, ha sido ampliamente mejorado con inteligencia para abordar los puntos débiles de las herramientas de dibujo tradicionales en términos de eficiencia, visualización y precisión. Fibo AUTO Pro no es simplemente una herramienta de trazado de líneas; es su socio inteligente para identificar los niveles clave del mercado y formular estrategias de negociación precisas.

Explicación detallada de las funciones principales

Máxima flexibilidad en la configuración personalizada

Personalice los niveles clave del agua: Ya no está limitado por las relaciones de Fibonacci predeterminadas. Puede añadir (como 0,886, 0,906), eliminar o modificar fácilmente cualquier línea de retroceso y de extensión de acuerdo con su propia estrategia de negociación, y crear una plantilla de análisis completamente personalizada para usted.

Personalización del estilo visual: Admite el ajuste independiente del color, el tipo de línea y el grosor de cada línea horizontal, lo que permite que los niveles de soporte y resistencia más importantes (como el núcleo 0,618) destaquen en el gráfico.

Sistema inteligente de visión multicolor

Coloreado automático de zonas: Fibo AUTO Pro asigna automáticamente colores distintos y armoniosos a los diferentes niveles de Fibonacci (como 0,382, 0,5, 0,618, 0,786). Esta codificación visual le permite identificar al instante los diferentes niveles de precios en cualquier marco temporal, mejorando significativamente la legibilidad de la información multidimensional del gráfico.

Visualización directa del precio

Diga adiós a los rondines y los cálculos: Cada línea de retroceso de Fibonacci está marcada directa y claramente con su valor de precio preciso correspondiente. Esto elimina la necesidad de rondar manualmente o calcular mentalmente, lo que le permite obtener rápidamente información clave durante el análisis y centrarse en la toma de decisiones en sí, mejorando significativamente la fluidez de su análisis.

Bloque de color resaltado de la zona objetivo

Actualización cognitiva de "Línea" a "Zona Entendemos que las reacciones del mercado cerca de los niveles clave son a menudo una "zona" en lugar de una "línea fina". Fibo AUTO Pro le permite añadir bloques de resalte semitransparentes con rangos superiores e inferiores a los niveles clave de agua (como niveles de retroceso, niveles objetivo de expansión). Esto marca visualmente posibles "zonas de concentración de compra" o "zonas de presión de venta", ayudándole a establecer órdenes de entrada y rangos de stop-loss de forma más razonable, y haciendo más precisa la gestión del riesgo.

Gestión eficaz con un solo clic

Mantenga limpio el gráfico: Después de repetidos análisis de mercado, un gran número de dibujos pueden acumularse fácilmente en el gráfico, llevando a confusión. Fibo AUTO Pro ofrece una potente función de "limpieza con un clic" que puede eliminar al instante todos los dibujos de Fibonacci relacionados, lo que le permite iniciar una nueva ronda de análisis en un gráfico limpio en cualquier momento y mantener la mente clara y centrada.

¿Por qué elegir Fibo AUTO Pro ?

Diseñado para operadores profesionales: Comprenda en profundidad el flujo de trabajo de la negociación profesional, con cada función que aborda directamente los puntos de dolor.

Aumente la velocidad de toma de decisiones y la confianza: A través de la visualización inteligente, la información compleja se presenta de forma sencilla, lo que le permite tomar decisiones de negociación más rápido y con mayor precisión.

Libere sus manos y céntrese en pensar: La automatización de los engorrosos pasos de dibujo, cálculo y gestión le permite dedicar más energía al análisis estratégico.

Experimente Fibo AUTO Pro inmediatamente y sienta el salto de las herramientas tradicionales a un sistema de análisis inteligente, llevando su análisis de operaciones a un nivel completamente nuevo.
