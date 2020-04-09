ConfluenceHunter

ConfluenceHunter le ayuda a detectar confluencias en el gráfico.

Determine la estructura del mercado, encuentre el mejor precio, le ayuda a calcular lotes y niveles de negociación, muestra datos de precios

¡TODO DE UN VISTAZO!

Le ahorra tiempo haciendo análisis MTF (Multi-timeframe). ¡ConfluenceHunter lo hace por usted!

¡Todo lo que te queda por hacer es tomar esa operación y tomar tus ganancias!

Productos recomendados
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
FREE
Nexus Pivot Points
Mohammed Kaddour
Indicadores
Los puntos pivote son utilizados por los operadores de Forex para encontrar niveles de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior. Hay varias maneras de calcular los puntos pivote, incluyendo el promedio de la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre del precio del gráfico del día anterior. Los operadores de Forex utilizan una combinación de puntos pivote con medias móviles para encontrar oportunidades de negociación en los mercados de divisas. Los puntos pivote
FREE
Pivot Points Levels
Fillipe Dos Santos
Indicadores
Puntos de giro Niveles Descripción El indicador Pivot Points Levels es una herramienta avanzada y completa para el análisis técnico basada en niveles de soporte y resistencia calculados a partir de puntos pivote. Este indicador gratuito combina 6 métodos de cálculo diferentes con soporte para múltiples marcos temporales, ofreciendo una solución robusta para identificar áreas clave de reversión y continuación de precios. Características principales 6 métodos de cálculo : Tradicional, Fibonacci, W
FREE
ClickDrag MT5 Drawing and moving objects
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Utilidades
ClickDrag dibuja líneas y mueve objetos en el gráfico fácilmente. Haga clic y luego arrastre para empezar a dibujar una línea de tendencia. Moviendo el ratón horizontalmente se dibuja una línea de precio. Moviendo el ratón verticalmente se dibuja una línea de fecha. Las líneas y objetos existentes pueden moverse haciendo clic y arrastrando. Muestra el precio y la diferencia de tiempo entre el punto inicial y el punto final. Después de iniciar Haga clic y arrastre, Agite hacia la izquie
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indicadores
AliPivot Points es un indicador de Meta Trader 5 que le muestra los últimos puntos de pivote. Puede elegir entre marcos de tiempo que van desde 1 minuto a 1 mes. Los métodos de cálculo para los puntos pivote incluyen: Puntos Pivote Clásicos Puntos Pivote Camarilla Puntos Pivote Fibonacci Puntos Pivote Woodie Puede personalizar los colores, el estilo y la anchura de las líneas según sus preferencias. El indicador muestra los valores en la parte derecha del gráfico. Los valores de los Puntos AliPi
FREE
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
Utilidades
Esta utilidad (como asesor) le permite abrir y cerrar posiciones en un par de clics. Panel Orders Easy es una versión Lite del programa Panel Orders. Abrir y cerrar posiciones en él no está disponible. Puede ver la versión completa entre mis otros productos. El panel de control , en forma de objetos gráficos, le permite gestionar órdenes sin la ayuda de programas de terceros. Características del programa : 1. Hay una opción de selección de lote. Ya sea el fijo habitual o un porcentaje del
FREE
DailySessions
Davide Zunino
4.67 (6)
Indicadores
El indicador representa las casillas de las sesiones asiática, europea y americana. Es posible cambiar la hora de cada sesión, como el color. También es posible desactivar la visualización de cada sesión. En parámetros de entrada encontrará variables para modificar en formato hh:mm. En la pestaña Colores se puede cambiar el color de las casillas de cada sesión. Si necesitas alguna implementación ponte en contacto conmigo.
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indicadores
Este indicador es un **Identificador de Zona de Pivote-Confluencia** que se centra exclusivamente en identificar niveles clave de soporte y resistencia donde los grupos de precios se alinean con puntos de pivote clásicos. Esto es lo que hace ## Funciones principales ** Detección de Confluencia de Pivote** : - Sólo muestra las zonas de precios que se alinean con los niveles de puntos de pivote clásicos (R1, R2, R3, S1, S2, S3). - **Excluye el punto pivote principal** - se centra sólo en los ni
FREE
SimSim Control Deal MT5
Aleksandr Tyunev
Utilidades
La utilidad abre operaciones basándose en señales de los indicadores de la serie "SimSim ARROW". Versión para MetaTrader 4 La utilidad funciona exclusivamente en conjunto con los indicadores de la serie " SimSim ARROW ". Cada uno de estos indicadores tiene un parámetro: "Ofertas: Sin ofertas, Comprar y vender, Solo comprar, Solo vender". Si este parámetro se establece en el valor: "Comprar y vender o Solo comprar o Solo vender", las señales de los indicadores se envían a la utilidad a través de
FREE
AC Pivot Panel
Atefe Shoopani
5 (2)
Indicadores
AC Pivot Panel - Su herramienta definitiva para operar con pivotes El Panel Pivote AC es un indicador de puntos pivote potente pero fácil de usar, diseñado para ayudar a los operadores a identificar niveles clave de soporte y resistencia con facilidad. Tanto si es un principiante como un operador experimentado, este indicador simplifica las operaciones con pivotes y mejora su proceso de toma de decisiones. Características principales : Panel de selección interactivo : Ajuste fácilmente la confi
FREE
Renko Maker
Aleksandr Slavskii
5 (1)
Utilidades
Esta es la versión DEMO de Renko Maker PRO desafortunadamente las reglas del mercado no permitieron especificarlo en el título. Por alguna razón el control de mercado prohíbe la palabra DEMO en el título. La versión demo construye barras renko sólo sobre la base de EURUSD a partir de 1000 barras de último minuto. Revolution Renko Maker PRO - Innovador constructor de gráficos renko para MetaTrader 5 . Crea barras renko perfectas con datos de tick y volúmenes reales - ¡ahora con soporte com
FREE
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
Utilidades
Presentando CandleBot - Tu Herramienta Definitiva y Gratuita para Identificar y Operar con Patrones de Velas! Con CandleBot, aprovecha la ventaja en los mercados reconociendo fácilmente señales alcistas y bajistas de engullimiento, estrellas de la mañana y de la tarde, y patrones de martillo. Los patrones de velas, derivados de los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre en un período específico, sirven como representaciones visuales de los movimientos de precios, ayudando a los traders a a
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Utilidades
Los números redondos (o niveles clave) son una estrategia sorprendente. Estos números son fuertes niveles de soporte y resistencia. Lo que hace este indicador es dibujar líneas horizontales en el gráfico para ayudarle a encontrar estos niveles. Configuraciones: Niveles clave en pips - distancia entre las líneas. Color - color de las líneas . Estilo - estilo de las líneas . Ancho - ancho de las líneas. Mostrar en el fondo - dibujar las líneas delante o detrás de las velas. Seleccionable - activar
FREE
Camarilla Swing Trade Indicator
Chayakorn Rakwongthai
Indicadores
Camarilla Swing Trade Indicator es un indicador. Los puntos de soporte y resistencia se calculan a partir del Cierre Alto Bajo del precio de la Semana TF anterior. ¿Qué son los Puntos Pivote de Camarilla? 1.Los Puntos Pivote Camarilla son una versión modificada del clásico Punto Pivote. 2.Camarilla Pivot Points fue lanzado en 1989 por Nick Scott, un exitoso operador de bonos. 3.La idea básica de los Puntos de Pivote de Camarilla es que el precio tiende a volver a su media hasta que deja de hac
FREE
Forex Time Ext
Yuriy Ponyatov
Indicadores
Una versión ampliada del indicador para visualizar los rangos temporales de las principales sesiones bursátiles: Asiática, Europea y Americana. La principal ventaja de este indicador es la construcción automática de un perfil de precios para una sesión de negociación. El indicador tiene la funcionalidad de establecer la hora de inicio y fin de cada sesión de negociación, así como determinar automáticamente la zona horaria del servidor de negociación. Los indicadores incluyen la capacidad de trab
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicadores
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Sistema avanzado de negociación Fibonacci en múltiples marcos temporales PREDICCIÓN INTELIGENTE Y PRONÓSTICO PRECISO La revolucionaria tecnología de p ivote Fibonacci combina los puntos de pivote tradicionales con las extensiones Fibonacci avanzadas, creando una potente herramienta de predicción para operadores profesionales. Nuestro algoritmo detecta de forma inteligente niveles de precios significativos en múltiples marcos temporales, proporcionando zonas de s
FREE
Handy Renko Chart
Handy Ban
Utilidades
Este indicador crea un símbolo personalizado basado en Renko en MetaTrader 5. Los gráficos Renko se construyen utilizando sólo el movimiento del precio, no el tiempo, lo que los hace útiles para analizar tendencias y filtrar el ruido. Características Tamaño de ladrillo personalizable en puntos. Opción de calcular el tamaño del ladrillo usando ATR (adaptativo). Posibilidad de mostrar u ocultar las mechas. Crea y actualiza un símbolo de gráfico Renko personalizado. Abre automáticamente la ventana
FREE
MP Woodie Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
Este indicador es una versión independiente de MP Pivot Levels (All in one) que contiene Woodie Pivots. Los puntos pivote de Woodie se componen de múltiples niveles clave, calculados a partir de puntos de precios pasados, con el fin de enmarcar las operaciones de una manera simplista. Los niveles clave incluyen el propio "pivote" y múltiples niveles de soporte y resistencia (normalmente hasta tres cada uno). Los operadores utilizan estos niveles como guía para los futuros movimientos de los prec
FREE
EMAs Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
5 (2)
Indicadores
Para aquellos traders y estudiantes que siguen al famoso trader brasileño Igor Rodrigues (Mago Trader) aquí están sus famosas 2 EMAs - basadas en ratios Phi - y con un giro: un Área de Relleno , para detectar fácil y visualmente la tendencia correspondiente en el gráfico. Puede activar y desactivar este relleno. Si no conoces a Igor Rodrigues y eres un trader y estudiante brasileño, búscalo en Google... Indicador muy simple y útil. If you are looking also for the MACD -based indicator of this t
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicadores
Este es un indicador de agresión comprador y vendedor que analiza la forma de cada vela y proyecta estos datos en forma de histograma. Hay 4 histogramas en uno. En la parte delantera tenemos dos: Superior - Fuerza del comprador. Inferior - Fuerza vendedora. En el fondo también tenemos dos histogramas, ambos con el mismo color. Miden la fuerza combinada de compradores y vendedores. Estos histogramas pueden ser desactivados en Parámetros de Entrada. También es posible tener el volumen real o tick
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilidades
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4 Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4. Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pant
FREE
Price Ray
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (7)
Utilidades
El indicador Price Ray es una utilidad que mejorará su forma de operar. Principalmente, muestra el precio Bid, Ask o Last como un rayo de línea que se proyecta hasta la vela actual, la última vela visible del gráfico o se extiende a todas las barras de la vela. Las características mejoradas de este indicador proporcionan información en un área en la que usted se centra más, justo al lado de la vela actual. Puede seleccionar el texto que se mostrará por encima o por debajo del rayo de precio. El
FREE
TS Time Remaining
Aurelio Manuel Peral Garcia
Indicadores
TS Time Remaining - Indicador de Cuenta Regresiva para Velas en MetaTrader 5 El TS Time Remaining es un indicador gratuito diseñado para la plataforma MetaTrader 5 que permite a los traders visualizar en tiempo real el tiempo restante de la vela actual. Esta herramienta es especialmente útil para aquellos operadores que trabajan con estrategias basadas en la acción del precio y patrones de velas japonesas, ya que les permite anticiparse al cierre de la vela y tomar decisiones con mayor precisión
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
LT Watermark MT5
Thiago Duarte
4.77 (22)
Utilidades
Este indicador dibuja una marca de agua en el gráfico, con el marco temporal y el nombre del símbolo. Puede cambiarlo todo, incluso añadir una marca de agua adicional. Funciones: Marca de agua del símbolo: Tamaño - tamaño del texto. Fuente - fuente del texto. Color - color del texto. Texto de fondo - marca de agua en primer o segundo plano. Corrección horizontal - corrección x en píxeles. Corrección vertical - corrección y en píxeles. Separador punto X símbolo - qué separará el punto del símbolo
FREE
BoletaMiniPanel
PATRICK ANTONIO MORELO A.
5 (4)
Utilidades
Panel simple con Stop loss (Pérdida), Stop gain (Ganancia) , Trailing stop (TS) y Breakeven (BE-P). Lote es el número de contratos a negociar. Ganancia es el número, en puntos, en que se posicionará el stop gain. Si no quieres poner stop gain, pon 0 (cero) y cuando abras la orden no tendrá este stop. Loss es el número, en puntos, que se colocará el stop loss. Si no quieres poner stop loss, pon 0 (cero) y cuando abras la orden no tendrá ese stop. TS es el número, en puntos, a partir del cual
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicadores
Indicador de Tendencia Fibonacci para MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Nuestro indicador de tendencia Fibonacci traza automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia para que pueda detectar tendencias, retrocesos y oportunidades de ruptura de un vistazo. Características y Ventajas Niveles de Fibonacci automáticos Muestra al instante siete niveles clave de retroceso de Fibonacci basados en los precios más altos y más bajos del periodo de retroce
FREE
Simple lines synchronisation
Fedor Arkhipov
4.63 (8)
Utilidades
Este indicador copia objetos gráficos (líneas verticales, líneas horizontales, etiquetas de texto, fibo y etc.) del gráfico maestro a otros gráficos. Por ejemplo, puede copiar líneas del gráfico GBPUSD con periodo H1 al gráfico GBPUSD con periodo M15. Esto simplifica el análisis técnico. Mostrar etiqueta - mostrar etiqueta en el gráfico maestro, donde se dibujan los objetos gráficos a copiar; Tamaño de fuente - tamaño de fuente de la etiqueta; Tipo de sincronización - tipo de sincronización Copi
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
Otros productos de este autor
Cranberry Expert
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Cranberry Estrategia de ruptura de velas Cada ruptura de vela en el marco temporal superior, comprueba si la primera vela en el marco temporal inferior se alinea con la dirección y el impulso de la ruptura. Utiliza ATR para cálculos dinámicos de niveles de operación y paradas de rastro. Pura acción del precio y rupturas Confirma con el impulso del RSI Para que en cada gran movimiento siempre estés ahí con Cranberry.
FREE
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Restea - Asesor Experto RSI Adaptable a la Volatilidad Restea es un sistema de comercio automatizado que combina confluencias utilizando indicadores MA para la tendencia, la acción del precio para la estructura del mercado, y RSI para el impulso de la tendencia. Los niveles de comercio se calculan automáticamente en base a la volatilidad basada en ATR. Comercia para usted mientras que todavía le da control completo ajustando ajustes Espero que tengas una gran y positiva retroalimentación mientr
Ally
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Ally - Asesor Experto ¡Tu ALLY en seguimiento de tendencias y entradas de retrocesos! Ally mantiene el trading simple determinando tendencias y buscando retrocesos para entradas de francotirador. Indicadores: Average true range - para calcular el nivel de operaciones. Media móvil - para obtener las tendencias Análisis multi-marco de tiempo - Permite el análisis multi-marco de tiempo para mejores algoritmos de negociación y decisiones.
ThePackage
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
ThePackage o TP le ofrece el "paquete" completo cuando se trata de operar con tendencias. ¡Filtra los ruidos del mercado para ofrecerle configuraciones de alta probabilidad y calidad con el fin de garantizarle TPS! Configura automáticamente las operaciones por usted. Niveles de operación realistas que se pueden alcanzar en cualquier estilo de operación que elija (scalping, intradía, swing). Experto flexible y se adaptará a cualquier estilo de negociación. ¡Obtenga su paquete ahora! *Prop firme
BBOrb Range breakout expert
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
BBORB - Experto en ruptura de rango Buy Bias Open Range Breakout El experto que busca cuando se trata de operar con rupturas de rango. Estrategia sólida y probada cuando se trata de rupturas de rango abierto. Sólo compra en largo y mantiene su equilibrio intacto durante un mercado agitado. Con grandes beneficios y factores de recuperación Gran crecimiento compuesto Gran ratio sharpe y beneficios que no dependen de las rachas. ¡Opere con BBORB!
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Smaf (AF Suave) Siga la tendencia del mercado sin la molestia de analizar el gráfico. Simplemente conecte Smaf en el símbolo que desea operar y deje que haga lo suyo. Funciona bien en mercados volátiles y con tendencia. Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo y la distancia de riesgo. Trailing stops implementados en base a la volatilidad actual Cierre automático de posiciones en caso de riesgo (compra y venta gestionada) Relación Riesgo:Recompensa 1:3
ProjectBeans
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Te presento a ProjectBeans. Soy un bot de trading auto-creciente, simplemente plántame en el símbolo que quieres que crezca y déjame hacer el resto. Menos agotador y mantener su cordura con mi drawdowns bajo. Mi estrategia es sólida, robusta y backtested y no te defraudará. Me adaptaré a la estructura del mercado mientras cuido de tu patrimonio, así que ven a hacer crecer tu riqueza conmigo. - ProyectoBeans
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario