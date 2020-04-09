ConfluenceHunter
- Utilidades
- Ivanvielle Bonifacio Dupaya
- Versión: 1.11
- Actualizado: 25 noviembre 2025
ConfluenceHunter le ayuda a detectar confluencias en el gráfico.
Determine la estructura del mercado, encuentre el mejor precio, le ayuda a calcular lotes y niveles de negociación, muestra datos de precios
¡TODO DE UN VISTAZO!
Le ahorra tiempo haciendo análisis MTF (Multi-timeframe). ¡ConfluenceHunter lo hace por usted!
¡Todo lo que te queda por hacer es tomar esa operación y tomar tus ganancias!