El poder del retroceso: ¡Atrapa la tendencia, maximiza tus beneficios!

¿Cansado de perseguir operaciones y quedar atrapado en el ruido del mercado? El indicador Pullback Power es su herramienta esencial para encontrar entradas de alta probabilidad en un mercado en tendencia. No se trata de adivinar; se trata de operar con confianza, sabiendo que tiene un sistema diseñado para confirmar la continuación de la tendencia genuina después de un breve retroceso.

Este indicador inteligente combina la fiabilidad de los cruces de EMA para establecer la dirección de la tendencia con la confirmación dinámica del impulso estocástico al salir de las zonas de sobrecompra o sobreventa. ¿El resultado? Señales de flecha claras y procesables directamente en su gráfico, ayudándole a capitalizar los movimientos más lucrativos.

Por qué necesita Pullback Power: Beneficios Clave

Opere con confianza: Deje de cuestionar sus entradas. Nuestro sistema filtra los movimientos entrecortados y le avisa sólo cuando el mercado ofrece una entrada confirmada y de alta probabilidad en la dirección de la tendencia principal.

La tendencia es su amiga (¡por fin!): La combinación EMA rápida (16)/Lenta (34) establece la tendencia actual del mercado, asegurando que usted sólo busca señales de Compra en una tendencia alcista y señales de Venta en una tendencia bajista.

Capture las entradas "ocultas": El filtro estocástico apunta específicamente al momento en que un retroceso temporal (un retroceso contra la tendencia) termina y la tendencia principal se reanuda. Esto le permite entrar en un mejor punto de precio, maximizando su beneficio potencial.

Evite malas operaciones con el filtro EMA 200: Tiene la opción de activar el filtro EMA 200 incorporado, el estándar institucional para la tendencia a largo plazo, para asegurarse de que sus señales se alinean con la dirección macro.

Características y parámetros del indicador

Personalice Pullback Power para que se adapte a su estilo de trading específico utilizando estas sencillas entradas:

Configuración de la señal principal

FastEMA (Predeterminado: 16): El periodo para la Media Móvil Exponencial más rápida.

SlowEMA (Predeterminado: 34): El periodo para la Media Móvil Exponencial más lenta.

EstocásticoK (Predeterminado: 12): El periodo %K para el Oscilador Estocástico.

EstocásticoD (Por defecto: 3): El periodo %D para el oscilador estocástico.

StochasticSlowing (Predeterminado: 3): El periodo de desaceleración para el oscilador estocástico.

Configuración del filtro de tendencia

UseEMAFilter (Predeterminado: Verdadero): Activa/Desactiva el filtro de tendencia a largo plazo.

EMAPeriod (Predeterminado: 200): El período para el filtro de tendencia a largo plazo EMA.

EMAAppliedPrice (Predeterminado: PRICE_CLOSE): El tipo de precio utilizado para el cálculo del filtro EMA.

Notificación y visualización

EnableNotify (Por defecto: True): Interruptor global para todos los tipos de alerta.

SendAlert (Por defecto: True): Activa las alertas emergentes en MT4.

SendApp (Por defecto: True): Habilita las notificaciones push a su aplicación móvil MT4. 2

SendEmail (Por defecto: Falso): Habilita las notificaciones por correo electrónico.

AlertDelaySeconds (Predeterminado: 60): Evita las alertas de spam estableciendo un retardo mínimo entre las nuevas señales.

ArrowOffset (Por defecto: 10): Ajusta la distancia vertical de la flecha desde el máximo o mínimo de la vela.

Desplazamiento (Predeterminado: 0): Desplaza el gráfico del indicador a una barra diferente (normalmente a la izquierda o a la derecha).

🚀 No espere al próximo gran movimiento: ¡prepárese para él!

Pullback Power le da una ventaja estratégica al confirmar la intención del mercado después de un retroceso poco profundo. Es limpio, eficaz y está diseñado para facilitarle la vida en el trading.

Descargue Pullback Power ahora y empiece a transformar el ruido del mercado en oportunidades de inversión de alta calidad.

Potencie su toma de decisiones:

Para obtener los máximos resultados y un análisis completo del mercado, le recomendamos que utilice Pullback Power junto con estos potentes indicadores auxiliares:

