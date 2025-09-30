Cool Martingale Pro EA
- Utilidades
- Truong Ve Quyen
- Versión: 2.0
- Actualizado: 8 enero 2026
- Activaciones: 5
Cool Martingale EA - Cobertura inteligente y Auto Trading
Cool Martingale EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para el comercio continuo en el símbolo gráfico adjunto (por ejemplo, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY).
El EA implementa una estrategia Martingale de cobertura inteligente con entradas flexibles, protección de márgenes y un panel de control en el gráfico para realizar ajustes en tiempo real.
Características principales
-
Cobertura automática de compra/venta con multiplicador Martingala.
-
Parámetros totalmente personalizables: tamaño del lote, distancia de la brecha, multiplicador, puntos TP, horas de negociación y más
-
Early Take Profit y sistema de promediación para un bloqueo de beneficios más rápido
-
Protección de márgenes y control del drawdown
-
Notificaciones de Telegram para estar al día en cualquier lugar
-
Panel en el gráfico para una cómoda monitorización y edición de parámetros
Cómo funciona
-
Simplemente conecte el EA al gráfico de su símbolo de negociación preferido
-
El EA gestionará las órdenes de compra/venta de acuerdo con los ajustes configurados
-
Funciona mejor en instrumentos de alta liquidez como XAUUSD (Oro) y los principales pares de Forex
Planes de Alquiler
-
$100 / 1 mes
-
250 $ / 3 meses
-
500 $ / 6 meses
-
900 $ / 12 meses
Cool Martingale EA está diseñado para los comerciantes que prefieren resultados consistentes con riesgo controlado.
Por favor pruebe en demo antes de operar en vivo y ajuste las entradas de acuerdo a su balance y apetito de riesgo.