Cool Martingale Pro EA

Cool Martingale EA - Cobertura inteligente y Auto Trading

Cool Martingale EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para el comercio continuo en el símbolo gráfico adjunto (por ejemplo, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY).

El EA implementa una estrategia Martingale de cobertura inteligente con entradas flexibles, protección de márgenes y un panel de control en el gráfico para realizar ajustes en tiempo real.

Características principales

Cobertura automática de compra/venta con multiplicador Martingala.

Parámetros totalmente personalizables: tamaño del lote, distancia de la brecha, multiplicador, puntos TP, horas de negociación y más

Early Take Profit y sistema de promediación para un bloqueo de beneficios más rápido

Protección de márgenes y control del drawdown

Notificaciones de Telegram para estar al día en cualquier lugar

Panel en el gráfico para una cómoda monitorización y edición de parámetros

Cómo funciona

Simplemente conecte el EA al gráfico de su símbolo de negociación preferido

El EA gestionará las órdenes de compra/venta de acuerdo con los ajustes configurados

Funciona mejor en instrumentos de alta liquidez como XAUUSD (Oro) y los principales pares de Forex

Planes de Alquiler

$100 / 1 mes

250 $ / 3 meses

500 $ / 6 meses

900 $ / 12 meses

Cool Martingale EA está diseñado para los comerciantes que prefieren resultados consistentes con riesgo controlado.

Por favor pruebe en demo antes de operar en vivo y ajuste las entradas de acuerdo a su balance y apetito de riesgo.