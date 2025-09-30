Cool Martingale Pro EA

Cool Martingale EA – 智能对冲与自动交易

Cool Martingale EA 是一款高级智能交易系统 (EA)，可在所附图表品种上自动运行（例如：XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY）。

该EA采用智能对冲马丁格尔策略，支持灵活的输入参数、保证金保护，并内置图表控制面板，方便实时调整。

🔹 主要功能

自动买卖对冲，支持马丁格尔加仓倍数

参数完全可调：手数、间隔点数、倍数、止盈点数、交易时间等

支持提前止盈 (Early TP) 与均价系统，加快获利

保证金保护与回撤控制，降低风险

支持 Telegram 通知，随时掌握账户情况

图表面板操作，实时监控与修改参数

🔹 使用方法

将 EA 附加到您希望交易的图表品种上

EA 将根据您设置的参数自动管理买卖订单

在高流动性品种上表现最佳，例如黄金 (XAUUSD) 以及主要外汇货币对

🔹 租赁计划

$100 / 1 个月

$250 / 3 个月

$500 / 6 个月

$900 / 12 个月

Cool Martingale EA 适合追求稳定收益并注重风险控制的交易者。

建议先在模拟账户测试，再根据账户资金与风险偏好进行参数调整。