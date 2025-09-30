Cool Martingale Pro EA

Cool Martingale EA – 智能对冲与自动交易

Cool Martingale EA 是一款高级智能交易系统 (EA)，可在所附图表品种上自动运行（例如：XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY）。
该EA采用智能对冲马丁格尔策略，支持灵活的输入参数、保证金保护，并内置图表控制面板，方便实时调整。

🔹 主要功能

  • 自动买卖对冲，支持马丁格尔加仓倍数

  • 参数完全可调：手数、间隔点数、倍数、止盈点数、交易时间等

  • 支持提前止盈 (Early TP) 与均价系统，加快获利

  • 保证金保护与回撤控制，降低风险

  • 支持 Telegram 通知，随时掌握账户情况

  • 图表面板操作，实时监控与修改参数

🔹 使用方法

  • 将 EA 附加到您希望交易的图表品种上

  • EA 将根据您设置的参数自动管理买卖订单

  • 在高流动性品种上表现最佳，例如黄金 (XAUUSD) 以及主要外汇货币对

🔹 租赁计划

  • $100 / 1 个月

  • $250 / 3 个月

  • $500 / 6 个月

  • $900 / 12 个月

Cool Martingale EA 适合追求稳定收益并注重风险控制的交易者。
建议先在模拟账户测试，再根据账户资金与风险偏好进行参数调整。


推荐产品
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
专家
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
专家
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
Gold trading manager
Chak Fung Chan
专家
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
专家
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
专家
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Yugen MT5
Lin Lin Ma
专家
Yugen 是为 MetaTrader 5 设计的 多品种趋势类 专家顾问， 它能同时针对 7 个品种进行交易 ， 策略通过分析不同品种的状态和 OCO 系统共同提供精准的入场点。并追随趋势进行交易， 配有自适应保护 功能 ，根据当前 行情实时 调整获利了结水平 ，提供优秀的盈亏比交易，并且 Yugen 对 每个品种 只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以严格的 管理 风险 ， 避免造成重大损失。 设置信息 :    货币对 : 支持 XAUUSD 、 GBPUSD 、 EURUSD 、 USDJPY 、 BTCUSD 、 NAS100 、 US500    时间范围 : M30 或 4H    入金：最低 500USD    杠杆： 1 ： 100 至 1 ： 1000    账户：兼容绝大部分交易商（建议使用低点差账户） 为什么选择 Yugen ？    1.   多品种交易的胜率接近 80% ，盈利因子大于 2.1 ，夏普比率高达 11.3 。    2.   无马丁格尔，无网格，是一个稳定高效的突破策略，避免使用高风险仓位管理策略    3.   无造假，无拟合，只追求高效的
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
专家
“两位专家顾问，一个价格：助您成功！”布伦特石油倒卖专家 + 布伦特石油波动专家合二为一的 EA 交易    Live signal 此价格是促销期间的临时价格，很快就会上调 最终价格：5000 美元 目前价格仅剩1份，明天涨价，下一个价格是 -->> 1120 $ 欢迎来到布伦特石油 布伦特石油专家顾问是一家实力雄厚的公司，旨在精准、敏捷地掌控波动的能源市场。布伦特石油不仅仅是一个系统；它也是一个系统。它是您的战略合作伙伴，旨在部署适应市场脉动的胜利战略。 无论您是想通过倒卖技术利用快速的市场波动，还是喜欢谨慎的波动交易方法，布伦特石油都能满足您的需求。其先进的算法分析市场趋势来执行旨在最大化收益和最小化风险的交易。 主要特征： 高级策略实施：在倒卖、波动和其他定制策略之间无缝切换。 市场适应性：在布伦特石油市场的动态交易环境中蓬勃发展。 用户友好的界面：即使对于交易机器人的新手来说，也易于设置。 风险管理协议：内置安全检查以保护您的投资。 通过布伦特石油提升您的交易游戏**——技术与策略相结合，助您交易成功。准备好体验未来的交易，专为追求卓越和性能的交易者而设计。在*
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
专家
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
RamonXZ
Natalia Nikolova
专家
The “RamonX” Expert Advisor is designed to automate trading based on a simple and reliable strategy of crossing two moving averages (Moving Averages). This approach is widely used by traders to identify trends in the market and find entry and exit points. Functionality: 1. Basic strategy:    - The Expert Advisor analyzes the crossovers of two moving averages (fast and slow) on the selected timeframe.     - Trade opening:      - Buy: occurs when the fast moving average crosses the slow moving a
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
专家
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
OborPawaiV75Net
Suharmoko
专家
This EA not designed running yearly, just test monthly with BEP target, need your analytical skills for best time to start this EA not in random condition. OborPawaiV75Net Ea is for Netting Account, this is another version oborpawai75 use for netting. start with 0.01 lot with Recommended 1000 or more deposit, Recommended only with target profit, use on your best moment on best your analytic skill, this bot not work in random moment. This Ea not tested in real account, but if this bot useful for
The star AI eurusd
Encho Enev
专家
The Star AI EURUSD – Precision Expert Advisor Powered by GPT I proudly present The Star AI EURUSD , my latest Expert Advisor, developed through in-depth analysis and artificial intelligence integration. This EA is specifically designed for the EURUSD, EURGBP, EURCHF, currency pair, ensuring hi gh performance in complex decision-making by leveraging the power of GPT-based forecasting and risk assessment. Built for serious traders who demand institutional-grade AI. Direct access to advanced model
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Green Hawk
Rashed Samir
专家
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Strong mt5
Andriy Sydoruk
2 (1)
专家
Strong: A Powerful Forex Bot for Multi-Currency Trading Strong is an automated tool for trading on the Forex market, utilizing modern technologies and algorithms. It is designed for traders who aim to improve the efficiency of their trading and reduce risks in a constantly changing market. Key Features of Strong Multi-Profile Trading: Strong supports a wide range of currency pairs, including both major and exotic assets. This allows traders to diversify their portfolios and adapt strategies to
Gold Momentum Master
Norapan Tonphim
实用工具
Gold Momentum Master  Professional Scalping EA for XAUUSD (M1) Overview Gold Momentum Master  is a professional Expert Advisor (EA) developed specifically for XAUUSD (Gold) trading. The system is designed to operate on the M1 timeframe , focusing on short-term momentum-based scalping trades. The core objective of this EA is controlled, rule-based execution with strict risk management — not aggressive or uncontrolled trading. Strategy Concept The strategy combines momentum detection with volatil
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
专家
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Gold Surge AI
Dominic Dufort
专家
Gold Surge AI – Buy-Only EA for XAU/USD OPTIMIZATION MADE FOR THE  VTMARKETS BROKER!!! Precision auto-trading with trend logic, hybrid stop loss and intelligent risk management Launch Price: 149 USD (for a limited time) What is Gold Surge AI? Gold Surge AI is a fully automated Buy-Only Expert Advisor designed specifically for XAU/USD on MetaTrader 5. It trades bullish momentum using a multi-timeframe strategy and conservative risk logic suitable for prop firm trading and long-term consistency.
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
专家
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
专家
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Robo Forex Aura BTC EA
Tiago Junior Moreira Ramos
专家
BTC AURA – 智能 MT5 機器人 BTC AURA 是一款先進的交易系統，專為自動化 BTCUSD 操作而設計，採用 反向馬丁格爾策略 並具備智能調整。 該機器人利用市場突破與反轉，戰略性地管理進場與手數大小，並搭配時間過濾器、星期控制以及可視化面板。 透過它，您可以自動參與比特幣的波動，無需人工干預，並保持完整的保護： 止損 (Stop Loss)、止盈 (Take Profit) 與最大回撤 (MaxDD%) 。 價格與授權 無限使用： 598 USD 租用 1 個月： 79 USD 租用 3 個月： 199 USD 租用 6 個月： 319 USD 租用 1 年： 449 USD 系統需求 最低入金：每 0.01 手需 2000 USD 平台： MetaTrader 5 建議交易對： BTCUSD 週期： H1 建議槓桿： 1:100 ~ 1:500 相容帳戶類型： Raw、Standard、Premium、ECN、Cent、Micro 建議於 VPS 24/7 運行 主要功能 智能 反向馬丁格爾策略 狙擊手 (Sniper) 過濾器 ：可設定特定 K
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
专家
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Metool Trading
Tran Van Luc
专家
Trading algorithm : Place virtual orders. After reaching a certain number of virtual orders, a real order will be placed. The total profit of the buy or sell order chain will be closed together. Default parameters work best for the AUDCAD currency pair, please only use default parameters for this currency pair. Volume mode : Please use the default Mode 1. Parameters can be adjusted to suit other currency pairs, this may be risky, you should consider it before using it. See the attached backtest
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
专家
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
专家
悉尼是一种复杂而新颖的算法，使用人工智能与传统的技术分析相结合，预测 英镑兑美元 和 美元兑日元 符号的未来市场走势。该专家顾问利用递归神经网络，特别是长期记忆细胞，利用技术分析指标的数据进行训练。通过这种方法，EA能够学习哪些指标与未来价格走势最相关，并根据这些指标采取行动。此外，LSTM网络特别适用于时间序列分析，因为它们能够考虑短期和长期的历史数据。 注意：这是一个 有限的介绍性报价 ：本EA的 10份拷贝中 只有 1份 将以当前价格出售。下一个价格： 799美元 该EA的价格将稳步上升，以限制使用该系统交易的用户数量。 实时信号: https://www.mql5.com/en/signals/2223419 重要提示： 请在购买产品后直接通过PM与我们联系，以获得更多信息和额外的服务。 机械学 这个专家顾问可以 在没有 马丁格尔、智能恢复、网格交易、平均数或任何其他可能对没有经验的交易者造成重大损失的方法的情况下使用。 每个头寸从一开始就有一个固定的或追踪的止盈和固定的止损。虽然这些值可以改变，但建议保持默认值，因为这些值在长时间的回测中得到了优化。每次最多只能有一个开仓，
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
该产品的买家也购买
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
实用工具
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
实用工具
我自动其商业策略的使用二进制 MT5 和我们 Mt5BridgeBinary 我发送的命令其二进制账户和我名单： 开始使用这种方式容易！ 专家顾问也容易形成、优化和实现抗寒试验； 还在测试中我们可以预测其长期盈利能力，所以我们创造了 Mt5BridgeBinary 连接其最佳战略二进制文件。 特点： 它可以使用很多战略如我所愿。 （专家顾问）。 他不需要额外的程序。 随函附上我方- EA 没有导入的时限。 它可以想象所有的公开行动。 他只需要执行我们 EA 只在一个图形采取所有的订单。 -它不需要复杂的配置，以使我们的就业工作。 输入参数： 电子邮件： 有关其电子邮件帐户的二进制文件。 -标记： 代码访问它生成的二进制来操作。 -数量操作： 该合同价值。 位置警报： 会启用/禁用警报作业时开放。 -小组菲尔斯滕： 它显示所有打开的行动。 注： -期限的合同： 请参阅《资产指数来了解这笔总额中，最小和最大期限的合同。 - Volatile 性质指标不能在德国、法国、西班牙、新加坡、澳大利亚、意大利和卢森堡。
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
实用工具
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
实用工具
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
实用工具
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
实用工具
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Patience is the key. The strategies are based on: - Tendency - Momentum + High Volatility - Dawn Scalper + Support Resistence. Again, patience is the key. No bot is flawless, sometimes it will work seamlessly, sometimes it simply won't.  it's up to you manage its risk and make it a great friend to trade automatically with fantastic strategies. Best regards, Good luck., Pablo Maruk.
FTMO Sniper 7
Vyacheslav Izvarin
实用工具
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special  Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------
TEAB Trading EA Builder
Suresh Kumar
实用工具
Introducing TEAB Builder - The Ultimate MT5 Expert Advisor for Profoundly Profitable and Customizable Trading!     Are you ready to take your trading to the next level? Meet TEAB Builder, an advanced MT5 Expert Advisor designed to provide unparalleled flexibility, high-profit potential, and an array of powerful features to enhance your trading experience. With TEAB Builder, you can effortlessly trade with any indicator signal, allowing you to capitalize on a wide range of trading strategies.  
Chart Walker Analysis Engine
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
实用工具
Chart Walker X Engine | Machine-led instincts Powerful MT5 chart analysis engine equipped with a sophisticated neural network algorithm. This cutting-edge technology enables traders to perform comprehensive chart analysis effortlessly on any financial chart. With its advanced capabilities, Chart Walker streamlines the trading process by providing highly accurate trading entries based on the neural network's insights. Its high-speed calculations ensure swift and efficient analysis, empowering tra
The Wall Street Player master
Lancine Stanislas Traore
实用工具
The Wall Street Player (Master version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and a
The Wall Street Player ultimatum
Lancine Stanislas Traore
实用工具
The Wall Street Player (Ultimatum version). This EA tailored as a Discipline, Money and Risk Management tool is a powerful Trade Station utility designed for Forex, Cryptos, Commodities, Shares, Deriv synthetic pairs and any CFDs Market. It is designed to fit your strategy as a winner, and take your Edge of the market to the NEXT-LEVEL. The only thing to do is to get It on your chart and appreciate the possibilities and chart management abilities it has to offer for realizing that discipline and
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Sabira Reactive
Gounteni Dambe Tchimbiandja
实用工具
IMPORTANT NOTE THIS EA IS NOT FULLY AUTOMATED, IT ONLY TAKES POSITIONS IN ZONES YOU DEFINE IT ASSISTS YOU. SO YOU NEED TO WATCH THE CHART CLOSELY THE MAIN POINT OF THIS EA IS TO FORCE THE TRADER TO RESPECT ENTRY RULES <<CONFIRMATION IS THE KEY>>. SO THE TRADER WILL ONLY LOOK FOR ZONES THE EA WILL LOOK FOR CONFIRMATION CANDLES AND ENTER IF A CONFIRMATION IS FOUND FOR EXAMPLE: If price is in a Bullish zone. Rule, look for buys. If Bullish Candlestick Pattern  or any other bullish candle pattern s
Centage
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
实用工具
Centage: Your Smart Trading Bot for Risk Management. Unlike typical trading bots, Centage prioritizes risk management by incorporating an essential feature: it closes all open trades when your account balance reaches a predefined threshold. This feature makes Centage ideal for traders who want to maintain a disciplined approach and avoid emotional decision-making.  Let Centage be your reliable partner in the world of trading, while safeguarding your investments with smart balance-based exits. Ce
Algorithmic Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
A - Genesis: Redefining Trading Efficiency and Precision Genesis is a cutting-edge trading panel crafted to empower traders with unmatched precision and versatility. Featuring two graphical modes : the Main Window Graph offers a comprehensive view of the market's dynamics,  while the Sub Window Graph provides a focused analysis of specific indicators and patterns. This dual-mode visualization enables traders to switch seamlessly between a macro and micro perspective of the market, ensuring they
Copiador MT5
Luciana Andrea Maggiori
实用工具
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que   únicamente   permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace!   ¡Pero Copiador hace mucho más!     Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS:   Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta e
US SP 500 Scalper Panel
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This Panel is made for US SP 500 stock market indices. It offers an ultimate and complete auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on every situations of the price market. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel. There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when the control are checked. These are
GOLD robot4trade
Vyacheslav Izvarin
实用工具
GOLD robot4trade（FTMO 版）v1.5 由 Robot4Trade.com 提供｜AI 智能增强｜挑战账户全力支持 产品简介 Advanced Forex EA 是一款新一代外汇自动交易系统，专为高性能、稳定性和完全兼容 FTMO、MyForexFunds 等 prop firm 要求而设计。 本 EA 结合了经典可靠的技术指标（如 MA、RSI、ATR）与现代风险控制与资金保护功能，包括每日回撤限制、智能入场逻辑，以及实时数据显示面板，帮助用户随时掌握交易状态。 无论是挑战账户、模拟测试还是实盘资金管理，这款工具都能为您提供一体化的自动交易解决方案。 ️ 策略逻辑 均线交叉入场（快速与慢速 SMA） RSI 滤波：避免在超买/超卖区间入场 基于 ATR 的止损/止盈，动态适应市场波动 固定或按风险比例控制交易手数 阶梯再入逻辑：当价格远离时才加仓，且逐步增加手数 时间过滤器：仅在设定交易时间内执行操作 每日最大亏损保护：防止过度交易，保障挑战账户通过率 可选跟踪止损：基于 ATR 波动设定追踪距离 图表面板：实时显示资金、回撤、持仓等重要信息
Economic Calendar Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trader trading tasks with a trading strategies modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. This Panel is adapted with multicurrency. This application utilizes technical trend indicator as market price trend directional and Oscillator indicator as price Oscillation and volatility. This Panel possesses an automatical Trailing Stop Checker and
Prop Firm Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trading tasks with a trading strategies modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. This Panel is adapted with all FTMO Currencies and is made for FTMO evaluation only on Metatrader 5 Terminal. This Panel offers an   Economic Calendar Strategy   with twenty Countries such as   Europe, United-States, Canada , United-Kingdom, China , France, G
FoxForex Management Smart Version MT5
Mohammad Rashid Aeinimehr
实用工具
Risk management settings Automatic lot size calculation based on risk Open Buy and Sell positions with one click based on settings Open positions graphically (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop) Risk-free open positions Open new trades with TP and SL from previous open trades Close all open trades with one click Setting to close open positions based on Sell or Buy positions Save 50% and 80% of open trades' profit Find supply and demand zones and update them automatically in real-time
Goldusd
Osama Benalhadi
实用工具
Key Fixes Applied Added   #include <Trade/Trade.mqh>   → Required for   CTrade   class. Initialized   CTrade trade   → Needed to execute trades. Fixed array handling for EMA values   → Used   CopyBuffer()   correctly. Normalized SL/TP prices   → Used   NormalizeDouble()   to avoid "invalid stops" errors. Corrected price checks   → Used   iHigh()   &   iLow()   for previous candle. Adjusted point values   → Changed TP/SL to   points   (1 pip = 10 points in 5-digit brokers). How to Test This EA Co
Divergence Sniper EA
Mohammed Lamine Kasmi
实用工具
Divergence Sniper EA Smart Institutional Logic – Without the Noise This is not your typical retail trading bot. Divergence Sniper EA is built on a simple yet powerful concept: price divergence between EURUSD and GBPUSD. It identifies abnormal behavior between these correlated pairs—often signaling hidden institutional activity—and acts with precision when the edge is real. No overtrading. No noise. Just calculated entries. Clean logic based on actual price behavior, not lagging indicators.
GBPUSD indicator
Shoxjaxon Muzaffarov
实用工具
GBPUSD indicator.mq5 – Smart Signal Arrow Indicator Mark.mq5 is a professional-grade, fully autonomous signal indicator designed for serious traders who want visual, consistent trade signals with smart logic and advanced filtering. Built for GBPUSD M15 , it generates Buy , Sell , Buy Stop , and Sell Stop signals using a custom combination of Alligator (Lips) , RSI , DEMA , and DeMarker indicators — and it even writes signal data to a .csv file for automation or external trade management. K
Trade Hub MT5
Oleksii Romanov
实用工具
Trade Hub Expert Advisor (EA) – Description Trade Hub is a centralized risk and trade management Expert Advisor designed to enforce strict control over grid-based trading across multiple charts and symbols. Its primary function is capital protection and disciplined trade execution , achieved through the following key limitations: Global Grid Limiting – Restricts the total number of active grids across all charts where the EA is running. Per-Symbol Order Control – Caps the number of simultane
Bitcoin vs US Dollar panel for Scalping
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This panel is designed for the BTC/USD pair. It offers a comprehensive and fully automated trading solution with optional money management controls. The application is an automated panel that operates in the strategy tester and includes a built-in indicator at the bottom of the interface.   Additional features include Martingale strategy and range sequence detection, which help users anticipate future price movements and receive alerts.   The panel also provides a reverse
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Fundamental and Technical for trading analysis
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to assist trader trading tasks with a trading strategy modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automate trading. This Panel is adapted with multicurrency. This application utilizes technical trend indicator as market price trend directional and Oscillator indicator as price Oscillation and volatility. This Panel possesses an automatical Trailing Stop Checker and an au
EUR Vs US Dollar Panel for Scalping Tools
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This Panel is made for EURUSD pair. It offers an ultimate and complete trading tools with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on every situations of the price market. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel. KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate futu
Fully Spike Escaper Automated Robot
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
INTRODUCTION : This Panel is made to detect the spike presence and escape the time occuring a spike presence and open sell or buy trade transaction automatically after providing  a signal control to operate autonomously the trade. It is a best scalper and a good spike escaper.     There are another functionalities as  Martingale strategy and a deep indicator called DeepMovingAverage , it last is triggered automatically when the control is checked. These are made to help users   to notify and t
筛选:
无评论
回复评论