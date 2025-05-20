GCM Gold EA
- Asesores Expertos
- Ali Eren Ak
- Versión: 1.6
- Actualizado: 5 agosto 2025
- Activaciones: 5
MINERÍA DE CAPTURA DE ORO (GCM GOLD EA)
https://www.mql5.com/en/users/alierenak/seller
GCM GOLD EA (Gold Capture Mining) es un algoritmo moderno desarrollado específicamente para el par XAUUSD, que no se centra en indicadores anticuados que fallan en condiciones de mercado siempre cambiantes, sino en modelos matemáticos reales que priorizan la coherencia y la lógica. Este Asesor Experto (EA) combina una profunda dinámica de mercado con avanzados algoritmos de negociación para ofrecer un enfoque de negociación realista y sostenible.
Al aprovechar las estructuras matemáticas, GCM GOLD EA minimiza los errores humanos y maximiza la velocidad de ejecución. Operando exclusivamente en los marcos temporales M5 y M15, captura oportunidades ideales en el volátil mercado del oro, haciéndolo accesible tanto para principiantes como para operadores profesionales.
El EA Gold Capture Mining coloca órdenes pendientes analizando zonas de alto volumen y niveles de soporte/resistencia algorítmicos, y luego ejecuta operaciones precisas y rápidas.
Nota importante: Todas las pruebas retrospectivas mostradas se basan en datos reales de cuentas reales. No se han utilizado datos demo, ya que las cuentas demo pueden producir resultados engañosos debido a la inestabilidad del flujo de ticks. Para realizar pruebas precisas, recomendamos encarecidamente utilizar una cuenta real.
- Estrategia centrada en el oro: Personalizada para XAUUSD para alinearse con su comportamiento volátil.
- Algoritmo matemático: Ejecuta operaciones con velocidad y precisión reduciendo los errores humanos.
- Negociación consistente: Abre operaciones casi a diario. En días de bajo volumen, las órdenes pendientes pueden expirar para evitar la manipulación del mercado.
- Gestión dinámica de lotes: Ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo.
- Diseño sostenible: Se centra en el éxito a largo plazo: no es excesivamente agresivo, sino equilibrado.
- Para principiantes: Fácil de usar sin necesidad de configuraciones complejas.
- Filtro horario inteligente: Evita operar durante las horas inestables y se centra sólo en las estructuras óptimas.
|
|
|
|
Características principales:
- Estrategia: Algotrading Matemático + Scalping Dinámico + Filtro de Tiempo
- Tipo de Operación: Totalmente Automatizado | Incluye Stop Loss & Take Profit & Recovey
- Filtro de Ejecución: Evita los periodos de alta volatilidad mediante un filtro temporal incorporado
- Gestión del riesgo: Ajuste automático del lote (Verdadero o Falso)
- Configuración automática: Funciona al instante con la configuración predeterminada; sólo tiene que introducir su saldo y el tamaño del lote
Configuración recomendada :
- Brokers: IC Markets (Raw, tipo ECN con spread bajo y ejecución rápida)
- VPS : Muy recomendable, especialmente con baja latencia para un mejor rendimiento
* Si usted tiene alguna pregunta o necesita un archivo de configuración, por favor póngase en contacto con nosotros con DM. ¡Estamos a su disposición!
just buy it