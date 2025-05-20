GCM Gold EA

3.67

MINERÍA DE CAPTURA DE ORO (GCM GOLD EA)

https://www.mql5.com/en/users/alierenak/seller

GCM GOLD EA (Gold Capture Mining) es un algoritmo moderno desarrollado específicamente para el par XAUUSD, que no se centra en indicadores anticuados que fallan en condiciones de mercado siempre cambiantes, sino en modelos matemáticos reales que priorizan la coherencia y la lógica. Este Asesor Experto (EA) combina una profunda dinámica de mercado con avanzados algoritmos de negociación para ofrecer un enfoque de negociación realista y sostenible.

Al aprovechar las estructuras matemáticas, GCM GOLD EA minimiza los errores humanos y maximiza la velocidad de ejecución. Operando exclusivamente en los marcos temporales M5 y M15, captura oportunidades ideales en el volátil mercado del oro, haciéndolo accesible tanto para principiantes como para operadores profesionales.

El EA Gold Capture Mining coloca órdenes pendientes analizando zonas de alto volumen y niveles de soporte/resistencia algorítmicos, y luego ejecuta operaciones precisas y rápidas.

Nota importante: Todas las pruebas retrospectivas mostradas se basan en datos reales de cuentas reales. No se han utilizado datos demo, ya que las cuentas demo pueden producir resultados engañosos debido a la inestabilidad del flujo de ticks. Para realizar pruebas precisas, recomendamos encarecidamente utilizar una cuenta real.

  • Estrategia centrada en el oro: Personalizada para XAUUSD para alinearse con su comportamiento volátil.
  • Algoritmo matemático: Ejecuta operaciones con velocidad y precisión reduciendo los errores humanos.
  • Negociación consistente: Abre operaciones casi a diario. En días de bajo volumen, las órdenes pendientes pueden expirar para evitar la manipulación del mercado.
  • Gestión dinámica de lotes: Ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo.
  • Diseño sostenible: Se centra en el éxito a largo plazo: no es excesivamente agresivo, sino equilibrado.
  • Para principiantes: Fácil de usar sin necesidad de configuraciones complejas.
  • Filtro horario inteligente: Evita operar durante las horas inestables y se centra sólo en las estructuras óptimas.


DETALLES DEL INSTRUMENTO

  • Símbolo:XAUUSD,GOLD, XAUUSDm,GOLDm,XAUUSD.r,XAUUSD+,XAUUSD.cy,XAUUSD.lmx,GOLD#
  • Plazos: Sólo M15


REQUISITOS DE LA CUENTA

  • Tipo de cuenta: Cobertura
  • Spread: Se requieren brokers con spread bajo
  • Depósito mínimo: $500

Características principales:

  • Estrategia: Algotrading Matemático + Scalping Dinámico + Filtro de Tiempo
  • Tipo de Operación: Totalmente Automatizado | Incluye Stop Loss & Take Profit & Recovey
  • Filtro de Ejecución: Evita los periodos de alta volatilidad mediante un filtro temporal incorporado
  • Gestión del riesgo: Ajuste automático del lote (Verdadero o Falso)
  • Configuración automática: Funciona al instante con la configuración predeterminada; sólo tiene que introducir su saldo y el tamaño del lote

Configuración recomendada :

  • Brokers: IC Markets (Raw, tipo ECN con spread bajo y ejecución rápida)
  • VPS : Muy recomendable, especialmente con baja latencia para un mejor rendimiento


* Si usted tiene alguna pregunta o necesita un archivo de configuración, por favor póngase en contacto con nosotros con DM. ¡Estamos a su disposición!












Comentarios 5
Mathilda Mathilda
41
Mathilda Mathilda 2025.07.02 08:51 
 

just buy it

Lamax888
112
Lamax888 2025.07.26 18:22 
 

I purchased the EA two weeks ago and it's working well so far, although it doesn't always close trades in the best possible way, but it's always profitable, as in the back tests. On two occasions, while sitting in front of my computer, I manually closed two accounts, while the EA automatically closed two others. I'm not denying that the profits were higher in the two manually closed accounts. I'll update my feedback in the coming weeks.

Productos recomendados
GoldenTouch
Martin Slacka
4.38 (8)
Asesores Expertos
Las múltiples estrategias basadas en diferentes reglas traen más estabilidad en el rendimiento. Este Asesor Experto de hecho 7 estrategias, la mayoría de las estrategias se basan en la tendencia porque hay alta predicción a largo plazo que el precio del oro va a subir en los próximos years.For comerciantes más experimentados es muy recomendable utilizar Smart Money Concepto para una mejor y más rentable de salida Indicadores de entrada utilizados-William rangos por ciento, medias móviles (EMA, S
FREE
Quantum5
Tian Yu Li
4 (25)
Asesores Expertos
Quantum es un EA de alta frecuencia con un riesgo relativamente bajo. Realiza decenas de operaciones al día, pero por lo general la reducción máxima es inferior al 15%. Versión MT5 ======== Uso======== : Símbolo: Cualquier par principal Marco temporal: M15 o superior Lotes recomendados: 0.01 por 2000 USD Nota: La estrategia de rejilla es siempre con un cierto riesgo debido a los lotes de riesgo acumulado increasely. pero el alto beneficio hace que dicha estrategia sigue siendo popular no im
FREE
Whoosh MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
WHOOSH – Asesor Experto Inteligente Heiken Ashi Grid Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/142798 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/142799 WHOOSH es un Asesor Experto (EA) inteligente, basado en Heiken Ashi multi-temporal, diseñado para captar rápidamente el impulso del mercado, gestionar posiciones dinámicamente y proteger las cuentas con una gestión integral del riesgo. Este EA combina la potencia del filtrado de tendencias, el control de promedios de grid y
Best Quantum DCA Trader
Manh Toan Do
Asesores Expertos
Quantum DCA Trader es una potente herramienta de trading automatizada para MetaTrader 5 (MT5), diseñada para gestionar las operaciones de forma eficiente centrándose en estrategias de Dollar Cost Averaging (DCA), control de riesgos y optimización del rendimiento. Construido sobre algoritmos avanzados, combina mecanismos de auto-entrada, grid trading, trailing stops y filtros de noticias para adaptarse a los mercados volátiles mientras protege su capital. El EA admite órdenes automatizadas y manu
FREE
TimeRangeBreakOut EA
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
TimeRangeBreakout EA - esta es una estrategia REAL de day trading. No utiliza ninguna martingala o funciones de cuadrícula y se basa en un concepto lógico. El Asesor Experto TimeRangeBreakout se puede utilizar para operar dentro de rangos de tiempo. El mercado a menudo encuentra su dirección dentro de ciertas horas y, después de romper el rango, se mueve a lo largo de esa tendencia. Este asesor experto está diseñado para operar en la dirección de esa tendencia después de una ruptura dentro del
Nephila5
Tian Yu Li
4.77 (22)
Asesores Expertos
esta es una estrategia semi-auto grid altamente rentable. Versión MT4 ======== Uso======== : Símbolo: Cualquier par principal Marco de tiempo: H1 o superior Lotes recomendados: 0.01 por 1000 USD Nota: La estrategia Grid siempre conlleva cierto riesgo debido a los lotes de riesgo acumulados, pero los altos beneficios hacen que esta estrategia siga siendo popular, independientemente del desarrollo de la industria forex. el comercio semi-auto debe ser la mejor manera de equilibrar el benefici
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Asesores Expertos
AutoFib EA es un asesor experto de vanguardia diseñado para aprovechar el poder de los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para el trading automatizado. Ya sea que sea un novato o un trader experimentado, AutoFib EA potencia su estrategia comercial con precisión y eficiencia. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste la configuración según   los resultados de la prueba. ¿Tienes preguntas? No dudes en   preguntar. Características principales: Trading automatizado:   abra órdenes
FREE
YKL Scalper 8
Ygor Keller Luccas
Asesores Expertos
Escalador YKL Estrategia YKL Scalper - NUEVA VERSIÓN 8.0 Estrategia Moving Average Gap Estrategia La estrategia de este robot se basa en el alejamiento del precio de las medias móviles, utilizando el indicador estándar de medias móviles de MT5. Básicamente, el robot monitoriza la distancia de la media móvil, según la distancia DX introducida por el usuario. Cuando la desviación alcanza la distancia DX, el robot inicia una operación de compra o venta para volver a la media móvil. Si el precio e
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Asesores Expertos
AbacuQuant   le  ofrece la posibilidad de tener en sus manos multiples estrategias en multiples instrumentos con una gran variedad de filtros que permiten segmentar las operaciones y diversificar las estrategias de mil formas, tomese el tiempo necesario para probar y optimizar su propia estrategia, verifique los inputs de AbacuQuant, muy seguramente encontrará lo que necesita, o si lo desea, puede optimizar e iniciar su propia busqueda con los parametros que mejor se adapten a usted, en todo ca
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Asesores Expertos
EA 100% enfocado a GBPUSD en M15. Estrategia DCA con cesta de hasta 5 órdenes, separación por desvío porcentual y cierre por objetivo de cesta. Incluye dos presets : Funding (conservador): pensado para pasar pruebas de fondeo con baja caída de balance. Turbo (agresivo): mismo algoritmo con tamaño de lote y SL de equity más altos para quien busca más velocidad asumiendo más riesgo. ️ Sin indicadores externos ni filtros de noticias (ejecución pura de precio). ️ SL de equity en % del balance (cor
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Asesores Expertos
GBPJPY Asian Breakout EA Estrategia de ruptura asiática | Asesor Experto totalmente automatizado para M5 Sistema de Trading 100% Automático GBPJPY Asian Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar rupturas del rango asiático en el par de divisas GBPJPY , optimizado exclusivamente para el marco temporal M5 (5 minutos) . Combina una lógica precisa de entrada, gestión de riesgos dinámica y control de horarios para ofrecer una ejecución disciplinada, eficiente y sin intervención huma
FREE
Fast and the Furious
Anton Chuev
Asesores Expertos
El funcionamiento de este Asesor Experto está diseñado principalmente para eliminar posiciones no rentables según Martingala con recálculo del lote dependiendo de la situación del mercado. El EA utiliza Medias Móviles con diferentes periodos para determinar la fuerza de la tendencia y el momento para abrir una operación, así como el RSI para evitar abrir operaciones en el pico de una tendencia. El cálculo del lote se realiza automáticamente en función del depósito actual. Las operaciones se cier
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Asesores Expertos
Sólo el oro y el bitcoin pueden ser rentables. El tiempo de comercio es de 30 minutos y el tiempo de tendencia es de 1 hora. Usted debe comprobar la eficiencia de este robot al final de tres meses. Las tendencias fuertes hacen muy buenos beneficios. Hay muchas entradas para su personalización, pero los mejores ajustes están definidos por defecto. Este indicador tendrá muchas actualizaciones y ajustes especiales se añadirán a la misma. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de Instagra
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Cazatendencias TrendGap Hunter es un asesor automatizado para MetaTrader 5 que combina una estrategia de tendencia probada basada en SuperTrend y el análisis Fair Value Gap (FVG) para entradas y salidas precisas. Características principales Combinación de los indicadores SuperTrend y FVG Breakout para filtrar las señales falsas Métodos flexibles de cálculo del volumen : Lote fijo % de saldo o margen libre Varias formas de establecer stop loss : Por nivel de SuperTrend A lo largo del Fair Value
Dark Venus MT5
Marco Solito
4.59 (1292)
Asesores Expertos
Dark Venus es un Asesor Experto totalmente automático para Scalping Trading. Este Asesor Experto necesita atención, de hecho presenta una Alta Frecuencia Operativa . Dark Venus se basa en las Bandas de Bollinger , estas Operaciones pueden ser gestionadas con algunas estrategias. Desde 2022, estimamos que Dark Venus se ha convertido en el robot más famoso del mundo , con más de 100k descargas. ¡Descárguelo ahora! Mis pruebas se realizaron con la fecha real de garrapatas con 99,90% de precisión, l
FREE
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Te invito a comprar mi EA y apoyarme, GoldMachina MT5 Quedan 10 copias por $50 El precio se incrementará en $20 con cada 10 compras. Precio final $399 ¡Atencion! ¡Experto no comercia a menudo, tenga esto en cuenta antes de comprar! No espere una operación todos los días! Las operaciones son raras! La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con un mínimo de $ 200 de depósito inicial, que el comercio de apoyo en XAUUSD (Oro) y el tamaño del lote se puede personalizar
Alpha Striker us30 MT5 by YSF
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
Alpha Striker US30 MT5 de YSF es un Asesor Experto único que continúa la serie de asesores Estocásticos. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El Alpha Striker US30 MT5 por YSF es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo recomendados US30. Experto mostró resultados estables en las monedas en 2020-2
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Asesores Expertos
¡Transforma tu trading manual con la mejor boleta gratuita para MT5! ¿Cansado del ticket estándar de MetaTrader—lento y sin información clave? Trader Panel Grid Alpha es un panel de órdenes de nivel profesional diseñado para brindarte velocidad, control y claridad. Esta herramienta gratuita no es solo otro ticket; es una estación de mando que coloca tus acciones y datos más importantes directamente en el gráfico, permitiéndote centrarte en lo realmente esencial: tu análisis. FUNCIONES DE LA VERS
FREE
Axi Select IA Gold M5
Johnneid Amme Gomes E Silva
Asesores Expertos
Automatice sus ganancias con seguridad de grado institucional en XAUUSD. https://www.mql5.com/pt/signals/2348567?source=Site+Perfil+Vendedor AI Axi Select es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el altamente rentable mercado del Oro (XAUUSD ). Combina una estrategia de recuperación de precios (Smart Grid) con sólidas características de gestión de riesgos que rara vez se ven en EAs minoristas. A diferencia de los bots agresivos que arriesgan todo su saldo, AI AS cuenta con una Triple Capa
Enoch
Alexandro Matos
Asesores Expertos
¡NO NECESITA DLL ! Descripción en español (para MQL5 Market) Título : ENOCH - El guardián del comercio automatizado Descripción : ENOCH es un potente Asesor Experto diseñado para traders que exigen disciplina, automatización y consistencia. Con una estructura flexible de gestión de riesgos y un sistema inteligente de incremento de lotes , ENOCH actúa como un verdadero guardián de su cuenta , protegiendo su capital mientras busca las mejores oportunidades de trading. ️ Características pr
KillerTrend Ichimoku
Chang Suk Chung
Asesores Expertos
KillerTrend Ichimoku es un Asesor Experto que utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador Ichimoku Kinko Hyo. Este robot de trading encuentra un evento crítico sobre Kijun-sen y Senkou Span. Parámetros Tenkan-sen: valor medio del precio durante 9 días definido como la suma del máximo y el mínimo dentro de este tiempo, dividido por dos Kijun-sen: valor medio del precio durante 26 días Senkou Span A: valor medio de la distancia entre las dos líneas anteriores despla
MACD Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
MACD Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada avanzada diseñada para MetaTrader 5, que capitaliza las tendencias del mercado utilizando el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD). El EA realiza operaciones basadas en cruces de la línea MACD por encima o por debajo de la línea de señal, desencadenando señales de compra o venta, respectivamente, asegurando una gestión eficiente de las operaciones con estrategias predefinidas basadas en MACD. Ampliamente pro
GoldFlix
Erhan Karayigit
Asesores Expertos
GoldFlix - Estrategia basada en la tendencia y el momento está diseñada exclusivamente para el ORO, XAUUSD y opera sólo en el marco temporal M15 (15 minutos) . Combina la dirección de la tendencia, el impulso y el análisis de la acción del precio para identificar las oportunidades de trading más fiables. Características principales Detección de Tendencia e Impulso: Utiliza análisis multi-marco de tiempo para detectar el movimiento del precio en la dirección de la tendencia. Negociación en funció
FREE
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
En ocasiones el mercado se vuelve volátil y necesitamos algoritmos que operen esta volatilidad independientemente de su dirección. Este sistema trata de tomar ventaja en momentos de alta volatilidad. Dispone de 5 niveles de filtros de entrada que se recomienda ajustar en función de la volatilidad, el valor medio sería modo 3, por debajo la sensibilidad disminuye, por encima aumenta. Puedes descargarte la demo y probarlo tu mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas de
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Asesores Expertos
Transforme su trading con Turnaround Technique EA, una sofisticada solución de trading algorítmico diseñada para capturar rentables inversiones de mercado e inversiones de tendencia utilizando una configuración avanzada del indicador RSI. Este Asesor Experto de nivel profesional es perfecto para los operadores que buscan rendimientos consistentes a través del trading automatizado. El "robot de trading" proporciona señales para swing y day trading en forex, materias primas, acciones, índices y c
Ichimoku Master ECC11
Dimitrios Dimas
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra el Poder de la Estrategia Ichimoku ECC 11 en Meta Trader 5! ¡Prop Firm Listo! Bienvenido al mundo de Ichimoku ECC 11, un Asesor Experto (EA) sin igual diseñado para el trader exigente. Construido sobre la robusta plataforma Meta Trader 5, el Ichimoku ECC 11 aprovecha el poder del venerado indicador Ichimoku Kinko Hyo para ofrecer un rendimiento excepcional en el gráfico de 15 minutos. La esencia de Ichimoku ECC 11 La estrategia Ichimoku ECC 11 está meticulosamente diseñada para capita
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Simple CCI by Ioannis Xenos
Ioannis Xenos
4.33 (15)
Asesores Expertos
Insta: @xignalcoding New release:   Delta Quantum EA En Xignal-Coding, estamos apasionados por ayudar a los traders a tener éxito en los mercados. Por eso, estamos emocionados de compartir con ustedes nuestra última creación, el robot/herramienta de trading Simple CCI. Nuestro objetivo principal con este robot es capacitar a los traders con una herramienta segura y confiable que les ayude a entender el indicador CCI y utilizarlo a su favor en los activos de trading de su elección. Con el Simpl
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Otros productos de este autor
Dolares Gold MT5
Ali Eren Ak
Asesores Expertos
Dolares Gold MT5 EA Live Signals : https://www.mql5.com/en/signals/2330471?source=Site 299 USD es un precio promocional a corto plazo Dolares Gold MT5 EA es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias de nueva generación diseñado para operadores que valoran la estabilidad, la disciplina y el crecimiento a largo plazo. A diferencia de los sistemas que se basan en métodos de recuperación como la rejilla o la martingala, Dolares Gold MT5 EA se basa en una estricta gestión del riesgo con nive
Gold Whales
Ali Eren Ak
5 (1)
Asesores Expertos
Los secretos ocultos y las experiencias que adquirí trabajando en empresas de inversión a gran escala durante muchos años me permitieron ver cómo los grandes actores del mercado ven el sistema y cómo lo controlan. Ahora traduzco estas experiencias en EAs que funcionan. GOLD WHALES EA: AI-Powered Smart Money Trading https://www.mql5.com/en/users/alierenak/seller Gold Whales EA es un avanzado algoritmo de trading impulsado por IA diseñado para rastrear y explotar los movimientos de Smart Money
Filtro:
Khanh Toan Le
689
Khanh Toan Le 2025.08.08 02:35 
 

Low profit compared to risk. Just one SL hit and you will lose a lot. This happened on July 30.

Check his live signal carefully. Maximum drawdown: 87.6%. Why? Check the trading history and you will get the answer. On July 30, all positions of that day should have been stopped out at SL. However, he manually removed SL and added another $1000 to cover the loss. This is not what we expect from an EA.

Ali Eren Ak
423
Respuesta del desarrollador Ali Eren Ak 2025.08.10 17:18
Description quality and completeness: I don't think there's anything missing here, but thank you. Reliability and usability: You can follow live signals. User support: I'd like to know when you can't get support. In short, giving 1 out of three different ratings is nothing but a disservice to EA. You may reconsider your assessment in the future. Thank you. (Comment date : 2025.08.08) If you post your feedback separately, rather than as you did before, and include your subsequent evaluations, others will be able to see it. The balance has been increased because the current live signal values are set to high risk. The balance has been added to lower risk. Afterwards, -1000 USD has already been withdrawn, and the high risk level continues. The SL points value has been extended, and I've warned everyone who uses the EA and contacts me about this. I'm sorry for your unrealistic assessment of an EA you bought at a reasonable price. Time will tell the winner. Whether you use it or not is still your choice. I just ask that you be more honest and honorable. I don't have fake backtests or deleted and republished live signals like other EAs. Despite all these situations, thank you. (Comment date : 2025.10.08)
Lamax888
112
Lamax888 2025.07.26 18:22 
 

I purchased the EA two weeks ago and it's working well so far, although it doesn't always close trades in the best possible way, but it's always profitable, as in the back tests. On two occasions, while sitting in front of my computer, I manually closed two accounts, while the EA automatically closed two others. I'm not denying that the profits were higher in the two manually closed accounts. I'll update my feedback in the coming weeks.

Ali Eren Ak
423
Respuesta del desarrollador Ali Eren Ak 2025.07.30 07:47
Thanks for your review. I am always here for help and support.
Mathilda Mathilda
41
Mathilda Mathilda 2025.07.02 08:51 
 

just buy it

Ali Eren Ak
423
Respuesta del desarrollador Ali Eren Ak 2025.07.30 07:47
Thanks for your review. I am always here for help and support.
moakpinar
19
moakpinar 2025.05.27 18:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ali Eren Ak
423
Respuesta del desarrollador Ali Eren Ak 2025.05.28 12:46
Thanks for your review.
BrookeMiller
25
BrookeMiller 2025.05.23 06:29 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ali Eren Ak
423
Respuesta del desarrollador Ali Eren Ak 2025.05.24 08:12
Thanks for your review. I am always here for help and support.
Respuesta al comentario