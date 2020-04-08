KDJ Indicator for MT4

El indicador KDJ es un indicador de oscilación de impulso muy útil compuesto por tres líneas indicadoras K, D, J.

Muchas personas también se refieren al indicador KDJ como un "indicador aleatorio" porque en realidad añade una línea J como auxiliar sobre la base de un indicador aleatorio tradicional (que sólo contiene líneas K, D).

El indicador KDJ tiene un cierto grado de exhaustividad, ya que aprovecha las ventajas del indicador William (WMSR) y de las medias móviles (MA) para ayudar a los inversores a juzgar mejor las tendencias del mercado y a identificar posibles oportunidades de inversión del mercado.

En comparación con muchos otros indicadores de análisis técnico, el indicador KDJ es inusualmente sensible a los movimientos de líneas cortas, por lo que algunos operadores lo aclaman el "rey de los indicadores de líneas cortas".

(Figura 1)

Parámetros y métodos de cálculo del indicador KDJ

Al calcular el indicador KDJ, primero se obtiene un "valor aleatorio inmaduro" -RSV, que es similar al indicador William; luego el procesamiento de media móvil del RSV obtiene un valor de K, que es principalmente para suavizar el RSV; luego el procesamiento de media móvil del valor K obtiene un valor de D; y finalmente, se obtiene un valor J basado en los valores K, D。

Método de cálculo del indicador KDJ

  • RSV = (Precio de cierre actual - mínimo de 21 días)/(Precio máximo de 21 días - mínimo de 21 días) ×100
  • K = MA（RSV, 3）
  • D = MA（K, 3）
  • J = 3K - 2D

Parámetros KDJ

El indicador KDJ contiene tres parámetros que se utilizan para calcular el RSV, el valor K y el valor D, respectivamente:

EL PARÁMETRO POR DEFECTO DE RSV ES 21, QUE REPRESENTA LA POSICIÓN DEL PRECIO DE CIERRE ACTUAL EN RELACIÓN CON LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS RECIENTES DE 21 DÍAS.

El parámetro por defecto para el valor K es 3, es decir, la media móvil de 3 días para RSV.

El parámetro por defecto para el valor D es 3, que es la media móvil de 3 días para el valor K.

Puntos clave del indicador KDJ

  • El indicador KDJ evalúa el impulso basándose en el precio de cierre.

Los valores K, D siempre oscilan arriba y abajo en el rango 0~100, mientras que los valores J pueden ser superiores a 100 o inferiores a 0.

  • El indicador KDJ puede evaluar la sobrecompra y la sobreventa.

Por lo general, los valores de K superiores a 80 se consideran sobrecomprados; los valores de K inferiores a 20 se consideran sobrevendidos.

(Figura 2)

  • El KDJ puede emitir señales de compra y venta de líneas cortas.

La línea K cruza la línea D hacia arriba en el nivel bajo como una horquilla, que es una señal potencial de compra; la línea K cruza la línea D en el nivel alto hacia abajo como una horquilla muerta, que es una señal potencial de venta.

  • El indicador KDJ puede utilizarse para escapar por arriba o por abajo.

Cuando la línea J sube por encima de 100, hay una mayor probabilidad de que se forme el techo del mercado; cuando la línea J cae por debajo de 0, hay una mayor probabilidad de que se forme el fondo del mercado.

(Figura 3)

  • El indicador KDJ puede estar "atenuado".

Cuando la tendencia es fuerte, el indicador KDJ puede seguir rondando cerca de la zona de sobrecompra o sobreventa, un fenómeno denominado "atenuación". Esto suele indicar que la tendencia se está fortaleciendo, y en este momento una bifurcación o una horquilla muerta no debe considerarse ciegamente como una señal de reversión.

Qué ver KDJ | Caso práctico

BIFURCACIÓN/HORQUILLA

La figura 4 es una señal de cruce o bifurcación muerta emitida por el indicador KDJ para ayudar a la negociación. Cuando la línea K se eleva por encima de 80, significa sobrecompra, si la línea K cruza entonces la línea D hacia abajo, aparece una señal de horquilla muerta, que es una oportunidad potencial de venta; del mismo modo, cuando la línea K cae por debajo de 20, significa sobreventa, y si la línea K cruza entonces la línea D hacia arriba, aparece una señal cruzada, una oportunidad potencial de compra.

Retroceso

La figura 5 utiliza el indicador KDJ y el movimiento del precio para captar posibles oportunidades de retroceso. Cuando el precio de las acciones rompe nuevos mínimos, el indicador KDJ no baja en sincronía o incluso muestra una tendencia alcista. Este fenómeno se denomina "tocar fondo" y sugiere que la cotización puede subir a corto plazo.

Fortalecimiento e inversión de la tendencia

La figura 6 utiliza el indicador KDJ y el indicador MACD para confirmar conjuntamente la intensificación de la tendencia y determinar la posible oportunidad de inversión de la operación. En una fuerte tendencia alcista, el indicador KDJ puede permanecer cerca de la zona de sobrecompra durante mucho tiempo, lo que indica que la tendencia actual se está reforzando. Esta situación puede confirmarse aún más por el indicador MACD, como cuando el indicador MACD muestra una clara tendencia alcista. Además, también es posible determinar el momento de una inversión del movimiento basándose en estos dos indicadores, por ejemplo, cuando tanto el indicador KDJ como el indicador MACD muestran una ruptura al alza, las posibilidades de una inversión a la baja son mayores.

Resumen de los indicadores KDJ

El indicador KDJ es un indicador de giro de impulso muy útil que se utiliza principalmente para evaluar la sobrecompra y la sobreventa.

El indicador KDJ es particularmente adecuado para su uso en mercados turbulentos, ya que los indicadores KDJ tienden a ser capaces de liberar rápidamente señales potenciales de reversión cuando el mercado está sobrevendido.

Debe tenerse en cuenta que el indicador KDJ es muy sensible a los movimientos de líneas cortas, por lo que las señales de error pueden liberarse con frecuencia en algunos casos. Para equilibrar los defectos del indicador KDJ, los inversores pueden utilizar varios indicadores retardados al mismo tiempo para apoyar mejor la negociación.

Este contenido trata del análisis técnico, y otros enfoques, incluido el análisis fundamental, pueden ofrecer perspectivas diferentes. Los ejemplos que se ofrecen son meramente ilustrativos y no reflejan los resultados esperados. Todas las inversiones implican un riesgo, incluida la posible pérdida de capital, por lo que no se puede garantizar el éxito de ninguna estrategia de inversión.

Característica clave de este indicador:

+ Ajuste del parámetro KDJ

+ Notificación: cuando cambia la tendencia; cuando la señal



