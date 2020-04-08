Weekdays lines

Impulse su análisis técnico con nuestro Indicador de Líneas del Día de la Semana, una herramienta potente pero ligera diseñada para operadores que desean visualizar claramente la estructura diaria del mercado.





Características principales:

✅ Auto Dibuja Líneas Verticales para cada día de negociación: De lunes a viernes

✅ Colores y estilos personalizables para adaptarse al tema de su gráfico

✅ Las etiquetas de día (lunes, martes, etc.) aparecen junto a las líneas para facilitar el seguimiento

✅ Funciona en todos los marcos temporales - especialmente útil en operaciones intradía y swing

✅ Sin retrasos ni desorden - sólo una separación visual limpia y precisa de los días

✅ Ayuda a identificar máximos/mínimos diarios, cambios de tendencia y patrones de sesión.

Casos de uso:

Seguimiento de los niveles diarios de soporte/resistencia

Identificar configuraciones comerciales en torno a aperturas/cierres de sesión

Separe los días de negociación para un análisis de backtesting más limpio

Ideal para scalpers, day traders e incluso swing traders



