Little PercepTroBot MT4

LittlePercep-tro-Bot EA lleva tu trading Bot al siguiente nivel con este avanzado Bot de trading financiero diseñado para operar pares de divisas clave con una mezcla de IA y técnicas de recuperación complementarias.

Arrastre este pequeño bot al gráfico EURUSD,H1, elija su tolerancia al riesgo cargando elsetfile correspondiente, y listo.

Impulsado por la tecnología de vanguardia Smart Fully Automated Trading Robot, el pequeño Percep-tro-Bot EA incorpora nuestro motor de decisión de IA totalmente independiente junto con sofisticados filtros y tecnología de recuperación para maximizar la rentabilidad y mejorar el rendimiento.

El pequeño Percep-tro-Bot EA analiza múltiples patrones de entrada en tiempo real mediante la utilización de nuestros modelos internos entrenados AI Decision Engine combinado con un amplio conjunto de filtros y con la confirmación del movimiento del precio. En los casos en que el mercado se mueve en contra del ciclo de negociación, el EA inicia automática y estratégicamente parrillas de comercio de recuperación.

El AI Decision Engine está integrado y es totalmente independiente de la API, lo que significa que no es necesario acceder a ninguna API a través de Internet (lo que tampoco es posible a través del probador de estrategias).

Hemos adoptado un enfoque diferente con nuestros modelos de IA, utilizamos un conjunto de modelos para la entrada y salida, pero, además, empleamos nuestros modelos AI Decision Engine para gestionar el riesgo de manera eficaz mediante la asignación dinámica de la estructura del mercado (niveles importantes) en tiempo real para determinar la activación y el momento óptimo y la colocación de las operaciones de recuperación durante las condiciones adversas del mercado.

Entonces, se preguntará, ¿por qué utilizar IA y un sistema de recuperación combinados? Bueno, aunque se pueden entrenar modelos para tomar decisiones rápidas, entrenar un modelo para todas las eventualidades es imposible, así que combinamos lo mejor de ambos y utilizamos la IA también en el proceso de recuperación.

PRECIO $599 para los próximos 10 compradores, siguiente precio $699, el precio final se incrementará a $2499

NuestroAI Decision Engine utiliza avanzados modelos de componentes diseñados para optimizar las decisiones de trading directamente desde la plataforma MetaTrader. Mejora el pequeño Percep-tro-Bot EA Trading Advisor mediante el uso de datos en tiempo real acoplado aprendizaje automático para las decisiones comerciales precisas, de ritmo rápido.

Características principales:

Señales de entrada: Nuestro motor de decisiones de inteligencia artificialanaliza la estructura del mercado en tiempo real, identificando los puntos de entrada óptimos.
Adaptable: Little Percep-tro-Bot EA ajusta dinámicamente las estrategias de negociación en función de las condiciones del mercado, los niveles de estructura de mercado para adelantarse y capturar movimientos rentables.
Integración: El motor de decisión integradogarantiza que los operadores se beneficien de un sistema de negociación más rápido, inteligente y adaptable.
Gestión del Drawdown:
El motor de decisión de IA determina cuándo activar el sistema de recuperación de la parrilla de operaciones y dónde colocar las operaciones óptimas para una menor recuperación del riesgo.
Multidivisa: A diferencia de las estrategias de un solo símbolo, SynAIpse equilibra el riesgo en varios instrumentos de divisas.
Control del riesgo: Personalice el máximo de símbolos negociables, limite los símbolos en función del número de operaciones y muchas más funciones de seguridad.
Auto Sufijo y Prefijo: El Sufijo y Prefijo de los Símbolos de Negociación se detectan automáticamente basándose en el gráfico al que está conectado el EA.
Auto GMT Offset: El desfase GMT se detecta automáticamente, asegúrese de añadir la URL correspondiente en la configuración del terminal ( por favor, vea los detalles a continuación )

Recomendaciones:

  • Modelo entrenado Pares soportados:EURUSD, AUDUSD, USDCAD, EURCHF, EURCAD.
  • El Perfil de Riesgo Bajo por defecto debería ser lo suficientemente bueno para la mayoría de los brokers(Haga un Backtest en su propio broker para entender el riesgo,vea las Preguntas Frecuentes de Trading más abajo)
  • Depósito mínimo: $1000 ($3000 recomendado)
  • Apalancamiento mínimo: 1:100 (1:500 recomendado)
  • Tipos de Cuenta:ECN, Raw, Low Spread, Fast Execution ( IC Markets(recomendado), FP Markets(recomendado), Fusion Markets; Ver Mi Perfil para Enlaces)
  • Tipo de cuenta: Sólo cobertura
  • Estrategia de salida: El funcionamiento normal será take profit y trailing stop, y, una vez activado el modo de recuperación, será rejilla agrupada de puntos de operación virtualizada (oculta) de beneficios.
  • Modo de recuperación: Las operaciones en modo de recuperación se colocarán dinámicamente basándose en nuestro motor de decisión de IA.
  • Drawdown protección: Se aplica un sistema de cobertura inteligente.
  • Protección de filtro de volatilidad avanzada incorporada para movimientos volátiles del mercado.
  • Por favor, utilice un VPS (Virtual Private Server) para "24/7 Always on EA Trading" y "Low Broker Trade Server Latency".
  • Modo de recuperación significa que habrá reducción, por favor backtest en su corredor de alimentación para asegurarse de que entiende esto y el riesgo.
  • Por favor, comience con bajo riesgo hasta que se sienta cómodo con las estrategias.
Brokers recomendados:

Configuración EA:

  • Añada la siguiente URL a MT5 Herramientas -> Opciones -> Asesores Expertos -> URL permitidas " https://timeapi.io/api/TimeZone/zone?timeZone=Etc/GMT "
  • Luego seleccione la casilla"Permitir WebRequest
  • Abra un único gráficoEURUSD,H1 ( o EURUSD.r, EURUSD.i, EURUSD.pro etc dependiendo del sufijo/prefijo del símbolo del broker )
  • Arrastre el EA " Percep-tro-Bot_MT4" al gráfico.
  • UtiliceSetfiles para la configuración del riesgo permitido; recomendamos ejecutar "Lotes Fijos""0.01" hasta que se sienta cómodo con el funcionamiento de la estrategia.
  • ** Tenga en cuenta que"Lotes por Equidad" es el número de 0.01 lotes basados en la moneda de la cuenta $USD o $EUR. Si utiliza otra moneda como la moneda de la cuenta, entonces usted necesita hacer una conversión. Por ejemplo, $JPY es USD/155, por lo que para un valor de 3000 en USD, deberá utilizar 3000*155=465000.
  • Lea la sección de advertencias a continuación(¡Importante!)

Soporte:

Advertencias:

  • Lea el Algo 101 Trading FAQs Aquí --> Trading FAQs
  • ¡El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros!






