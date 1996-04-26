Trend Scalper Arrows Entry Exit

El indicador de tendencia Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit sigue perfectamente la tendencia, indica las zonas de búsqueda de entrada, señala las señales de entrada con flechas y también indica las zonas para fijar órdenes de mercado con líneas verticales. Un indicador excelente tanto para principiantes en el comercio Forex como para profesionales.

Todas las líneas, flechas y alertas se pueden desactivar.

Ver todos los parámetros del indicador en la captura de pantalla.
Productos recomendados
TrendCompass
Artem Koliada
Indicadores
TrendCompass es un potente indicador para operar en los mercados de divisas y criptomonedas en la plataforma MetaTrader 4. Esta innovadora herramienta está diseñada para simplificar el análisis y la toma de decisiones en el trading. El indicador combina varios indicadores técnicos y algoritmos para proporcionar señales de trading precisas y oportunas. Características principales: Estrategia multinivel: TrendCompass se basa en una estrategia integral que incluye el análisis de las principales te
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicadores
El Asistente de Opciones Binarias (BOA) ICE Signals Indicator proporciona señales basadas en la estrategia de opciones binarias gkNextLevel. Indicadores: 2 Bandas de Bollinger & Estocástico ¡Deje de perder operaciones, deje de saltar de gráfico en gráfico buscando configuraciones de operaciones y obtenga todas las señales en 1 gráfico! Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Panel de Múltiples Divisas del Asistente de Opciones Binarias (BOA ). Todos los ajustes del Indica
FREE
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Binary Hacker Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
En el acelerado mundo de los mercados financieros, cada segundo cuenta y cada decisión puede ser decisiva para una operación. Entra en el indicador Binary Hacker, una herramienta innovadora que está preparada para transformar la forma en que los traders analizan los movimientos de los precios, minuto a minuto. Revelando la precisión en el trading: El indicador Binary Hacker no es una herramienta de trading ordinaria. Funciona como un analizador en tiempo real, diseccionando cada minuto del gráfi
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker, Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al principio de la siguiente vela. Una flecha púrpura hacia arriba significa comprar y una flecha púrpura hacia abajo significa vender. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo entrar en el comercio? 1 minuto vela 1 minuto expi
Exclusive Bollinger
Evgeny Belyaev
4.2 (5)
Indicadores
Exclusive Bollinger es un indicador profesional basado en el popular indicador de las Bandas de Bollinger y dotado de un algoritmo avanzado. A diferencia del Bollinger estándar, mi Exclusive Bollinger proporciona mejores señales y está equipado con una configuración flexible que permite a los operadores ajustar este indicador a su estilo de negociación. En el indicador, puede configurar alertas (alerta, correo electrónico, push), para que no se pierda ni una sola señal de trading. Bollinger excl
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para las opciones binarias y las operaciones a corto plazo en Forex Para entrar en un comercio cuando aparece una señal azul flecha hacia arriba comprar rojo flecha hacia abajo señal de venta Para Forex entrar en una señal de salida en la señal opuesta o tomar ganancias Para las opciones binarias Entrar en 1 vela, si el acuerdo va negativo, establecer una captura en la siguiente vela Funciona en todos los marcos de tiempo Si se aplica un filtro como Rsi, obtendrá una b
Shark Trading
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias en pequeños marcos de tiempo de hasta m 30 Señales La flecha azul hacia arriba es una señal de compra. La flecha roja dn es una señal de venta. La señal aparecerá junto con el advenimiento de una nueva vela y durante la formación Señales en la vela actual Tiempo de expiración una vela del marco temporal en el que está operando Puede utilizar la media móvil para filtrar señales falsas. O niveles de soporte de escolta. Esta herramien
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Indicadores
una herramienta para trabajar con opciones binarias identifica bien la tendencia y los posibles retrocesos del mercado puede utilizarse para scalping en forex funciona muy bien en opciones binarias si se utiliza con niveles oblicuos o análisis de ondas, será un buen asistente para determinar el punto de entrada tiempo de expiración recomendado de 1-15 dependiendo del marco de tiempo seleccionado la próxima actualización añadirá la posibilidad de personalizar la herramienta.
Acc arrow
Christophe Godart
Indicadores
Este indicador se basa en el indicador ADX y le proporciona puntos de entrada seguros. Puede personalizar el indicador según sus necesidades: RIESGO SSP COUNTBARS La única condición que se tiene que cumplir a la hora de entrar en una operación es, que la flecha mire en la misma dirección que las velas de color del Adx. ¡Descarga la DEMO GRATIS y pruébalo! El Flecha Acc es compatible con la otra parte del sistema; el indicador totalmente GRATUITO Velas de color Adx >> >> https://www.mql5.com
Binary Fx System
Yaroslav Varankin
Indicadores
Esta herramienta fue desarrollada y diseñada para el comercio de opciones binarias Se ha observado que también se puede utilizar en los mercados de valores y de divisas. Hay 2 opciones para el comercio de opciones binarias utilizando este indicador Opción 1 Abrimos un trato en la siguiente vela después de una señal para un corte del período actual Comprar o Vender dependiendo de la señal La flecha azul hacia arriba es Comprar La flecha roja hacia abajo es Vender / Entramos sólo en la primera señ
Binary DUNKS
Roman Lomaev
Indicadores
Binary DUNKS es una herramienta diseñada para el comercio de opciones binarias, optimizada para marcos temporales de M5 y superiores . Este indicador funciona con cualquier par de divisas y ayuda a identificar posibles puntos de entrada en el mercado. Características Principales Expiración: Configuración predeterminada de 1 vela , ajustable en los parámetros del indicador. Señales: El indicador genera flechas: Flecha roja — Señal de venta. Flecha azul — Señal de compra. Las señales son m
Dynamic Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador de Tendencia Dinámica": un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador de Tendencia Dinámica cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - Este oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos desde zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra hacia la tendencia principal. - Valores de sobreventa: por
Binary Scalper 6
Roman Lomaev
Indicadores
Binary Scalper 6 – Potente indicador de opciones binarias para MT4 Binary Scalper 6 es una herramienta avanzada para el análisis de tendencias y el trading de opciones binarias en MetaTrader 4 (MT4) . Diseñado para traders de todos los niveles, ofrece señales claras y estadísticas detalladas. Características principales: Detección de tendencias : Identifica mercados en tendencia con precisión. Compatibilidad con cualquier par de divisas : Flexible para operar en tus mercados favoritos. Funciona
Avex Pro Signal
Md Anawar Hossain
Indicadores
Avex Pro Signal es un avanzado indicador de trading multi-marco de tiempo diseñado para MetaTrader 4, que combina el análisis EMA Energy con la tecnología Trend para ofrecer señales de entrada precisas, niveles dinámicos de stop-loss y objetivos óptimos de take-profit. Este indicador está diseñado tanto para scalping como para swing trading en todos los pares de divisas y marcos temporales. Características principales Características Detalles Sistema de energía EMA 15 EMA sincronizadas que muest
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Professional Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
indicador para el comercio de opciones binarias y el comercio de divisas. El indicador no redibuja las lecturas. cuando el comercio de opciones binarias, se realizaron pruebas. Este indicador mostró los buenos resultados predicciones correctas. En estas condiciones, el eur / usd m1 gráfico, cuando aparece una señal, la operación se abre en la dirección indicada por el indicador de 5 velas, entonces la verdad es (5 minutos ya que en nosotros el gráfico de 1 minuto de una vela es de 1 minuto) el
High Probability SARs
Elias Mtwenge
Indicadores
Presentamos SARs de Alta Probabilidad, un indicador clásico de Forex diseñado para mejorar su estrategia de trading con sus avanzadas capacidades de análisis. High Probability SARs utiliza sofisticados algoritmos para identificar con precisión posibles cambios de tendencia. Al incorporar el indicador SAR Parabólico, ofrece a los operadores una valiosa perspectiva de la dinámica del mercado, lo que permite tomar decisiones con conocimiento de causa. Esta innovadora herramienta proporciona a los t
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Adaptive Scalping Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex "Oscilador Adaptativo de Scalping": ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Este indicador es una nueva generación de osciladores. - El "Oscilador Adaptativo de Scalping" cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra ajustables y otras configuraciones útiles. - Este oscilador es una herramienta ideal para encontrar puntos de entrada y salida exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Zona de sobreventa: por debajo de la línea
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Indicadores
Se trata de una estrategia preparada para opciones binarias. Los niveles de soporte/resistencia se utilizan para formar una señal, mientras que una serie de indicadores incorporados se aplican para clasificar las señales entrantes. Una flecha aparece durante la formación de una señal. Si la señal está activa, la flecha permanece después del cierre de la barra; si la señal no es lo suficientemente fuerte, la flecha desaparece. Con un pequeño número de señales y un pequeño tiempo de negociación, u
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
1 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. Nota : esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp. Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alerta: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para telé
BOA Chill Signals Indicator MT4
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) CHILL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Katie Tutoriales Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: 3 Medias Móviles y RSI ¡Deje de perder operaciones, deje de saltar de gráfico en gráfico en busca de comercio set-ups y obtener todas las señales en 1 gráfico! Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más co
Fractal Support Resistance Champion Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título : F ractal Soporte Resistencia Champion Pro Indicador profesional de Zonas con lógica adaptativa para Forex, Índices o Cripto. Diseñado para capturar operaciones de alta probabilidad evitando el ruido. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funciona en Forex + Índices + Crypto Lógica adaptativa (poco común en MQL5) Sin repintado, señales históricas Limpio, comprensible, profesional, sin ruido. CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA RECOMENDADA: Forex → Cualquier timeframe desde M15+ Índices →
Alpha Trend Spotter Binary Option
Andy Ismail
1 (1)
Indicadores
Este indicador está personalizado para el comercio de opciones binarias como el marco de tiempo M1 o el comercio de opciones turbo. La forma en que funciona una opción binaria es desde la perspectiva de los comerciantes es que usted elija si o no un determinado activo subyacente (una acción, materia prima, divisas, etc) va a subir o bajar en una cierta cantidad de tiempo. Básicamente, usted apuesta dinero a esta predicción. Se le muestra por adelantado cuánto dinero ganará si su predicción es co
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para operaciones scalping, así como para operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Algoritmo Dete
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
SHOGUN Comercio El concepto: La perspectiva de un general en el campo de batalla ] Mientras seas un "soldado de infantería" que sólo lucha contra el enemigo que tiene delante, no podrás seguir ganando en el comercio. SHOGUN Trade eleva su perspectiva de la guerra local a la de un "Comandante" que observa todo el campo de batalla, controlando simultáneamente siete marcos temporales, evaluando la madurez del mercado y moviendo tranquilamente sus fuerzas sólo cuando existe una alta probabilidad d
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indicadores
Título: Guía de estructuras de la BBMA - Guía de estructuras de la BBMA Descripción: BBMA Structure Guide es un indicador MQL4 especializado diseñado para ayudar a los traders a entender el recorrido de la estructura BBMA de manera más fácil y eficiente. BBMA, o "Bollinger Bands Moving Average", es conocido por su lema "Un paso por delante", destacando la importancia de comprender la estructura del mercado en profundidad. Con la Guía de Estructura BBMA, podrá identificar rápidamente los patro
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Gendel Gendut es un indicador de opciones binarias de @realTatino Comercio con tiempo expaired Pares : Todos los pares de divisas Marco de tiempo: M5 solamente Tiempo de operación Todo el tiempo Alertas : Mensaje de Alerta, Email de Alerta, Alertas Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Compra) || 1,3 (Venta) Broker Adecuado : Todos los Brokers Binarios con Pares Forex Auto Trade : Sí Repintado : NO Retraso : NO Otro Indicador Binario : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Otros productos de este autor
VisualOrders and InfoAccount
Eduard Bartashevich
Indicadores
VisualOrders e InfoAccount - un indicador para analizar sus propias operaciones o analizar la cuenta de otra persona. Además, existe la posibilidad de obtener rápidamente información sobre la cuenta y el terminal. La información se coloca tanto en el gráfico como en la pestaña Expertos. Toda la información mostrada se desactiva en la configuración, lo que permite al operador dejar sólo la información necesaria.
FREE
Trend Channel 3D MTF
Eduard Bartashevich
Indicadores
Indicador de canal de señal sin repintado . Ayuda a los operadores a definir visualmente la dirección de negociación. Cuando el precio forma el canal interno de seguimiento de la tendencia mediante señales (flechas y rombos), el indicador recomienda una posible continuación de la tendencia en la dirección del movimiento del precio. La señal de que el precio cruza el canal externo advierte de que se ha alcanzado la línea de regresión y es posible una corrección o inversión. El indicador incita al
Next Trend Pro
Eduard Bartashevich
Indicadores
Next Trend Pro INDICATOR - el mejor indicador de tendencia en el mercado, el indicador funciona en todos los plazos y activos, el indicador se construye sobre la base de 12 años de experiencia en forex y muchos otros mercados. Usted sabe que muchos indicadores de tendencia en internet no son perfectos, tardan y son difíciles de operar, pero el indicador Next Trend Pro es diferente, el indicador Next Trend Pro muestra una señal de compra o venta, las velas de colores confirman la señal, y los niv
WPR SR Level
Eduard Bartashevich
Indicadores
Nuestros niveles de soporte y resistencia ayudan a determinar la inversión del precio de mercado, a seguir plenamente la tendencia y también a fijar los beneficios en el momento oportuno. Los niveles de soporte y resistencia también pueden determinar rangos de negociación. Al pasar el ratón por encima de la esquina superior derecha de un nivel, aparece una sugerencia con una descripción del nivel. Para no saturar el gráfico, los niveles desaparecen una vez superados. Parámetros de entrada: WPR_
BolMaRsiArrows
Eduard Bartashevich
Indicadores
Indicador de canal, escrito según una estrategia basada en indicadores: Bandas de Bollinger, Media Móvil, RSI y TMA. El indicador incorpora señales de flecha para la tendencia, contra-tendencia, y también para la fijación de las transacciones. Y también todas las alertas posibles. El indicador es ideal para trabajar junto con un indicador de tendencia para tomar ganancias. Todos los ajustes están en las capturas de pantalla.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario