Trend Scalper Arrows Entry Exit
- Indicadores
- Eduard Bartashevich
- Versión: 2.10
- Actualizado: 4 enero 2026
- Activaciones: 5
El indicador de tendencia Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit sigue perfectamente la tendencia, indica las zonas de búsqueda de entrada, señala las señales de entrada con flechas y también indica las zonas para fijar órdenes de mercado con líneas verticales. Un indicador excelente tanto para principiantes en el comercio Forex como para profesionales.
Todas las líneas, flechas y alertas se pueden desactivar.
Ver todos los parámetros del indicador en la captura de pantalla.