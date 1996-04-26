El indicador de tendencia Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit sigue perfectamente la tendencia, indica las zonas de búsqueda de entrada, señala las señales de entrada con flechas y también indica las zonas para fijar órdenes de mercado con líneas verticales. Un indicador excelente tanto para principiantes en el comercio Forex como para profesionales.





Todas las líneas, flechas y alertas se pueden desactivar.





Ver todos los parámetros del indicador en la captura de pantalla.