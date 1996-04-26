Trend Scalper Arrows Entry Exit
- Индикаторы
- Eduard Bartashevich
- Версия: 2.0
- Обновлено: 3 января 2026
- Активации: 5
Трендовый индикатор Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit отлично следует за трендом, указывает зоны поиска входа, указывает сигналы на вход стрелками, а также указывает зоны фиксации рыночных ордеров вертикальными линиями. Отличный индикатор как для новичков в торговле на Форекс, так и для профессионалов.
Все линии, стрелки, оповещения можно отключить.
Все параметры индикатора смотрите на скриншоте.