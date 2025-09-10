Errores, fallos, preguntas - página 799
A menudo me aparece un icono de error en la esquina superior derecha de mi página mql5.com, que me indica que hay cambios en mis peticiones. Voy allí y no hay cambios. ¿Es esto normal?
No creo que sea un bug, yo también lo tengo. Probablemente aparezca cuando estén leyendo un mensaje al SR.
Pero es visible que se está trabajando en esta petición :)
Es decir, incluso en ausencia de parámetros externos, se debe seleccionar el mejor resultado de entre los símbolos disponibles en la ventana de Market Watch. Si sólo hay un símbolo, debería aparecer un mensaje en el registro que indique que debería haber más de un símbolo.
¿Verdad? ))
P.D. Aunque no. Sólo tenemos que dar salida a todos los resultados por caracteres disponibles aunque sólo haya uno.
Según la idea, en este caso debería haber una optimización para todos los símbolos y todos los parámetros seleccionados.
Así que, déjame hacerlo brevemente:
Haga
a - varios símbolos y ningún parámetro
b - un símbolo y varios parámetros seleccionados (mínimo 1)
c - varios símbolos y parámetros seleccionados (mínimo 1)
No lo hagas
d - un símbolo y ningún parámetro (lo ideal es hacerlo también, pero cambiar al modo normal)
Supongo que tienes que introducir la contraseña de inicio de sesión de mql5.com para acceder a la nube, o desactivar el uso de agentes de la nube a través del menú contextual.
Me registré en MQL5 y subí mis datos para registrar el Campeonato. Me enviaron mi número de cuenta del concurso (ver captura de pantalla) y el servidor:access.metatrader5.com:443
que estoy usando ahora.
Los agentes son sólo locales. Agentes remotos y en la nube - desactivados. Sin embargo, el error persiste. No puedo descargar y probar el búho. No puedo acceder a ella... Podskaz plyz cómo arreglar este error en este nauk. El tiempo se acaba. AYUDA!!! plz.
Gracias. Capturas de pantalla - adjunto.
Empezó a aparecer regularmente el error "Access violation write to 0x0000000050213480" en el registro. Apareció después de editar uno de los índices, pero también está apareciendo para otros índices en el gráfico (que no he cambiado por el momento). Compilación 687, 64, Win7.
P.D. Tal vez sea importante que haya aparecido después de intentar perfilar un indicador.
P.P.D. Reiniciar el terminal y el editor no lo cura.
Escriba a servicedesk y le enviaremos un compilador actualizado.
Señores, por favor, señalen el error.
Código de prueba del experto anterior. La esencia es la siguiente:
Cuando empiezo a probar en EURUSD todo va bien, se coloca una orden.
Obtengo el error 10016 cuando pruebo en otro símbolo (paradas erróneas)
P.D. Lo estoy ejecutando el 1 de enero de 2012 y el precio es de alrededor de 1.3
Cuando lo ejecuto en EURUSD:
2012.01.02 09:00:00 comprar stop 1.00 EURUSD a 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
Cuando se ejecuta en GBPUSD:
2012.01.02 09:00:00 parada de compra fallida 1.00 EURUSD a 1.29720 sl: 1.00000 tp: 1.30720 [Paradas no válidas]