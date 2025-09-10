Errores, fallos, preguntas - página 795
Tuve tiempo de realizar varias optimizaciones antes de los accidentes.
Lo más importante es que el número de operaciones se corrigió y todo funcionó de maravilla (o ronroneó).
De hecho, como ya se ha descrito fue que la ejecución de uno y el mismo número de optimización de pases a continuación, 1280,10K.
No hay necesidad de apresurarse, mañana será una nueva construcción.
extraña ayuda. ¿de dónde viene?
Tengo 512 pases en 7, luego falla (he dado capturas de pantalla aquí).
XP se cuelga en la 512, pero no falta mucho más, pero luego lo mismo.
Esta es una versión obsoleta de la ayuda, ahora está escrita de forma diferente
Ni siquiera se trata de la referencia, las órdenes de cambio con "Devolución" no funcionan. Da este
Lo más molesto es que el "retorno" es el predeterminado, tengo que cambiarlo cada vez.
Más. Al pulsar por debajo del precio actual
¿Qué es el crédito "congelado" en las liquidaciones? Han hecho uso de los agentes de la nube. Todavía no he visto el precio de los mismos en ningún documento de aquí. Si valen algo, supongo que los créditos deberían cancelarse.
Los importes congelados por el uso de la red en la nube se acumulan durante la noche y luego se retiran en una sola transacción.
Esto es para evitar la multiplicación de pequeñas cantidades con múltiples ejecuciones.
¿Está esto en el servidor de Alpari?
Han retrasado la actualización del servidor en 2 builds y el terminal se ha adelantado un poco en funcionalidad. En cuanto se actualice el fin de semana todo se pondrá en su sitio.