Aun así, ¿por qué han cambiado tanto los resultados de las pruebas tras la actualización? Llevo 24 horas indagando para encontrar el motivo y no lo consigo. Lógica, variables, etc. - todo es lo mismo, pero los resultados varían por veces o decenas de veces. El asunto se complica por el hecho de que es imposible comparar directamente los totales antes y después de la actualización: la versión antigua ha desaparecido para siempre. Por lo tanto, es imposible decir: aquí fue fulano y aquí fue fulano. Y en general, ¿quizás sólo soy yo el que se queja y todos los demás se lo pasan bien?
 

Tuve tiempo de realizar varias optimizaciones antes de los accidentes.

Lo más importante es que el número de operaciones se corrigió y todo funcionó de maravilla (o ronroneó).

De hecho, como ya se ha descrito fue que la ejecución de uno y el mismo número de optimización de pases a continuación, 1280,10K.

No hay necesidad de apresurarse, mañana será una nueva construcción.

 
Por cierto, el terminal nunca se me ha colgado. Sí que he superado el muro de 1280 combinando los parámetros originales. Eso no es lo preocupante, sino la diferencia de resultados antes/después. No tanto por el número de tratos - todo lo demás ha derivado de tal manera que no puedo encontrar el final. Ni siquiera puedo explicar realmente...
 
sergeev:

extraña ayuda. ¿de dónde viene?

Esta es una versión obsoleta de la ayuda, ahora está escrita de forma diferente
 

Tengo 512 pases en 7, luego falla (he dado capturas de pantalla aquí).

XP se cuelga en la 512, pero no falta mucho más, pero luego lo mismo.

Alexx:
Esta es una versión obsoleta de la ayuda, ahora está escrita de forma diferente

Ni siquiera se trata de la referencia, las órdenes de cambio con "Devolución" no funcionan. Da este

Lo más molesto es que el "retorno" es el predeterminado, tengo que cambiarlo cada vez.

Más. Al pulsar por debajo del precio actual

¿Qué es el crédito "congelado" en las liquidaciones? Han hecho uso de los agentes de la nube. Todavía no he visto el precio de los mismos en ningún documento de aquí. Si valen algo, supongo que los créditos deberían cancelarse.
 
marketeer:
¿Qué es el crédito "congelado" en las liquidaciones? Han hecho uso de los agentes de la nube. Todavía no he visto el precio de los mismos en ningún documento de aquí. Si valen algo, supongo que los créditos deberían cancelarse.

Los importes congelados por el uso de la red en la nube se acumulan durante la noche y luego se retiran en una sola transacción.

Esto es para evitar la multiplicación de pequeñas cantidades con múltiples ejecuciones.

 
GT788:

Ni siquiera se trata de la referencia, las órdenes de cambio con "Devolución" no funcionan. Da este

Lo más molesto es que el "retorno" es el predeterminado, tengo que cambiarlo cada vez.

¿Está esto en el servidor de Alpari?

Han retrasado la actualización del servidor en 2 builds y el terminal se ha adelantado un poco en funcionalidad. En cuanto se actualice el fin de semana todo se pondrá en su sitio.

