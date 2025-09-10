Errores, fallos, preguntas - página 793
¿Cómo se ejecuta la optimización mediante agentes en la nube? La nube está conectada, las nubes en 4 trozos escriben listas. En el menú contextual se activa la opción Usar -> Red en la nube Mql5. Sin embargo, cuando se inicia la optimización, sólo funcionan los agentes locales y los agentes de la nube escriben todos los fallos.
¿Soy el único?
No ha sido así desde hace mucho tiempo.
Las manos están rectas y las marcas han aparecido no recuerdo cuándo.
El cuaderno de bitácora no muestra por qué un archivo? Porque parece que está encendido, conectado...
Es extraño escuchar esto del desarrollador principal. Del manual de usuario del terminal:
El nivel de margen es la relación porcentual entre el importe de los fondos disponibles en una cuenta determinada y el importe del margen (Fondos / Margen * 100);
Resulta que estaba equivocado. Perdón por la valoración superficial, no me fijé bien.
El gráfico de prueba muestra realmente el nivel de margen, no la carga de la cuenta.
La respuesta correcta es que el nivel de margen estaba cayendo ya que el precio de las acciones de IBM ha subido de 125 a 208 dólares desde 2010, lo que ha superado el crecimiento del depósito. Dado que el margen en los CFD depende del valor del activo, a medida que el precio del activo subía, el requisito de margen también aumentaba. En este caso, el aumento del precio de las acciones fue mucho mayor que el aumento del balance.
¡¿Has visto este RP?!
Mañana me despertaré millonario...
Queda por hacer el enlace en el post erróneo para que la persona que lo relea después no se vea sorprendida.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805
