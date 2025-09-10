Errores, fallos, preguntas - página 806
Los promotores.
No hay ninguna descripción de la estructura MqlTradeTransaction en el libro de referencia, ¿es normal o qué?
Estructura de la transacción comercial
Actualice su archivo de ayuda manualmente si no se actualiza automáticamente.
Estructura de la transacción comercial
Actualice su ayuda manualmente si no se actualiza automáticamente.
Por favor, explíqueme la siguiente situación. Tengo la siguiente imagen del optimizador:
Por lo que entiendo, hay un montón de pases que tienen aproximadamente el mismo valor optimizado (en este caso, el equilibrio), y su valor es máximo. Sin embargo, cuando voy a la tabla con los resultados de la optimización, no veo muchas filas con el mismo valor y diferentes parámetros. ¿Cómo puede ser esto?
En primer lugar, la barra azul de la parte superior puede estar formada por saldos muy diferentes, pero debido a la escala son casi iguales a los malos de la parte inferior. En segundo lugar, ordene haciendo clic en la columna de la derecha (dependiendo de la columna por la que quiera ordenar). Si el balance, es necesario hacer clic en el balance de cabecera.
He encontrado una respuesta parcial en la ayuda:
Durante la optimización genética, la pestaña de resultados no muestra pasajes con el mismo resultado
Pero entonces surge una mega pregunta: ¿cómo puedo obtener información sobre los valores de los parámetros de los pases que se omitieron en esta tabla? ¿Y para qué se hace? ¿Cómo puedo analizar los resultados de la optimización genética si no se muestra el conjunto completo de valores óptimos?
Es una conspiración. Empezarán a hablarte de economía y de preocupación por el prójimo. Pero no cedas. Estamos contigo.
Queridos compañeros de pips - no ven que el tiempo no corresponde al tiempo real, en promedio 10 segundos se adelanta. Cualquier matemático competente le dirá que esto es malo para el pipsing, muy malo.
Es una conspiración. Te van a decir que ahorres dinero y que cuides a tus semejantes. Pero no cedas, estamos contigo.