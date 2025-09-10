Errores, fallos, preguntas - página 806

Los promotores.

No hay ninguna descripción de la estructura MqlTradeTransaction en el libro de referencia, ¿es normal o qué?

 
Interesting:

Los promotores.

Estructura de la transacción comercial

Actualice su archivo de ayuda manualmente si no se actualiza automáticamente.

Rosh:

Gracias, supongo que tendré que subir manualmente la ayuda.
 

Por favor, explíqueme la siguiente situación. Tengo la siguiente imagen del optimizador:

Calendario del optimizador

Por lo que entiendo, hay un montón de pases que tienen aproximadamente el mismo valor optimizado (en este caso, el equilibrio), y su valor es máximo. Sin embargo, cuando voy a la tabla con los resultados de la optimización, no veo muchas filas con el mismo valor y diferentes parámetros. ¿Cómo puede ser esto?

 
marketeer:

En primer lugar, la barra azul de la parte superior puede estar formada por saldos muy diferentes, pero debido a la escala son casi iguales en comparación con los malos de la parte inferior. En segundo lugar, haga la ordenación haciendo clic en la columna de la derecha (a la derecha dependiendo de la columna por la que quiera ordenar). Si es por saldo, haga clic en la cabecera del saldo.
 
Urain:
En primer lugar, la barra azul de la parte superior puede estar formada por saldos muy diferentes, pero debido a la escala son casi iguales a los malos de la parte inferior. En segundo lugar, ordene haciendo clic en la columna de la derecha (dependiendo de la columna por la que quiera ordenar). Si el balance, es necesario hacer clic en el balance de cabecera.
Por supuesto, estoy mirando la clasificación por el equilibrio. Pero no hay tantos pases cerca del máximo - sí hay algunos, pero no varias docenas como se ve en la imagen. A juzgar por la escala, las diferencias deberían ser notables. Juzgue usted mismo, para la imagen publicada los primeros valores máximos de equilibrio en la tabla son: 956, 909, 865, 784, 692, 607, 438, 362, 332, además.
 

He encontrado una respuesta parcial en la ayuda:

Durante la optimización genética, la pestaña de resultados no muestra pasajes con el mismo resultado

Pero entonces surge una mega pregunta: ¿cómo puedo obtener información sobre los valores de los parámetros de los pases que se omitieron en esta tabla? ¿Y para qué se hace? ¿Cómo puedo analizar los resultados de la optimización genética si no se muestra el conjunto completo de valores óptimos?

 
marketeer:

Es una conspiración. Empezarán a hablarte de economía y de preocupación por el prójimo. Pero no cedas. Estamos contigo.

 

Queridos compañeros de pips - no ven que el tiempo no corresponde al tiempo real, en promedio 10 segundos se adelanta. Cualquier matemático competente le dirá que esto es malo para el pipsing, muy malo.

 
MetaDriver:

Es una conspiración. Te van a decir que ahorres dinero y que cuides a tus semejantes. Pero no cedas, estamos contigo.

Te diré que en los viejos tiempos, solía apuntar misiles a los EE.UU.
