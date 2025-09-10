Errores, fallos, preguntas - página 396
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pregunta para los desarrolladores. Anteriormente, en las propiedades del indicador en el menú "Aplicar a", además de todo lo que aparece, se podía seleccionar "datos del primer indicador". Ahora no es posible hacerlo:
¿Se ha eliminado por alguna razón?
Esta opción no se ha eliminado. Ayuda:
Esta opción no se ha eliminado. En la ayuda:
Puede alguien de desarrollo o con conocimientos responder a mi pregunta.
Gracias de antemano.
¿Pueden establecerse las siguientes opciones del indicador (marcadas con un círculo rojo) de forma programada?
No.
¡A los desarrolladores!
¡¡¡¡Por favor, haga su sistema de actualización amigable con el antivirus Kaspersky (en mi caso KIS 2011) !!!!
No aguanto más, es la segunda actualización seguida por cierto.
Después de la actualización a un nuevo proceso de construcción se cuelga en la lista, la CPU se consume al máximo, pero no hay ningún efecto (el terminal no se dibuja completamente, o ni siquiera intenta hacerlo).
El proceso queda colgado en la lista para que no pueda ser eliminado de ella con una bomba nuclear.
En la versión anterior me deshice del problema reiniciando y deteniendo la protección KIS, ahora decidí comprobar qué es exactamente lo que ayuda/interrumpe el inicio.
Resultó que después de que la protección se detiene el terminal de funcionamiento se hace posible iniciar (la siguiente actividad de protección de inicio no tiene ningún efecto).
PS
Debo señalar que en el antivirus para terminal se permite todo lo que personalmente he podido llegar, lo más probable es que no pueda permitir nada más (a no ser que desactive algún tipo de control)...
KAV 8.0 para la actualización a la nueva compilación parece bastante normal, no hay problemas con el primer inicio de la nueva compilación allí.
Descubrí esto.
Descubrí esto.
Sinceramente, es una mierda....
¡¿Qué sentido tiene ser el hombre del saco?!
Sinceramente, es una mierda....
¡¿Qué sentido tiene un bojan?!
Está bien, yo también pensé que no lo era al principio, incluso escribí una solicitud al BOD. :)
Si he visto la fórmula y he hecho algunos cálculos en MT4 (no en MT5, por favor) he coincidido con los desarrolladores en la necesidad de exactamente este tipo de recálculo.