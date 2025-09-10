Errores, fallos, preguntas - página 800
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
papaklass:
¿Una prueba multidivisa?
papaklass:
fyords:
Prueba multidivisa, necesito abrir operaciones en varios instrumentos con un instrumento de trabajo. Esta es en realidad una versión reducida para resaltar el área del problema
Por cierto, todos los pedidos pendientes, excepto el primero, están colocados
Prueba multidivisa, necesito abrir operaciones en varios instrumentos con un instrumento de trabajo. Esta es en realidad una versión reducida para resaltar el área del problema
Por cierto, todos, excepto el primer pedido pendiente, están colocados.
Si intentamos hacerlo de forma visual y sin paradas, ¿se colocará?
¿O se aleja para estar seguro?
¿Funcionaría si probaras los visuales sin los topes?
¿O mover los topes hacia atrás para estar seguros?
1) No he probado sin paradas en absoluto. Pero cuando se prueba con "mi" moneda, se apuesta... Mañana intentaré
2) Los Stops ya se han alejado bastante - hasta tp 100 pips, hasta sl incluso más
¿Por qué el icono de servicedesk destaca como si hubiera mensajes no leídos/nuevos como favoritos? ¿Cómo puedo saber si ha habido una respuesta?
¿Por qué el icono de servicedesk destaca como si hubiera mensajes no leídos/nuevos como favoritos? ¿Cómo puedo saber si ha habido una respuesta?
Esto ya se ha discutido en un hilo vecino. Hemos llegado a la conclusión de que el icono se ilumina no sólo cuando se recibe un nuevo mensaje del Service Desk, sino también cuando uno de los desarrolladores mira su aplicación. Por lo tanto, si el icono de Service Desk se enciende a menudo, pero no hay nuevos mensajes, su aplicación es de gran interés para los desarrolladores. Puedes estar orgulloso. :)
Esto ya se ha discutido en un hilo vecino. He llegado a la conclusión de que el icono se ilumina no sólo cuando hay un nuevo mensaje del servicio, sino cuando alguien de los desarrolladores está mirando su solicitud. Por lo tanto, si el icono del Service Desk se enciende a menudo, pero no hay nuevos mensajes, su aplicación está seriamente interesada en los desarrolladores. Puedes estar orgulloso. :)
Además, el icono del desarrollador se ilumina si has ido al perfil de la aplicación, así que nos quedamos mirando :)
El promotor ve que el icono está encendido y entra y tú ves que el promotor entró y también entras para ver si ella miró hacia atrás para ver si yo miré hacia atrás...
IMHO si ha habido cambios el icono debe ser grande, si acaba de visitar uno pequeño.
Además, el icono del desarrollador se ilumina si has ido al perfil de la aplicación, así que nos quedamos mirando :)
El desarrollador ve que el icono está encendido y entra y tú ves que el desarrollador ha visitado y también entras a mirar hacia atrás para ver si ella miró hacia atrás para ver si yo miré hacia atrás...
En mi opinión, si ha habido cambios el icono debería ser grande, si sólo se ha visitado pequeño.
¿Qué sentido tiene eso? aparte de sonreír =)
En realidad sobre los iconos del desarrollador es mi suposición, y espero (sobre el talento del programador web) infundada.
Así que mirar hacia atrás es una broma (probablemente).
En cuanto a los iconos grandes y pequeños, sin embargo, es una sugerencia bastante seria.