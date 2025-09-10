Errores, fallos, preguntas - página 801
Prueba multidivisa, necesito abrir operaciones en varios instrumentos con un instrumento de trabajo. Esta es en realidad una versión reducida para resaltar el área del problema
Por cierto, todos los pedidos pendientes, excepto el primero, están colocados
Además, el icono del desarrollador se ilumina si has ido al perfil de la aplicación, así que nos quedamos mirando :)
El promotor ve que el icono está encendido y entra y tú ves que el promotor entró y también entras para ver si ella miró hacia atrás para ver si yo miré hacia atrás...
En mi opinión, si ha habido cambios el icono debería ser grande, si sólo se ha visitado pequeño.
Por lo que tengo entendido, no hay ningún cambio si "sólo se mira alrededor". Hay un cambio si los desarrolladores se comunican entre sí (en privado) en la aplicación.
Es cierto que a veces ocurre que los desarrolladores de mensajes se ponen a disposición del común de los mortales (por error), yo tuve un par de casos así.
Comprobar e informar del número de compilación del terminal del cliente y de los agentes de prueba.
He descargado la compilación recientemente, muy reciente - 687. Los agentes sólo utilizan el local, el remoto y la nube - desconectados. Aunque con el remoto y la nube conectados y el local desconectado, ¡tampoco funciona!
No sé qué hacer. Sov está escrito, las pruebas y la optimización no son posibles...
¿Puede usted aconsejar cómo posiblemente resolver este problema - capturas de pantalla adjunta.
En una de las capturas de pantalla hay un menú - Usar -MQL5Cloud Network.
Conéctese y tenga un saldo de más de 1 crédito.
¿Ha probado a seleccionar todas las monedas necesarias en el bloque de inicialización mediante SymbolSelect?
No ayudó, lo mismo
Si sl = tp = 0, sigue el error 10016 (paradas erróneas).
Si pongo sl = tp = 0, el error 10016 (paradas erróneas) sigue presente.
Entonces debe ser esta parte del código, que es la que tenemos que tratarLo bueno es que hay que analizar el código completo, no el recortado para el ejemplo.
Pero el error sigue existiendo en la versión reducida.
Para ser sincero, no entiendo muy bien cómo puede producirse el error 10016 si no hay paradas
¿Por qué no pruebas a utilizar
A qué te refieres con "cómo puede haber un error 10016 si no hay paradas". ¿Hay valores cero especificados para ellos o simplemente no hay línea donde se prescriben?
Prueba esto