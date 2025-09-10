Errores, fallos, preguntas - página 802
¿Sería tan amable de dirigir a los expertos a mirar mi pregunta de la página anterior... Empezó con este: 814.
Preparando el campeonato, no puedo tener un experto listo en mi portátil para probar y poblar.
Gracias.
¿Por qué no pruebas a utilizar
pruébalo. Al mismo tiempo estoy cebando como Karlson aconsejó
El texto del programa de prueba:
Resultado de la prueba en el EURUSD:
Prueba GI 0 (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Precio actual:1.29241000
Prueba MN 0 (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Precio de apertura:1.29720000
QS 0 Operación 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 comprar stop 1.00 EURUSD a 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
Resultado de la prueba del GBPUSD:
LO 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Precio actual:1.29241000
Prueba JE 0 (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Precio de apertura:1.29720000
KS 2 Operaciones 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 parada de compra fallida 1,00 EURUSD a 1,29720 [paradas no válidas]
He descargado la compilación recientemente, muy reciente - 687. Los agentes sólo utilizan el local, el remoto y la nube - desconectados. Aunque con el remoto y la nube conectados y el local desconectado, ¡tampoco funciona!
No sé qué hacer. Sov está escrito, las pruebas y la optimización no son posibles...
¿Puede usted aconsejar cómo posiblemente resolver este problema - capturas de pantalla adjunta.
A qué te refieres con "cómo puede haber un error 10016 si no hay paradas". ¿Hay valores cero especificados para ellos o simplemente no hay línea donde se prescriben?
Inténtelo de esta manera
¿No es suficiente ZeroMemory(request);?
Lo he añadido como me has dicho, pero no ha cambiado el resultado
P.D. sl y tp se escriben igual en la solicitud:
a) 0 y máximo de la barra diaria + 50 pips (respectivamente)
b) ambos especificados iguales a cero
y luego la variante "c" (un poco más adelante) - utilizando CTrade. El resultado es el mismo
Despejen todas las estructuras.
A continuación, intente consultar los datos con claridad.
... El resultado es el mismo
Extraño. Tomé su código y obtuve una respuesta de probador
Está funcionando.
¿Qué tipo de construcción tienes?
Sólo tengo una pregunta: ¿por qué el péndulo es visible sólo en "Operaciones" pero no en "Comercio" (me refiero al visualizador)?
Construye 674.
Todo funciona para ti, pero hay un PERO. Mira el precio entre paréntesis:
CN 0 Trade 10:17:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
KE 0 Trade 10:20:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)
Hay una diferencia de 10 puntos. Aunque el tiempo es el mismo.
He acertado, servidor demo MK.