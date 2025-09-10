Errores, fallos, preguntas - página 802

Rosh:


¿Sería tan amable de dirigir a los expertos a mirar mi pregunta de la página anterior... Empezó con este: 814.

Preparando el campeonato, no puedo tener un experto listo en mi portátil para probar y poblar.

Gracias.

 
AlexCul:

¿Sería tan amable de dirigir a los expertos a mirar mi pregunta de la página anterior... Empezó con este: 814.

Preparándome para el campeonato, no puedo tener un experto listo en mi portátil.

Mejor escribe a servicedesk. Puede mantener una larga correspondencia aquí
fyords:

¿Por qué no pruebas a utilizar

pruébalo. Al mismo tiempo estoy cebando como Karlson aconsejó

El texto del programa de prueba:

#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>

CSymbolInfo       m_sym;
CTrade            m_trade;

double bar_info[2];
bool a;

int OnInit()
{
   SymbolSelect("EURUSD", true);
   SymbolSelect("GBPUSD", true);
   m_sym.Name("EURUSD");
   a = false;
   return(0);
}

void OnTick()
{
   if (a) return;
   a = true;
   m_sym.Refresh();
   m_sym.RefreshRates();
   CopyHigh("EURUSD", PERIOD_D1, 0, 2, bar_info);
   Print("Текущая цена:" + DoubleToString(m_sym.Ask()));
   Print("Цена открытия:" + DoubleToString(bar_info[1] + 500*_Point));
   m_trade.BuyStop(1, bar_info[1] + 5000*_Point, "EURUSD", 0, 0);
}

Resultado de la prueba en el EURUSD:

Prueba GI 0 (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Precio actual:1.29241000
Prueba MN 0 (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Precio de apertura:1.29720000

QS 0 Operación 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 comprar stop 1.00 EURUSD a 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)


Resultado de la prueba del GBPUSD:

LO 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Precio actual:1.29241000
Prueba JE 0 (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Precio de apertura:1.29720000
KS 2 Operaciones 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 parada de compra fallida 1,00 EURUSD a 1,29720 [paradas no válidas]


 
AlexCul:

He descargado la compilación recientemente, muy reciente - 687. Los agentes sólo utilizan el local, el remoto y la nube - desconectados. Aunque con el remoto y la nube conectados y el local desconectado, ¡tampoco funciona!

No sé qué hacer. Sov está escrito, las pruebas y la optimización no son posibles...

¿Puede usted aconsejar cómo posiblemente resolver este problema - capturas de pantalla adjunta.

Dar una aplicación a servicedesk con TODOS los detalles (rutas de instalación, eje, UAC, registros de terminal, agentes, probador).
 
Rosh:

A qué te refieres con "cómo puede haber un error 10016 si no hay paradas". ¿Hay valores cero especificados para ellos o simplemente no hay línea donde se prescriben?

Inténtelo de esta manera

MqlTradeRequest request={0};

¿No es suficiente ZeroMemory(request);?

Lo he añadido como me has dicho, pero no ha cambiado el resultado


P.D. sl y tp se escriben igual en la solicitud:

a) 0 y máximo de la barra diaria + 50 pips (respectivamente)

b) ambos especificados iguales a cero


y luego la variante "c" (un poco más adelante) - utilizando CTrade. El resultado es el mismo

 

Despejen todas las estructuras.

A continuación, intente consultar los datos con claridad.

   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;

   ZeroMemory(request);
   ZeroMemory(result);

   request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
   request.magic  = 0;
   request.symbol = "EURUSD";
   request.volume = 1.0;
   request.price  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+500*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT); // или сразу цену 1.3000
   request.sl     = 0;
   request.tp     = 0;
   request.deviation = 10;
   request.type   = ORDER_TYPE_BUY_STOP; 
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
   
   OrderSend(request,result);
 
ilunga:

... El resultado es el mismo

Extraño. Tomé su código y obtuve una respuesta de probador

PN      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   Текущая цена:1.29479000
DK      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   Цена открытия:1.29943000
CN      0       Trade   10:17:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
FL      0       ss (GBPUSD,H1)  10:17:04        2012.01.02 00:00:00   CTrade::OrderSend: buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]
EF      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   Текущая цена:1.29479000
QL      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   Цена открытия:1.29943000
KE      0       Trade   10:20:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)
KG      0       ss (EURUSD,H1)  10:20:04        2012.01.02 00:00:00   CTrade::OrderSend: buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 [done]

Está funcionando.

¿Qué tipo de construcción tienes?

Sólo tengo una pregunta: ¿por qué el péndulo es visible sólo en "Operaciones" pero no en "Comercio" (me refiero al visualizador)?

 
fyords:

Extraño. Tomé su código y obtuve una respuesta de probador

Está funcionando.

¿Cuál es tu constitución?

Construye 674.

Todo funciona para ti, pero hay un PERO. Mira el precio entre paréntesis:

CN      0       Trade   10:17:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
KE      0       Trade   10:20:04        2012.01.02 00:00:00   buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)

Hay una diferencia de 10 puntos. Aunque el tiempo es el mismo.

 
Diferentes servidores, diferentes 500 pp.
 
ilunga:

construye 674.

Todo te funciona, pero hay un PERO. Mira el precio entre paréntesis:

La diferencia es de 10 puntos. Aunque el tiempo es el mismo.

He acertado, servidor demo MK.

