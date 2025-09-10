Errores, fallos, preguntas - página 796
Los importes congelados por utilizar la red claud se acumulan durante la noche y luego se retiran en una sola operación.
Esto es para evitar la multiplicación de pequeñas cantidades con múltiples ejecuciones.
Bien. ¿Es posible ver el coste aproximado de los agentes en MT antes de comenzar la optimización? Ahora resulta que empiezas a optimizar y no tienes ni idea de cuánto dinero te van a cobrar.
Vea las preguntas y respuestas sobre las tasas, puede estimar el coste aproximado:
¿Cuál es el coste por unidad de RP por unidad de tiempo?
El coste de un agente de pruebas que trabaja con PR=100 durante una hora se fija en 0,01 créditos. Se toma un quantum como unidad de trabajo, que se define como un agente que trabaja con PR=1 durante 1 ms (1 milisegundo). Así, el coste por quantum es:
La tabla muestra el coste del funcionamiento continuo durante 1 hora y durante 1 mes de un agente de prueba de un solo núcleo con PR=100.
El número óptimo de agentes de prueba es igual al número de núcleos. Si el ordenador tiene un procesador con 4 núcleos, se instalarán 4 agentes por defecto, por lo que el coste será 4 veces mayor.
Alquilar 100 agentes con una calificación de RP de 100 durante una hora costaría 1,00 crédito/dólar.
¿Puedo ver el PR de mis agentes locales para estimar el rendimiento de un solo pase de prueba a PR100? ¿Puede MT5 hacer ese pase por sí misma y estimar el coste?
Chicos, mirad el indicador. No es un dibujo. Estoy transfiriendo el código de la 4 a la 5. Tengo el campeonato a la vuelta de la esquina y me temo que no voy a llegar...
Creo que lo estoy haciendo bien. En el 4 funciona como debe ser.
Lo puse en el gráfico EURUSD en H1.
Los indicadores están en el remolque. Descripción en esta página y en la siguiente.
Mis últimos cambios en el código están en el trailer.
Gracias.
No he podido encontrar una respuesta a la siguiente pregunta a través de la búsqueda en el foro.
¿Existe una opción de depuración en modo de prueba? Es decir, ejecuto el EA en el prob ador de estrategias para probarlo, establezco puntos de interrupción y puedo depurarlo paso a paso utilizando el probador de estrategias.
Si es así, ¿cómo puedo utilizarlo?
Si no es así, ¿hay algún plan para implementar esta función?
Ocasionalmente (rara vez) se produce un errorAunque ambos agentes locales están preparados
Chicos, mirad el indicador. No es un dibujo. Estoy transfiriendo el código de la 4 a la 5. Tengo el campeonato a la vuelta de la esquina, me temo que no voy a llegar...
¿Esto es todo?
Tengo dos preguntas.
- ¿Por qué has cambiado el cálculo del 4 en el código?
- ¿Qué muestra este indicador? ¿Cómo operar con él?