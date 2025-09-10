Errores, fallos, preguntas - página 798
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Creo que un probador con depuración sería más realista, pero ni siquiera deberías soñar en esta dirección.
En términos de realidad para ver la luz, lo más probable es que sí.
Si cualquiera de estas dos ideas llega a buen puerto, ésta tiene una mayor probabilidad.
Aunque dudo que lo hagan :(
En mi opinión, probador con depurador + probador con perfilador es mucho más realista (veces más) que la perspectiva de un "servidor virtual" e incluso con la posibilidad de introducir información personalizada.
Al menos, personalmente espero que al menos el perfilador aparezca en el probador.
Chicos, preparándose para el Campeón. El enganche no está claro. Dice que al probar, error de autorización... la prueba no va más allá (en absoluto). Se adjunta captura de pantalla. ¿Cómo puedo combatirlo?
Los núcleos son así, el sistema operativo es XP.
Creo que los desarrolladores acaban de comprobar que los parámetros están "generalmente" disponibles.
Si no están presentes, la optimización tampoco se iniciará.
Si los hay, la optimización ejecutará tantas pasadas como se especifiquen en los rangos. En su caso hubo una pasada.
Me encontré con una cosa interesante.
Quería ejecutar el Asesor Experto del año pasado (campeonato) en todos los símbolos, es decir, seleccioné el modo de optimización "Todos los símbolos seleccionados en la ventana "Visión general del mercado". La optimización no funcionó porque no tenía ningún parámetro de entrada. He añadido un parámetro de entrada y la optimización ha funcionado. ¿Es un error?
En el caso de la optimización "por parte de todos los personajes" es, por supuesto, una BOLSA, y bastante obvia.
Creo que los desarrolladores acaban de comprobar "en general" la disponibilidad de los parámetros.
si no hay ninguno, la optimización tampoco se iniciará.
pero si hay, la optimización hará tantas pasadas como se especifiquen en los rangos. En su caso hubo una pasada.
En el caso de la optimización de "todos los símbolos", por supuesto que hay un BAG, que es bastante obvio.No sé lo que los desarrolladores han establecido allí (o no establecer), y la optimización debe ir lógicamente en cualquier caso, independientemente de si el Asesor de Expertos tiene parámetros o no.
Es decir, incluso en ausencia de parámetros externos, se debe seleccionar el mejor resultado de entre los símbolos disponibles en la ventana de Market Watch. Si sólo hay un símbolo, debe aparecer un mensaje en el registro que indique que debe haber más de un símbolo.
¿Verdad? ))
P.D. Aunque no. Sólo hay que mostrar todos los resultados en los caracteres disponibles, incluso si es allí uno.
Chicos, preparándose para el Campeón. El enganche no está claro. Dice que al probar, error de autorización... la prueba no va más allá (en absoluto). Se adjunta captura de pantalla. ¿Cómo afrontarlo?