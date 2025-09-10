Errores, fallos, preguntas - página 794
En la ayuda está escrito que la "devolución" sólo se utiliza con las órdenes pendientes, pero también se muestra en las órdenes de stock. ¿Es así como debe ser?
¿Qué corredor? Tengo este problema en AlpariFS-MT5
Si no sabe qué hacer y no quiere comprometerse, no debe dudar en utilizar este servicio.
¿Qué corredor?
Lo lees de forma extraña
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Identificador
Descripción
ORDEN_DE_RELLENO_DE_RETORNO
Este modo se utiliza para órdenes demercado (ORDER_TYPE_BUY y ORDER_TYPE_SELL), órdenes limitadas y stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) y sólo en los modos"Ejecución de mercado" y "Ejecución de bolsa".En caso de ejecución parcial, la orden de mercado o limitada con un volumen residual no se compensa, pero sigue vigente.
Para las órdenes ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT se creará en el momento de la activación la correspondiente orden limitada ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con el tipo de ejecución ORDER_FILLING_RETURN.
otra ayuda, al terminal
La cuestión es que este modo se establece por defecto al abrir manualmente la ventana de órdenes en AlpariFS-MT5.
Entiendo que esto es un problema para los programadores de Alpari, pero tales libertades no son realmente buenas.
No es necesario modificar las oportunidades de negociación en términos de lógica. Han reducido las oportunidades para los usuarios en términos de actualizaciones, por qué no hacerlo para los concesionarios. O por lo menos hacer algunos cursos, porque la gente está realmente luchando para cerrar una posición y tienen que volver a interpretar este campo.
El MQ no lo tiene, hizo clic en la posición, eligió cerrar, hizo clic en "Aceptar" todo funcionó.
los programadores de Alpari no tienen ninguna influencia en el contenido de esta ventana.
El tipo de mercado no se ve afectado por el tipo de ejecución en la propia plataforma MC.
el contenido de esta ventana no está influenciado por los programadores de Alpari.
La relación entre el tipo de mercado y el tipo de ejecución se mantiene en la propia plataforma MC.