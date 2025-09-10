Errores, fallos, preguntas - página 805
Así, hay un código en la página anterior donde hay un array de 3 elementos. Al imprimirlo con Prints, se obtiene que Bid = 1.29709 mientras que bar_info[n-1] almacena 1.29220
¿Qué opina de esto?
Si esto se ejecuta desde un init, entonces
Si desde OnTick, entonces
En este punto tengo un hueco en los datos (ver imagen). Aun así, tengo la sensación de que al hacer las pruebas en otro par, obtengo una actualización de datos asíncrona
Lo es.
Añade una línea más después de las Impresiones:
Al ejecutar el código en OnTick obtenemos:
Es decir, la barra para Copiar...() ya existe, pero todavía no hay ninguna cita en ella.
Podemos hacer otra adición. Inserta tu función con mi adición en OnTick:
Prueba realizada desde 2012.01.01
nos encontramos con que:
Es decir, la primera cita tiene un fallo, el resto son correctas
La última barra (más cercana a la fecha actual) tendrá el índice máximo en este caso.
Así que la primera cita tiene un fallo, las otras son correctas.
¿Puede decirme qué significan los ceros antes de la coma en la columna Pass?
Es el número de generación de la genética. No sólo hay ceros, después de los ceros vienen 1, 2, etc.
¿Significa la mía que no se está reproduciendo? )))
Las generaciones vienen, pero la columna sigue llena de ceros.
¿Son posibles estas adiciones en MT5?
En la estructura MqlTradeResult añade la hora de ejecución de la orden en el lado del servidor.
Y añadir la posibilidad de establecer la hora a la que una orden pendiente se activa para su ejecución en el servidor.