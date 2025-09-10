Errores, fallos, preguntas - página 674

MetaDriver 2012.03.20 16:17
220Volt:
Estoy bien en FF.

Tengo FF 8, el mismo problema

 
Tal vez el sistema de nuevas calificaciones esté torcido. Tal vez lo estén probando. Aunque deberían probarlo primero antes de lanzarlo. ))
 
Urain:

FF 11 está bien.
 
Cromado. Vacío.
 
220Volt:
A mí me funciona. Firefox 11.
 

Si haces clic en "reclamar", no puedes introducir nada en el campo "comentario".

Hay algo que falla en el motor del foro

 
abolk:

si haces clic en "reclamar", no puedes introducir nada en el campo "comentario".

sólo puede introducir 150 caracteres si ha seleccionado "Otros"
 
sergeev:
también 11
 

¿Sabes si estos son todos los pares que puedo utilizar o si hay más?

Por ejemplo, EURGBS, EURCHF?

 
Situado en la pestaña Cruces

