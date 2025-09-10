Errores, fallos, preguntas - página 332

stringo:

¿Qué tiene que ver esto con la comprobación de Perev_handle?

Y mueve return(suk) a la última línea de la función. Después de la impresión

Código muy descuidado

¿Qué... error tipográfico..., corregido, fallo de código por qué?
 

En ese caso, proporcione el código mínimo necesario para reproducir el problema en forma de script o experto.

Nuestras comprobaciones no revelan el problema. El valor entero se escribe y se lee correctamente.

 

¡Ya lo tengo! Es un misterio, no un código. La gente que pueda necesitarlo, aquí hay uno que funciona.

(no quería trabajar sin bool)

//+==================================================================+
// Читаем что записано;
double ReadPer ()
{
     Per_handle= FileOpen("per.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        double suk=FileReadDouble(Per_handle);
        Print("ЧИтаем запись Неоткрывается FileIsExist= ",FileIsExist("per.bin",0),"suk=",suk);
       }
     double suk=FileReadDouble(Per_handle);
     FileClose(Per_handle);
     Print("ЧИтаем запись...suk=",suk);
     return (suk);
}
//+==================================================================+
bool WritePer ()
{
     Per_handle= FileOpen("per.bin", FILE_WRITE|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        Print("Записываем Неоткрывается :-) per.bin");
       }
     double raz=SpBuffer[0];
     FileWriteDouble(Per_handle,raz); 
     Print("Записываем ...raz=",raz);
     FileClose(Per_handle);
     return(0); 
}
 
vdv2001:

Pregunta: Cómo desactivar la línea de tiempo, si es posible, si esto no es posible, por favor, pida a los desarrolladores que lo habiliten.

Apoyado. Me gustaría tener esta opción en el gráfico principal. Por ejemplo, en el objeto "Graph" existe esta posibilidad.
 
Lizar:
Apoyado. Me gustaría tener esta opción en el gráfico principal. Por ejemplo, existe esta posibilidad en el objeto "Graph".
¡У! ¡Yo también lo necesito!
 
y también la escala de precios. Porque es amplia y ocupa mucho espacio...
Sólo quieres burlarte del terminal :)

En serio, si eres un desarrollador, por favor, añade la visualización de la hora y el precio a la casilla de verificación "Mostrar OHLC" (o marca la nueva de abajo).

Sigo sin entender cómo se escalará el gráfico después de estos cambios, y por qué no utilizar un simple cambio de color (como opción).


Personalmente tengo otra pregunta. Por último, haz las dos casillas de verificación "Confirmación manual para Asesores Expertos" y "Confirmación manual para DLL" (como era en MT4).

 
Interesting:

Sólo quieres burlarte del terminal :)

En serio, si eres un desarrollador, por favor haz que la visualización de la hora y el precio sigan la opción "Mostrar OHLC".

no me des esas pícaras sugerencias. no podrás apilarlo y personalizarlo después.

Sigo sin entender cómo se escalará el gráfico después de estos cambios y por qué no se utiliza un simple cambio de color (como opción).

no es necesario quitar esas escalas en los escaparates para obtener información. pero a mí, por ejemplo, me estorban porque ocupan un espacio vacío sin razón alguna, sobre todo el precio.

sergeev:

No me des ninguna de esas pícaras sugerencias, no podrás juntarlo todo y configurarlo después.


1) ¿Por qué no escribe usted mismo la línea OHLC?

2) ¿Por qué no has citado la frase completa, dónde has puesto el paréntesis?

Pero no se trata de eso: a nosotros nos toca proponer y a ellos rechazar :)

 
Interesting:

Sólo quieres burlarte del terminal :)

Con toda seriedad, si usted es un desarrollador, por favor agregue la visualización de la hora y el precio a la casilla de verificación "Mostrar OHLC" (o marque la nueva que aparece a continuación).

Sigo sin entender cómo se escalará el gráfico después de estos cambios, y por qué no se utiliza un simple cambio de color (como opción).


Personalmente tengo otra pregunta - finalmente hacer las dos casillas de verificación "Confirmación manual para Asesores Expertos" y "Confirmación manual para DLL" (como era en MT4).


Un ejemplo real:

En rojo he marcado un lugar que no será ocupado por nada

