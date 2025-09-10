Errores, fallos, preguntas - página 332
¿Qué tiene que ver esto con la comprobación de Perev_handle?
Y mueve return(suk) a la última línea de la función. Después de la impresión
Código muy descuidado
En ese caso, proporcione el código mínimo necesario para reproducir el problema en forma de script o experto.
Nuestras comprobaciones no revelan el problema. El valor entero se escribe y se lee correctamente.
¡Ya lo tengo! Es un misterio, no un código. La gente que pueda necesitarlo, aquí hay uno que funciona.
(no quería trabajar sin bool)
Pregunta: Cómo desactivar la línea de tiempo, si es posible, si esto no es posible, por favor, pida a los desarrolladores que lo habiliten.
Apoyado. Me gustaría tener esta opción en el gráfico principal. Por ejemplo, existe esta posibilidad en el objeto "Graph".
Sólo quieres burlarte del terminal :)
En serio, si eres un desarrollador, por favor, añade la visualización de la hora y el precio a la casilla de verificación "Mostrar OHLC" (o marca la nueva de abajo).
Sigo sin entender cómo se escalará el gráfico después de estos cambios, y por qué no utilizar un simple cambio de color (como opción).
Personalmente tengo otra pregunta. Por último, haz las dos casillas de verificación "Confirmación manual para Asesores Expertos" y "Confirmación manual para DLL" (como era en MT4).
no me des esas pícaras sugerencias. no podrás apilarlo y personalizarlo después.
no es necesario quitar esas escalas en los escaparates para obtener información. pero a mí, por ejemplo, me estorban porque ocupan un espacio vacío sin razón alguna, sobre todo el precio.
1) ¿Por qué no escribe usted mismo la línea OHLC?
2) ¿Por qué no has citado la frase completa, dónde has puesto el paréntesis?
Pero no se trata de eso: a nosotros nos toca proponer y a ellos rechazar :)
Un ejemplo real:
En rojo he marcado un lugar que no será ocupado por nada