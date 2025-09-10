Errores, fallos, preguntas - página 678
No, según entendí, te ofrecieron una forma de "cómo operar a precios de apertura en el probador, pero teniendo en cuenta los ticks". Puede reproducir los resultados de su trabajo completando un poco su código y ejecutándolo en modo M1 OHLC (por ejemplo, introduciendo una opción/interruptor en experto para la prueba)... Incluso puede ejecutarlo en modo "todos los ticks".
¿Por qué no mantener el modo antiguo y añadir uno nuevo?
No tendrás que liarte y pensar qué y cómo. Ya tengo bastantes problemas con la sincronización del historial, no necesito pensar a qué precios se activarán mis órdenes...
En cuanto a la calidad, ¿no le conviene el modo "todos los ticks"?
Todos los ticks son precisos y largos, el que propongo mantener es un término medio entre la muy buena calidad y la velocidad que aparecerá en la próxima construcción.
En particular, mi pase de precio de apertura es casi el mismo que en el modo de todos los ticks, pero la velocidad es mayor. Si se ejecuta una optimización de todos los ticks en la nube, no hay equilibrio allí.
Hay un array bidimensional, necesita desplazar la última columna una columna entera hacia atrás
Anterior--- original bidimensional
Del--- servicio bidimensional
ArrayCopy(Del,Prev,0,0,-1);
ArrayCopy(Prev,Del,0,0,Index-2);
ArrayCopy(Prev,Del,Index-1,Index-1);
¿Lo he hecho bien?
¡Feliz construcción! )))
¿Por qué no has actualizado la Ayuda? Quiero saber más detalles. )) Especialmente no está claro, lo que son los marcos personalizados.
Véase el apartado Trabajar con los resultados de la optimización. Se añadirán ejemplos.
Gracias.
//---
En el navegador Opera, los indicadores del foro a la derecha y a la izquierda de la lista no se muestran completamente:
Construye 619. La prueba, que solía llegar hasta el final, se interrumpe constantemente al 11%:
2012.03.24 00:55:15 Conexión del núcleo 1 cerrada
2012.03.24 00:54:26 Archivo de registro del núcleo 1 "C:\NProgram Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs\20120324.log" escrito
2012.03.24 00:54:26 Core 1 se detuvo en el 11% del intervalo de prueba
2012.03.24 00:54:26 Core 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
2012.03.24 00:54:26 Core 1 456654848 bytes no disponibles
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 CTrade::PositionOpen: instant sell 0.10 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.416 [hecho en 112.516]
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 orden de venta de 0.10 EURJPY a 112.516 [#297 vender 0.10 EURJPY a 112.516]
La situación es bastante cómica.
El agravante de la primavera, persiguiendo a un martín. He estado trabajando por mi cuenta, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo yo mismo.
He hecho un depósito inicial de 3000, creyendo ingenuamente que habrá un milagro y seré recompensado con un grial. Optimicé el beneficio y las detracciones mínimas, ejecuté la optimización. En consecuencia, en un momento dado la posición no se prorrogó por falta de fondos, lo que se registró en el registro. Luego la posición fue cerrada por TP. Hay muchas entradas en el diario, así que la entrada con el error se quedó en el historial y no la vi. Después de la prueba de avance, casi corrió hacia el jefe, pateando la cara.
Estimado Metakvot, una gran petición para añadir una pestaña en el probador, que se escribirá sólo los errores, a veces, como en mi caso, son individuales y bien enmascarado en el diario general. Por supuesto, sé que no va a oler así antes de abrir una pose, debe comprobar todo, pero de acuerdo cuando se escribe un misil estrategia esqueleto y la unidad, no es tan bueno para los pequeños controles, además de la comprobación de errores se hincha el código, que ya está depurado, reelaborado y reescrito varias veces.
¿Cómo puede el script, conociendo el mango del indicador, obtener el nombre del buffer del indicador a partir del número del buffer?