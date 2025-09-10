Errores, fallos, preguntas - página 626
Una pregunta así.
Hubo un intercambio de asientos. Luego una salida de compra poco profunda. No hay duda con la primera línea de la venta y la compra.
Entonces hay una nueva posición de compra. Y la segunda línea que conecta la posición de compra y la nueva posición de venta no es clara. ¿Por qué los conecta en absoluto?
Comparten un identificador de posición común .
es comprensible. Pero de alguna manera no es interesante tener un bye inexistente con un nuevo pueblo conectado. Y el comentario de la línea tampoco tiene sentido.
El by(out) se refiere a la primera aldea (in). Pero la nueva aldea (in) no se relaciona realmente con ese bye. En general, la línea funciona sólo por lógica, sin ningún propósito obvio. Y sólo puede llevar a una percepción confusa.
¿Hay algún análogo de tales bibliotecas como stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh en MQL5, en particular, la función PostMessageA es de interés? Muchas gracias.
PostMessageA no es un MQL. Esta es una importación de WinAPI de user32.dll
Sólo en MQL5 se necesitan terminaciones en W
Al intentar adjuntar el EA al gráfico, aparece el mensaje Archivo EX5 no válido en el diario y el EA se descarga. ¿Qué significa esto?
Al intentar adjuntar el EA al gráfico, aparece el mensaje Archivo EX5 no válido en el diario y el EA se descarga. ¿Qué significa esto?
¿Puede ser más específico?
Acabo de escribir y compilar el Asesor Experto. Pongo el cursor del ratón en un gráfico, entonces aparece la ventana de propiedades de un Asesor Experto y su nombre está en el gráfico (en la esquina superior derecha). He marcado la casillaPermitir importar dll en Propiedades y presionook y aparece un mensaje en el diario 2012.01.28 12:54:48 Thinker Archivo EX5 inválido y el EA se descarga instantáneamente. Otros EAs funcionan bien.
Es comprensible. ¿Qué DLL y cómo estamos intentando cargar? ¿Qué sistema operativo y qué compilación del terminal?
Descargando 2 dlls eskernel32.dll y user32.dll importando
OS windows 7 home basic, sobre el terminal Versión: 5.00 Build 574. Desde otro EA cargué exactamente las mismas funciones de las mismas librerías, de la misma manera y todo funciona bien como se esperaba.