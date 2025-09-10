Errores, fallos, preguntas - página 252
Bueno, al menos puedes escanear, pero el mío dice n/a
en todas las configuraciones del servidor alpari voy a probar la tuya
(por ejemplo 148.58,....)
La captura de pantalla 3 es una cuenta demo real que tengo en el momento de escribir este post.
Sólo falta el diálogo con las propiedades de la cuenta.
La IP y el Puerto son los expuestos en las capturas de pantalla.
PS
El nombre de la cuenta no debe contener números (sólo debe haber letras)...
Bild 375, los agentes son eliminados por su cuenta por todos.
Pregunta: cómo acceder a las variables globales creadas durante las pruebas.
Quiero que el indicador reciba datos sobre la equidad y el balance del EA durante las pruebas para obtener el balance y la equidad sincronizados del xpert trabajando bajo el gráfico.
De lo contrario, ¿para qué sirven las variables globales durante las pruebas y cómo comprobarlas?
Los valores de las variables pasadas al agente para la prueba se muestran en el registro de pruebas, así como el resultado.
Para resolver su problema, puede crear un analizador sintáctico y recibir los datos necesarios para pasarlos al indicador para su visualización.
Pero por ahora no hay manera de devolver nada del agente, excepto el resultado. Y sólo hay uno y no es suficiente para todas las características del pase realizado por el agente.
Probablemente algún día MQ resuelva esta cuestión.
Si el indicador se llama desde el Asesor Experto, trabajan en el mismo entorno y tienen acceso a las variables globales comunes.
EnumToString:
1) He dado una captura de pantalla de la construcción 370...
Así que por alguna razón el archivo de ayuda de 10 días no ha sido actualizado a uno nuevo...
Sí, comprobado... 370 - el archivo de ayuda es antiguo y no está actualizado... lo abrí/cerré dos veces - nada... borrado el primer archivo metaeditor_Russian.chm que vi - actualizado....
Antes de eso, pulsé el botón "Recargar más tarde" (o como se llame, después de cargar la nueva ayuda), pero la ayuda se llamó al mismo tiempo - ¿tal vez esta secuencia de acciones es el punto?
2) Además... A veces (aunque no muy a menudo) que MetaEditor de la primera vez no se inicia, sólo la segunda:
3) Añadir a la sección " Conversión de tipos de punteros de clases base a punteros de clases derivadas" de la Ayuda: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:
((CPatternWW *)X).Value = 3;en su propio contexto, por supuesto
Sí, lo he comprobado... 370 - la ayuda es antigua y no está actualizada... abrir/cerrar dos veces - nada... borrado el primer archivo metaeditor_Russian.chm - actualizado....
Antes de esto he pulsado el botón "Recargar más tarde" (o como se llame después de cargar una nueva ayuda), pero he llamado a la ayuda al mismo tiempo - ¿puede ser esta secuencia de acciones la causa?
Hace unos meses los desarrolladores explicaron que los archivos de ayuda se actualizan con mucha menos frecuencia que las compilaciones. Para evitar el desperdicio de megabytes de archivos de ayuda. Para agilizarlo, recomendaron el método que usted utilizó.
Si ese es el caso... no hay nada que decir....
Por qué molestar???? Todavía podría hacer una solicitud....
La lógica algorítmica es defectuosa....
Y en general, hace tiempo que me he dado cuenta... de que las preguntas no deseadas se responden muy raramente (por ejemplo, el mismo zigzag)...
Estoy en el servicio antes de comunicarse estrechamente con las empresas extranjeras sobre el tema de los errores y no completar ...
Así que sólo tienen el 30% simplemente ignorar sus comentarios - el resto son tan fuertemente interesado en la solución de problemas, que incluso mirar en su boca....
P.D. Hace poco más de medio año trabajaba como jefe del departamento de informática en un gran holding de la ciudad de Samara....
También me encontré con esta posición po___iska con NinjaTrader (trabajo por interés propio)....
Estoy dispuesto a responder por cada palabra que he escrito en cualquier lugar.
¿Qué son las carreras? ????
Tal vez no me expresé correctamente. La idea es que los materiales de ayuda se actualicen en el lado del servidor MQ diariamente, pero en pequeñas porciones. Actualizar la ayuda junto con las builds significa que cada vez se descargan del terminal de usuario megabytes de información con una pequeña cantidad de "partes nuevas". Por lo tanto, es más conveniente actualizar la ayuda con menos frecuencia, que las builds, es decir, cuando se acumulan suficientes "partes"-actualizaciones. La forma no estándar es conocida por usted.