Errores, fallos, preguntas - página 256
Por favor, dime cómo declarar un array dinámico de 2 dimensiones. Sólo hay un ejemplo con una dimensión dinámica en la ayuda para esto:
double matrix[][10][20];// matriz dinámica tridimensional
ArrayResize(matrix,5);// establecer el tamaño de la primera dimensión
Y la declaración:
double matrix[][];
no funciona, el compilador escribe: ']' - valor de índice no válido
Ayuda, no puedo entender lo que no le gusta ... sigue escribiendo 10016 (como una pérdida de la parada no está configurado correctamente) Gracias
Ayuda, no puedo entender lo que no le gusta ... escribe todo el tiempo 10016 (como la pérdida de la parada no se establece correctamente) Gracias
En primer lugar, tienes esta función mal escrita.
Debería ser así. No puedo decirte sobre el error de parada.
En MQL5 sólo hay una dimensión dinámica.
Para utilizar más de una dimensión se pueden utilizar estructuras
Debería haber ido a un foro vecino, pero hay un problema con las fotos (no funcionó para subirlas)... :(
A los desarrolladores.
Del informe de MT4 229. ¿Es un error o qué?
Los promotores.
Del informe de MT4 229. ¿Es un error o qué?
No parece serlo.
Resulta que sólo hubo 2 (de 45) operaciones perdedoras, y ambas fueron de compra.
¿Tal vez estoy buscando en el lugar equivocado?
Intenta limpiar el caché. Probé diferentes opciones, diferentes navegadores - añadiendo tuvo éxito.
¿Pegas la imagen directamente en los comentarios, no como un atach?