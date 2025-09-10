Errores, fallos, preguntas - página 247
Probablemente, hay que añadir algo así:
Pero no necesito un objeto de las clases mencionadas. Lo que necesito es una función sencilla para la cadena de tipo base que he descrito.
Existe una función llamada EnumToString
No sé los expertos, pero he leído en este sitio web que un sitio web es un
recurso actualizable, y un manual es sólo un manual.
es decir, es mejor creer en la ayuda del foro de programadores que en la ayuda del
¡en el manual!
Sí, es un error, lo arreglaremos después de la publicación de la versión.
Mientras tanto, puedes usar esto
Estará en la próxima actualización.
Lo siento... ¿Cómo se puede conocer esta característica si no se indica en ningún sitio?
Tu puesto:
En este caso concreto deberías utilizar "nos olvidamos de incluir esta función en la documentación" o "acabamos de añadir esta función"...
...para llegar al método de una clase, que es el método PeriodStr, hay que declarar la clase apropiada, en nuestro caso es la clase CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ). ¿No es así?
No hace falta que te pongas por delante de los demás...