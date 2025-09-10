Errores, fallos, preguntas - página 247

Nuevo comentario
 
denkir:

Probablemente, hay que añadir algo así:

Pero no necesito un objeto de las clases mencionadas. Lo que necesito es una función sencilla para la cadena de tipo base que he descrito.


Existe una función EnumToString
 
uncleVic:
Existe una función llamada EnumToString

No hay ninguna función de este tipo en la ayuda, pero en el sitio web hay....


 
AlexSTAL:

No hay ninguna función de este tipo en la ayuda, pero en el sitio web hay....


Será en la próxima actualización.
 

No sé los expertos, pero he leído en este sitio web que un sitio web es un

recurso actualizable, y un manual es sólo un manual.

es decir, es mejor creer en la ayuda del foro de programadores que en la ayuda del

¡en el manual!

 
alexluek:

No sé los expertos, pero he leído en este sitio web que un sitio web es un

recurso actualizable, y un manual es sólo un manual.

es decir, es mejor confiar en la ayuda de un foro de software que en la

la ayuda del manual

Borra el archivo de ayuda MQL5 y pulsa F1 en el MetaEditor 5 - se descargará la última versión, que corresponde a la versión online.
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileDelete - Документация по MQL5
 
mql5:

Sí, es un error, lo arreglaremos después de la publicación de la versión.

Mientras tanto, puedes usar esto


a.set((int)1,(int)2,Long);
Por cierto, la sobrecarga entre long y ulong no funciona ni siquiera con esta llamada.
 
uncleVic:
Estará en la próxima actualización.

Lo siento... ¿Cómo se puede conocer esta característica si no se indica en ningún sitio?

Tu puesto:

tíoVic:
Existe la función EnumToString

En este caso concreto deberías utilizar "nos olvidamos de incluir esta función en la documentación" o "acabamos de añadir esta función"...

 
Yedelkin:

...para llegar al método de una clase, que es el método PeriodStr, hay que declarar la clase apropiada, en nuestro caso es la clase CIndicator (MQL5 Reference / Standard Library / Classes for working with indicators / Basic classes / CIndicator ). ¿No es así?

Para utilizar el método de alguien debes declarar una instancia de la clase.
 
uncleVic:
Existe una función EnumToString
Muchas gracias - esta es la mejor opción en mi caso :-)
 
AlexSTAL:

Lo siento... ¿Cómo se puede conocer esta característica si no se indica en ningún sitio?

Tu puesto:

En este caso concreto deberías utilizar "nos olvidamos de incluir esta función en la documentación" o "acabamos de añadir esta función"...

No hace falta que te pongas por delante de los demás...

No tienes razón. La función apareció en la 14.12(https://www.mql5.com/ru/forum/23/page10/#comment_37671), sólo que el terminal local no ha actualizado la ayuda todavía.
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
  • www.mql5.com
Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:.
1...240241242243244245246247248249250251252253254...3188
Nuevo comentario