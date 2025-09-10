Errores, fallos, preguntas - página 253
Y en general he notado desde hace mucho tiempo... que es extremadamente raro que se respondan preguntas no deseadas (como el mismo zig-zag)...
La ayuda actualizada del sitio web no se comprueba más que una vez a la semana cuando se pide ayuda.
Esto se hace para que miles de terminales no tengan que subir innecesariamente a menudo para las actualizaciones.
Este comportamiento es razonable.
Bild 375, los agentes son eliminados por su cuenta por todos.
¿Habrá una corrección después del 10.01.2011?
Versión y tasa de bits del terminal
mt5 375
Descripción del problema
Redibujando el indicador, cuando el terminal utiliza una carga alta de CPU pic. zq5_92.jpg s95.jpg
-Terminal con indicador ya instalado (y todas las barras)
-comenzó a redibujar (y la carga del procesador en el despachador está por debajo de 100)
Información adicional
Lo comparé con MT4, no hay tal problema y la carga de la CPU (fig vb4.jpg) no es más del 40%.
A diferencia de mt5 (375) la carga es mucho mayor.
He cerrado todos los programas que cargaban CPU y he dejado los más importantes (torrent, antivirus)
y tiene zq5_92.jpg s95.jpg
Particularmente comienza a cargar la cpu fuertemente cuando rebobina el gráfico.
Vi lo mismo en la construcción 370, 373.
Información del sistema:
GeForse 8600 (512 Mb)
AMD 2,51 GHz
RAM 2,5 Gb
Windows xp sp2 (pero igual en MS 7)
Viene a la mente acerca de la escritura incorrecta del código de indicador, pero sobre esto -
Le di el código a un buen programador:
"Todo está escrito según las reglas y no hay ningún error aquí -
El único problema está en el propio terminal"
Tráeme el código fuente del indicador, por favor. Ya se le ha pedido que lo haga. Si no quiere publicarlo, adjúntelo a la solicitud en el Service Desk. No puede ayudar sin el código, ni siquiera una captura de pantalla o una palabra puede ayudar.
¡No voy a discutir ya que estoy de acuerdo. eso es sí - es! ¡PERO!
resolver de alguna manera con el rediseño(https://www.mql5.com/ru/articles/174)
Gracias por su atención.
1. He borrado todas las cuentas y he cerrado el terminal. Reabierto. En todas las ventanas con gráficos: "ESPERAR A QUE SE ACTUALICE". He esperado mucho tiempo... Pensé que durante el día y medio se habían acumulado ticks y el historial debía descargarse. Pero no se produjo ningún milagro. ¿Se supone que es así: sin cuentas - sin visualización de gráficos? ¿O es un error? Arréglalo, si es un error. Si no es así, explique cuál es la belleza.
2. Creé una nueva cuenta de demostración. El número de ventanas al cargar el terminal sigue siendo el mismo, pero todas las plantillas volaron al infierno. Si elimino las cuentas antiguas, no significa que renuncie a todos mis dibujos anteriores en los gráficos. ¡¿No es obvio?! Por supuesto que guardo las plantillas por si acaso, pero en general me he acostumbrado a que no vayan a ninguna parte cuando cierro y vuelvo a abrir, y cuando refresco el terminal. La construcción es la más reciente. Por favor, arregle el problema.
3. De vez en cuando los picos de tensión bajo el techo de mi casa, sin UPS todavía. La máquina se cuelga, y tras el arranque del sistema operativo (Windows XP SP2) se pierden todas las construcciones gráficas sobre gráficos, realizadas durante la última sesión (que es donde todo se cuelga) sin el cierre normal del terminal. Resulta que después de iniciar el terminal retrocedo un paso a las penúltimas construcciones guardadas. Leí sobre un problema similar hace algún tiempo, parece, con el ahorro de la ubicación de las ventanas del gráfico. Arreglado o no - no lo sé, no se propuso averiguar, porque no se molestó. Pero sobre el hecho de que las últimas construcciones volar fuera, no guardar silencio, porque yo estaba afectado en toda su extensión. Me gustaría pedirles que arreglen el problema, si es posible.
Lea a partir de la página 251. Y en general el terminal del sitio web de Alpari
https://c.mql5.com/3/3/mt5setup.rar
Échale un vistazo
o cambiar al servidor de Alpari. Buena suerte
Hace mucho tiempo (mucho antes de la abolición de la servidumbre) pedí a los desarrolladores de MT4 que eliminaran los lanzamientos de saldo negativo en MT4, y tenía grandes esperanzas de que MT5 lo eliminara. Pero ahora tengo la oportunidad de registrar cuentas con apalancamiento de 1:500 en MT5 y tuve la oportunidad de comprobarlo. Resultados (he operado con el lote completo):
No sé si los desarrolladores se han olvidado de mi petición o la han pospuesto durante mucho tiempo, o no pueden solucionar el problema. Pero la petición en sí es obvia.