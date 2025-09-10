Errores, fallos, preguntas - página 258
Construir 375. Señores promotores:
1) ¿volverá a existir la opción de desactivar la visualización en la ejecución de pruebas?
Quiero decir que mucha gente ya lo ha pedido... ¡¡¡realmente consume tiempo para cerrar estas ventanas !!!
2) por favor, traiga de vuelta en el probador en el proceso de optimización de la información acerca de ya pasó y la previsión de tiempo restante
1) hacer la visualización más tarde
1) la visualización se hará más tarde
No entiendo la 2ª. La ventana del Probador de Estrategias sólo tiene un botón de "Cerrar". se ha hecho clic en todas partes.
la pestaña de Configuración muestra el proceso con el número de pasadas, pero no el tiempo. Y en MT4 era
Cuando el probador esté en marcha, haga clic en el nombre de la ventana "Probador de estrategias" o en el espacio vacío junto a las pestañas.
Creo que tiene sentido volver a poner la información del tiempo donde estaba antes.
Nunca trabajo con una ventana minimizada. Además, cuando se aplica la minimización,
la ventana del Probador de Estrategias olvida su configuración anterior (tamaño, ubicación).
Ayúdame. He escrito un simple indirecto para comprobarlo. No consigo que la matriz se voltee correctamente. Esta es la foto del final.
Prueba estos cambios.
Prueba este tipo de cambio.
Siempre me he preguntado por qué la escala de precios (gráficos) no muestra 100, 200, etc. porque es conveniente y familiar
