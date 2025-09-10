Errores, fallos, preguntas - página 258

Construir 375. Señores promotores:

1) ¿volverá a existir la opción de desactivar la visualización en la ejecución de pruebas?

Quiero decir que mucha gente ya lo ha pedido... ¡¡¡realmente consume tiempo para cerrar estas ventanas !!!

2) por favor, traiga de vuelta en el probador en el proceso de optimización de la información acerca de ya pasó y la previsión de tiempo restante

 

1) hacer la visualización más tarde

2) minimizar la ventana de prueba haciendo doble clic y ver

 
Renat:

1) la visualización se hará más tarde

2) minimice la ventana de prueba haciendo doble clic y verá



No entiendo la 2ª. La ventana del Probador de Estrategias sólo tiene un botón de "Cerrar". se ha hecho clic en todas partes.

la pestaña de Configuración muestra el proceso con el número de pasadas, pero no el tiempo. Y en MT4 era

 
Voodoo_King:

No entiendo la 2ª. La ventana del Probador de Estrategias sólo tiene un botón de "Cerrar". Hice clic en todas partes.

En la pestaña de Configuración se muestra el proceso con el número de pasadas, pero no el tiempo. En MT4 era...

Cuando elProbador de Estrateg ias se esté ejecutando, haga doble clic en el nombre de la ventana"Probador de Estrategias" o en el espacio vacío junto a las pestañas.
 
Yedelkin:
Cuando el probador esté en marcha, haga clic en el nombre de la ventana "Probador de estrategias" o en el espacio vacío junto a las pestañas.
Genial, ha funcionado :) sólo que no entiendo por qué está escondido así?

Creo que tiene sentido volver a poner la información del tiempo donde estaba antes.

Nunca trabajo con una ventana minimizada. Además, cuando se aplica la minimización,
la ventana del Probador de Estrategias olvida su configuración anterior (tamaño, ubicación).

 

Ayúdame. He escrito un simple indirecto para comprobarlo. No consigo que la matriz se voltee correctamente. Esta es la foto del final.



#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime

input string             Symbol1="GBPCHF";                  // Символ №1
input datetime           DateStart=D'01.01.2011 00:00:00';  // Стартовая дата

                                                            //input bool               IsStdDev=true;                     // Включение StdDev
input int                ExtStdDevPeriod=20;                // Период 
input ENUM_MA_METHOD     ExtStdDevMAMethod=MODE_SMA;        // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Тип цены
input int                ExtStdDevShift=0;                  // Смещение в будущее

double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];

int    StdDev1Handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Sum0Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArrayInitialize(Sum0Buffer,0.0);
   ArrayInitialize(ExtStdDev1Buffer,0.0);

   StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(StdDev1Handle==INVALID_HANDLE || StdDev1Handle==0)
     {
      StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
      return(rates_total);
     }

   int Copy=CopyBuffer(StdDev1Handle,0,DateStart,TimeCurrent(),ExtStdDev1Buffer);
   if(Copy<=0)return(rates_total);

//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);

   for(int i=Copy-1; i>=0; i--)
     {
      Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
sergey1294:

Ayúdame. He escrito un simple indirecto para comprobarlo. No consigo que la matriz se voltee correctamente. Esta es la foto del final.

Prueba estos cambios.

#property indicator_buffers 1

   // SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
   ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);
 
alexvd:

Prueba este tipo de cambio.

Gracias por toda su ayuda. Ahora todo funciona.
 

Siempre me he preguntado por qué la escala de precios (gráficos) no muestra 100, 200, etc. porque es conveniente y familiar

 
Makser:

Siempre me he preguntado por qué la escala de precios (gráficos) no muestra 100, 200, etc. porque es conveniente y familiar

Siempre me he preguntado por qué la escala de precios (gráficos) no muestra 100, 200, etc. Es tan cómodo y familiar.
