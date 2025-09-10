Errores, fallos, preguntas - página 123
Deja que los desarrolladores lo solucionen. aquí hay una captura de pantalla de 3 ejecuciones de este script.
No me funciona.
Error: antes funcionaba, pero ahora no.
Gracias por su mensaje.
Seguiremos buscando.
Se ha encontrado un pequeño error en el método PrintCheckResult (archivo Trade.mqh, clases Trade, clase CTrade).
void CTrade::PrintCheckResult(void) const
{
printf("CheckResult");
// printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", - el penúltimo parámetro es innecesario
printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'",
m_check_result.retcode,m_check_result.balance,m_check_result.equity,
m_check_result.margin,m_check_result.margin_free,m_check_result.margin_level,
m_check_result.comment);
}
En lugar de la cadena: printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'", - comentado por mí
debería haber una línea: printf("%d,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,'%s'",
Lo he comprobado, la función corregida funciona correctamente.
Error: antes funcionaba, pero ahora no.
Gracias por el mensaje. Estará disponible en la próxima actualización. Para que funcione en la versión actual, utilice la fundición explícita para la constante o la multiplicación en general
{
// вот так работает
Print(TimeCurrent()+2*PeriodSeconds(PERIOD_D1));
// а вот так нет (а раньше работало)
datetime time_end=0;
time_end=TimeCurrent()+(long) 2*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
Print(time_end);
}
Se ha encontrado un pequeño error en el método PrintCheckResult (archivo Trade.mqh, clases Trade, clase CTrade).
Gracias por el mensaje.
Se arreglará pronto.
Gracias por su mensaje. Estará disponible en la próxima actualización. Para que funcione en la versión actual, utilice la fundición explícita para la constante o la multiplicación en general
Gracias. Si he entendido bien, se debe a la conversión de tipos. Es una pena que no exista este mensaje en tiempo de compilación, sería más fácil de encontrar
Todo lo anterior se refiere a los códigos que devuelve el servidor en respuesta a la solicitud del terminal. Por eso, todo se da en la sección "Códigos de retorno del servidor comercial".
Sería lógico suponer que la lista contiene algo más que errores.
Ahora en orden.
En cuanto a
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Pedido realizado
Sería lógico suponer que esta respuesta no es un error, sino que simplemente informa al cliente (el terminal de operaciones) de que la orden se ha colocado con éxito.
En este caso hay tres soluciones posibles:
1. No procesar la respuesta en absoluto;
2. procesar la colocación de la orden en el bloque OnTrade() - bastante aceptable, pero no muy correcto en mi opinión;
En mi opinión, esta es la mejor manera de procesar un comercio mecánico.
PS
Prefiero procesar las respuestas del servidor en el lugar de la orden y capturar el resultado de las acciones de un comerciante, el servidor u otros Asesores Expertos en OnTrade().
Por ejemplo, en OnTrade puede captar las operaciones de los operadores (colocar o eliminar una orden, o trabajar con las posiciones).
Gracias por la respuesta detallada. Entiendo el código "10029: TRADE_RETCODE_FROZEN: La orden o posición está congelada".
Sin embargo, seguimos teniendo dudas respecto al resto (quiero saber la respuesta exacta y no sólo conjeturas):
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Pedido realizado
10021
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
No hay presupuestos disponibles para procesar la solicitud
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
La solicitud está bloqueada para su procesamiento
En particular, no está muy claro qué significa "10008: El pedido se ha realizado", porque cuando el pedido se pone en cola en el servidor, se le asigna un ticket y se devuelve el código "10009: TRADE_RETCODE_DONE: Pedido ejecutado".