Errores, fallos, preguntas - página 251
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pero no hay que olvidar que el lenguaje está siendo iniciado y trabajado por programadores novatos, que no están familiarizados con las sutilezas de los valores por defecto, la sobrecarga de funciones, los problemas del compilador, la especificación obligatoria de los cuatro parámetros en ciertos casos, etc. Los novatos (yo incluido) trabajan con el texto de ayuda, que está disponible, y tratan de no especular lo que no saben. Por ejemplo, si todas sus líneas estuvieran reflejadas en la Referencia, niLizar ni yo habríamos tenido problemas en primer lugar.
Hay una sección de sobrecarga de funciones en la documentación que dice:
El compilador selecciona la función adecuada según los tipos de argumentos y su número . La regla por la que se realiza esta selección se denominaalgoritmo de coincidencia de firmas. La firma se refiere a la lista de tipos utilizados en la declaración de la función.
...
La sobrecarga es la práctica de dar varios valores a una función. La elección de un valor concreto depende de los tipos de argumentos que recibe la función. La función concreta se elige dependiendo de la consistencia de la lista de argumentos cuando se llama a la función con la lista de parámetros en la declaración de la función.
Cuando se llama a una función sobrecargada, el compilador debe tener un algoritmo para seleccionar la función adecuada. El algoritmo que realiza esta selección depende de las conversiones de tipo que haya. La mejor combinación debe ser única. Debe ser el mejor para al menos un argumento y tan bueno como los otros partidos para todos los demás argumentos.
A continuación se muestra un algoritmo de concordancia para cada argumento.
Algoritmo para seleccionar una función sobrecargada
Sí, en la imagen, y puedes elegir cualquier servidor (de los estándar).
Salí de la terminal durante 3 horas M5, volví y sólo estaba el precio saltando sin
Salí de la terminal a las 3 en la M5 y volví y solo estaba el precio saltando pero sin barras. He reiniciado el terminal y sólo hay barras para estas 3 horas.
Hoy he instalado el terminal con el ticket 373 de mt5 (del foro).
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Y otra cosa - tal vez soy yo glitching, pero cuando se selecciona un nuevo gráfico,
no hay actualización y las barras aparecen después de reiniciar el terminal. Figura 3
Y así, la línea de precios se ejecuta así hasta que se reinicia. Las únicas barras que aparecen son las que
que han aparecido desde el lanzamiento del terminal. Quizá esté haciendo algo mal,
pero he reinstalado 3 veces y he probado a borrar archivos con comillas
Sigue sin actualizarse.
Hay una sección en la documentación sobre la sobrecarga de funciones que dice:
Respondes como un profesional. Que sabe distinguir la naturaleza de una función por su aspecto. Trate de ver la misma pregunta desde el punto de vista de un no profesional.
...he citado una declaración clara del Manual, según la cual "La mayoría de las propiedades no requieren un número de subventana". Y explicó a qué conducía esta redacción. Me ofrecí a hacer una aclaración específica en una sección concreta del Manual. En cambio, me remite a la sección de sobrecarga de funciones del foro. Al mismo tiempo (desde el punto de vista de un principiante) la descripción de la función ChartGetInteger() no dice nada sobre la sobrecarga.
Por supuesto, hace tiempo que había leído sobre la sobrecarga de funciones. Y he llegado a la conclusión de que no voy a crear funciones sobrecargadas para mí (para no tener problemas).Nunca pude adivinar que en el caso de ChartGetInteger() hay que hablar de sobrecarga de funciones, porque sólo los profesionales podrían decirlo de una vez.
Por lo tanto, repetiré una vez más: los no profesionales trabajan con ese texto de ayuda (yo añadiría: en relación con la función concreta) que existe, y tratan de no adivinar que no saben. Si se insiste en que el Manual tiene una sección "Sobrecarga de funciones", y que esta sección resuelve todos los problemas, sugiero dar el siguiente paso: reflejar en el texto de ayuda de una función concreta ChartGetInteger() la información de que la función es sobrecargable, y qué consecuencias puede tener. Aunque, en mi opinión, es más fácil hacer en la Referencia lo que he mencionado antes en el apartado 5.
Para añadir. He ampliado mis horizontes, así que el problema está resuelto para mí. Gracias. Ahora hablo de que otros no profesionales no pisen el mismo rastrillo. Eso es todo. Depende de los desarrolladores dejar las cosas como están - entonces la discusión de hoy se perderá en el foro, y los novatos se quedarán solo con la descripción de la función específica como es.
Por favor, adjunte el registro de la terminal.
Siento haberlo borrado cuando no era necesario. No sé de qué se trata
pero está funcionando en Alpari, tal vez alguien debería probar
para instalar usando el enlace del foro "mt5 updates".
Gracias por la ayuda - buena suerte
pero todo funciona en Alpari, tal vez alguien debería probarlo por sí mismo
No sé si ahora, pero hasta el final del verano Alpari tenía construcciones obsoletas. Es decir, sus actualizaciones se retrasaron entre 2 y 4 semanas.
Debería registrar una cuenta de Alpari para el terminal descargado aquí, entonces estará claro dónde no se actualizan las barras y si es culpa del terminal o no.
Como referencia, el servidor de Alpari vive aquí - 62.213.101.242:443
4. el ejemplo anterior muestra que el tercer parámetro(sub_window) debe especificarse siempre para la segunda variante de la función, incluso si la propiedad en sí no requiere un número de subventana. Es decir, la segunda variante de la función (que puede utilizarse tanto con dos como con tres parámetros) requiere siempre los cuatro parámetros. ¿Verdad?
5. Si es correcto, hemos descubierto dos cosas. En primer lugar, mi versión original del problema ha resultado ser errónea. En segundo lugar, la razón de esta versión errónea es que la información del Manual es incompleta. Por lo tanto, propongo que se aclare en el Manual que "No hay ningún valor por defecto para la segunda opción, por lo que siempre debe especificarse el número de subventana. Para la mayoría de las propiedades que no requieren un número de subventana, es necesario especificar 0 (ventana del gráfico principal)". O algo así.
4. La segunda variante requiere los cuatro parámetros (a diferencia de la primera variante). Como hemos descubierto antes.
5. El manual necesita aclaraciones, más referencias cruzadas y más ejemplos.
PS
También sugiero a los desarrolladores, al menos en la versión Online del directorio, que hagan además dicho bloque
Artículos sobre este tema / Ver también:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
También sugiero que los desarrolladores, al menos en la versión online del manual, añadan el siguiente bloque
Artículos sobre este tema / Véase también:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto requerirá costes adicionales: tiempo, mano de obra, etc.
...¿Y si para la versión en línea de la Guía se dispusiera de un bloque, en el que cualquiera (el autor de un artículo, el autor de una pregunta en el foro) pudiera introducir el enlace al material existente sobre el tema del sitio? Sería mucho más fácil para los moderadores eliminar el enlace de la izquierda que llevar la cuenta de los nuevos artículos/temas. Y tendremos la oportunidad de compartir los conocimientos con las "generaciones futuras" :)
Debería registrar una cuenta de Alpari para el terminal descargado aquí, entonces estará claro dónde no se actualizan las barras y si es culpa del terminal o no.
Como referencia, el servidor de Alpari vive aquí - 62.213.101.242:443
Quiero darme de baja en este tema - introduzca en el registro de la cuenta estos parámetros del servidor
(y prescribió cerca de 15 diferentes similares 62.213.101.242:443 y este también por cierto)
Siempre obtengo el mismo resultado (Mt5 373) - no registrar nueva cuenta demo.
Tal vez estoy haciendo algo mal, si alguien tiene algo similar, ¡también puede crear una solicitud!
¡!
Si quiere darse de baja en el tema, introduzca estos parámetros del servidor en el registro de la cuenta
(y prescribió alrededor de 15 diferentes similares 62.213.101.242:443 y este también por el camino)
Obtuve el mismo resultado (Mt5 373) - no registra la nueva cuenta demo.
¡Tal vez yo también esté haciendo algo mal, si alguien tiene algo similar también puede crear una aplicación!
Dicen que es mejor explicarlo en imágenes. Lo intentaré...
Así es como se registra una nueva cuenta en Alpine
1. Añade un servidor a la lista.
2. Añadir una nueva cuenta
Entrar en una cuenta existente.
Dicen que las imágenes explican mejor las cosas. Lo intentaré...
Así que vamos a registrar una nueva cuenta en los Alpes
1. Añadimos el servidor a la lista.
2. Añadir una nueva cuenta
Entrar en una cuenta existente.
Bueno, por lo menos tú tienes un escaneo, pero yo tengo n/a
en todas las entradas del servidor alpari, probaré la tuya.
(por ejemplo 148.58,....)