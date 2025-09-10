Errores, fallos, preguntas - página 248
Lo siento... ¿Cómo se puede conocer esta característica si no se indica en ningún sitio?
Tu puesto:
En este caso concreto deberías utilizar "nos olvidamos de incluir esta función en la documentación" o "acabamos de añadir esta función"...
EnumToString:
EnumToString:
1) He dado una captura de pantalla de la construcción 370...
Por alguna razón el archivo de ayuda de 10 días no ha sido actualizado a uno nuevo...
Sí, comprobado... 370 - el archivo de ayuda es antiguo y no está actualizado... lo abrí/cerré dos veces - nada... borrado el primer archivo metaeditor_Russian.chm que vi - actualizado....
Antes de eso, pulsé el botón "Recargar más tarde" (o como se llame, después de cargar la nueva ayuda), pero la ayuda se llamó al mismo tiempo - ¿tal vez esta secuencia de acciones es el punto?
2) Además... A veces (aunque no muy a menudo) el MetaEditor no se inicia desde la primera vez, sólo la segunda:
3) Añadir a la sección " Conversión de tipos de punteros de clases base a punteros de clases derivadas" de la Ayuda: https: //www.mql5.com/ru/forum/2788/page2/#comment_38277:
((CPatternWW *)X).Value = 3;
en su propio contexto, por supuesto
1. La ayuda se actualiza primero en la versión Onlan y luego el archivo de ayuda se actualiza después de algún tiempo (al menos era así antes).
Por esta razón, hace tiempo que busco la ayuda actual sólo en la sección de documentación.
2. Por lo que recuerdo, después de cargar el archivo de ayuda real se requiere un reinicio obligatorio, por lo que "Recargar más tarde" bien puede no permitir que se actualice la ayuda.
2. Por lo que recuerdo después de cargar el archivo de ayuda actual se requiere un reinicio obligatorio, por lo que "Reiniciar más tarde" bien puede evitar que el archivo de ayuda se actualice.
Bueno, no soy un niño... Fui yo quien no recargó el software durante el día... entonces lo hice, pero el archivo no se actualizó....
Incluso he reiniciado el ordenador y sigue sin actualizarse, aunque se ha descargado ....
Eso es nuevo entonces, nunca he visto que se descargue un archivo y no se actualice al mismo tiempo.
Sin embargo, como ya se ha dicho, me he pasado a la versión online de la ayuda y no me arrepiento de ello.
Todas las funciones comentadas obtienen 'func' - llamada ambigua a una función sobrecargada con los mismos parámetros
Todas las funciones comentadas obtienen 'func' - llamada ambigua a una función sobrecargada con los mismos parámetros
Metaeditor 5.0 Build 370
Queridos expertos ¡¿Bicho o no?! La función está en la librería y antes se encontraba en el cuerpo del programa (allí funcionaba) - la saqué porque la usaban varios programas.
El resultado de la multiplicación no es satisfactorio de ninguna manera y es igual a 1.#INF. Supongo que esto es el infinito. Y el resultado correspondiente de esta función:
2010.12.26 13:52:51 A-BarsInterpreter2 (EURUSD,M15) 0.081 0, aunque debería ser 810.
//convierte los puntos en su importe//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
int MathPointToInt(double A) export
{
int B=int(A*MathPow(10,_Digits));
Print(A," ",B);
return(B);
}
Aunque la función inversa funciona claramente...
/Convierte la cantidad en puntos
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
double MathIntToPoint(int A) export
{
double B=NormalizeDouble(A*MathPow(10,-_Digits),_Digits);
Print("MathIntToPoint=",A," ",B);
return (B)
}
???
Metaeditor 5.0 Build 370
Por favor, da más detalles, bitrate, build, OS...
¿Tal vez pueda citar el código?
No puedo reproducir el comportamiento hasta ahora.